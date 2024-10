Moto3: Taiyo Furusato si impone nella FP2 a Buriram, solo un italiano nei primi 14

Si chiude nel segno di Taiyo Furusato l’ultima sessione di prove libere valida per il GP della Thailandia, tappa numero diciotto del Motomondiale 2024 di Moto3 di scena presso il circuito di Buriram. Ottima la prestazione del nipponico, in grado di togliere lo scettro al grande dominatore David Alonso, piazzatosi in questa occasione lontano dal vertice.

Ma andiamo con ordine. Il centauro in sella all’Honda Team Asia ha fermato ai cronometri a 1:40.577, rifilando +0.122 a Ivan Ortolà (MT Helmets -MSI), secondo precedendo la BOE Motorsports di Joel Kelso, terzo con un ritardo di +0.161 rispetto alla vetta.

Bene poi Ryusei Yamanaka (MT Helmets -MSI), quarto con +0.203. Dietro di lui “El pistolero” Daniel Holgado (+0.224), Scott Odgen (FleetSafe Honda -Mlav Racing), sesto con +0.237 ed Angel Piqueras (Leopard Racing), settimo con +0.250. Si è dovuto accontentare solo della decima piazza invece il già citato Campione del Mondo David Alonso (CFMOTO Aspar Team) che, dopo una prova condotta per larghi tratti al comando, è mancato proprio nelle ultime battute registrando un ritardo di +0.387.

Brutte notizie in chiave Italia, dove solo Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) ha strappato un posto in Q2 agguantando l’ottava piazza con +0.255. Sarà Q1 quindi per Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), sedicesimo con +0.586, Stefano Nepa (MTA Team), diciottesimo con +0.607, Riccardo Rossi (CIP Green Power), ventesimo con +0.728, Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), ventiduesimo con +0.965, e Nicola Carraro (MTA Team), ventitreesimo con +1.384.