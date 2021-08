Beach volley, World Tour Sofia. Doppia semifinale tutta azzurra sulla sabbia bulgara

E’ un torneo colorato d’azzurro quello che si conclude domani a Sofia in Bulgaria, 1 stella maschile e femminile. Quattro le coppie italiane presenti nel tabellone principale e quattro le coppie che daranno vita ad un doppio derby, maschile e femminile, in semifinale nella mattinata di domani, con il contingente azzurro già certo di due posti in finale.

In campo maschile Abbiati/Andreatta puntano ad un altro podio internazionale. Nel girone la coppia italiana ha superato in semifinale 2-0 (21-11, 21-12) i padroni di casa bulgari Mehandzhiyski/Kalchev e poi in finale hanno sconfitto 2-1 (23-21, 19-21, 15-10) la coppia francese Canet/Rotar. Nei quarti di finale Abbiati/Andreatta hanno battuto 2-0 (23-21, 21-16) gli sloveni Milic/Kolaric e in semifinale se la vedranno domani alle 11 con la coppia emergente del vivaio azzurro, Marchetto/Dal Corso.

I giovani italiani hanno superato nella semifinale del girone 2-0 (21-19, 21-17) gli inglesi Bello/Bello e nella finale del girone 2-0 (21-15, 21-19) i serbi Milic/Kolaric. Nei quarti di finale la coppia italiana ha vinto una vera e propria battaglia contro i bulgari Neshev/Raev con il punteggio di 2-1 (21-18, 25-27, 15-8). Nell’altra semifinale saranno di fronte i russi Yarzutkin/Veretyuk e gli olandesi Boehle/Van Werkhoven.

In campo femminile il coach Fabrizio Magi ha rimescolato le carte schierando due coppie insolite che si sono comportate molto bene. Scampoli/Breidenbach hanno conquistato la semifinale battendo in sequenza le bulgare Kalfinova/Nikolova 2-0 (21-9, 21-6), le estoni Hollas/Soomets 2-1 (21-14, 10-21, 15-8) e nei quarti di finale 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) le tedesche Klinke/Ottens.

They/Bianchin hanno superato 2-1 (21-17, 16-21, 21-19) le tedesche Klinke/Ottens e 2-1 (21-13, 19-21, 18-16) le polacche Gruszczynska/Legieta. Nei quarti di finale le azzurre hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-18) le israeliane Dave/Starikov e domattina alle 10 è in programma la sfida tutta italiana per un posto in finale. Nell’altra semifinale di fronte le polacche Gruszczynska/Legieta e le estoni Hollas/Soomets.

