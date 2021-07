Forse la giornata più importante in assoluto per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Tante carte da medaglia e, soprattutto, diversi tra i migliori assi da calare nell’arena a cinque cerchi.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

PREMESSA

Oggi cominciamo con una curiosità. Giorgia Bordignon ha vinto uno splendido argento nel sollevamento pesi e, per la prima volta dal 2012, ovvero da quando esiste il borsino olimpico di OA Sport, un’atleta riesce a conquistare un podio senza che fosse stata neppure menzionata nei nostri pronostici, neppure con un 1% di possibilità! Nello scusarci con Giorgia, siamo ovviamente felici di questa ‘dimenticanza’ e siamo rimasti piacevolmente sorpresi.

In passato, seppur in veste non ufficiale, mi era capitato qualcosa di simile solo nel 2008. All’epoca nel mio borsino ‘personale’ (che sono sicuro tanti di voi avranno, magari su un pezzo di carta o file Word del computer) neanche avevo menzionato Andrea Minguzzi, che poi vinse l’oro nella lotta greco-romana…Ancora oggi con il romagnolo ci scherziamo su: “Si vede quanto ne capivi di lotta…“.

CANOTTAGGIO

Dopo giorni di rinvii a causa del tifone, finalmente si assegnano le medaglie. Il 4 di coppia di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili avrà una motivazione speciale: dedicare qualcosa di grande al compianto Filippo Mondelli. Sulla carta gli azzurri si giocheranno il successo con Olanda e Polonia: si annuncia una regata decisa per una manciata di decimi.

Medaglia possibile anche per il 4 senza di Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino: Australia e Gran Bretagna sembrano avere qualcosa in più, potrebbe materializzarsi un duello con gli Usa per il bronzo.

Percentuali di medaglia

4 di coppia senior maschile 70%

4 senza senior maschile 50%

NUOTO

L’Italia sarà presente in quattro delle cinque finali di giornata. Le speranze maggiori sono riposte in Simona Quadarella nei 1500 e Federico Burdisso nei 200 farfalla: in entrambi i casi, tuttavia, l’oro sembra già assegnato rispettivamente all’americana Katie Ledecky ed all’ungherese Kristof Milak. Federica Pellegrini, per sua stessa ammissione, difficilmente potrà giocarsi una medaglia nei 200 sl, ma con la Divina il condizionale è d’obbligo. Qualche piccola chance anche per la 4×200 sl, sebbene Usa, Gran Bretagna, Australia e Russia partano un gradino sopra.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella 50%

Federico Burdisso 50%

Federica Pellegrini 10%

4×200 sl maschile 5%

CICLISMO

Filippo Ganna si presenta alle Olimpiadi da campione del mondo in carica, tuttavia non sarà il favorito n.1 a causa di un percorso estremamente complicato, che strizza l’occhio a corridori come i belgi Wout Van Aert e Remco Evenepoelm, ma anche all’australiano Rohan Dennis o lo svizzero Stefan Kung. Tanti saliscendi e pochissima pianura. Servirà una prestazione straordinaria per prendersi la vetta dell’Olimpo.

Percentuali di medaglia

Filippo Ganna 60%

Alberto Bettiol 1%

SCHERMA

La gara a squadre di sciabola maschile vede al via un’Italia più compatta e coesa che mai. Agli individualisti Enrico Berré, Luca Curatoli e Luigi Samele, argento nella competizione individuale, si aggiungerà il veterano Aldo Montano, 42enne alla quinta partecipazione ai Giochi. Gli azzurri possono puntare in alto, obiettivo minimo la semifinale.

Percentuali di medaglia

Sciabola maschile a squadre 70%

JUDO

Alice Bellandi sogna di emulare Maria Centracchio. Qualificatasi ai Giochi in extremis, la 22enne bresciana va comunque considerata come una possibile rivelazione della categoria -70 kg. Il tabellone sino ai quarti di finale, inoltre, non sembra impossibile e ciò le consentirebbe almeno di provare a giocarsi un bronzo attraverso i ripescaggi.

In gara anche Nicholas Mungai nei -90 kg, judoka molto discontinuo, ma in grado di dare fastidio a tanti quando è in giornata.

Percentuali di medaglia

Alice Bellandi 20%

Nicholas Mungai 20%

