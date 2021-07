Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.40 italiane, l’Italbasket sarà nuovamente di scena alla Saitama Super Arena. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’importante vittoria contro la Germania all’esordio in queste Olimpiadi di Tokyo, vuol dar seguito al proprio momento favorevole affrontando con consapevolezza e decisione l’Australia.

Sulla carta, la sfida più difficile del girone. La vittoria contro i tedeschi ha sicuramente dato fiducia al gruppo azzurro, ottenendo un successo importante anche nell’ottica della qualificazione ai quarti di finale. Con il morale molto alto, la truppa italica vorrà esprimersi ad alto livello al cospetto di una delle grandi potenze della pallacanestro mondiale.

Gli aussie, vittoriosi contro la Nigeria 84-67, sono infatti tra le compagini più attese, ricordando anche quanto seppero fare ai Mondiali in Cina nel 2019 conclusi in quarta posizione, perdendo la Finale del terzo posto contro la Francia. “Aver vinto contro la Germania ci ha dato ulteriore motivazione. I ragazzi stanno bene insieme e come si è visto non hanno perso la brillantezza di Belgrado. Questo ci sta permettendo, nei momenti di difficoltà, di venirne fuori alla grande. Ora le cose si complicano ancora, perché siamo ai Giochi Olimpici e perché è giusto così“, le parole del CT.

“Siamo venuti a Tokyo per confrontarci con i migliori ed è esattamente quello che vogliamo fare. L‘Australia non ha bisogno di nessuna presentazione: hanno fisico, talento ed esperienza e ogni volta che competono lo fanno per arrivare fino in fondo. Andremo in campo per fare le nostre cose come sempre, cercando di sorprenderli con le nostre armi e con la forza di un gruppo che ogni giorno supera i propri limiti“, la chiosa di Meo.

Foto MarcoBrondi / CIAMILLO-CASTORIA