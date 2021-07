LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano i Pirenei! Pogacar contro tutti. Cattaneo difende la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Céret – Andorra-La-Vielle di 191,3 chilometri. La frazione si snoderà tra Francia e Andorra e in programma, oggi, ci sono ben quattro GPM, vale a dire il Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7%), il Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), il Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%) e il Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%).



Torneranno in scena, dunque, gli uomini di classifica. La maglia gialla Tadej Pogacar ha un vantaggio tale sui primi inseguitori che può limitarsi a correre sulla difensiva. Per lo sloveno il peggior nemico potrebbe essere quel caldo, tipico del luglio francese, che per sua stessa ammissione soffre. Tra gli altri atleti che occupano le posizioni di rango della graduatoria generale, il più atteso è sicuramente Jonas Vingegaard.



Il danese della Jumbo-Visma ha staccato tutti, incluso Pogacar, sul Mont Ventoux ed è lecito aspettarsi un attacco da parte sua sul Col de Beixalis. Per quanto concerne il contingente azzurro, invece, gli occhi sono tutti puntati su Mattia Cattaneo. Il portacolori della Deceuninck-Quick Step, grazie a una fuga, ieri è salito al decimo posto. Oggi, chiaramente, dovrà gestirsi in modo perfetto, per evitare di pagare le fatiche fatte in una frazione in cui i suoi avversari, invece, sono rimasti coperti.

