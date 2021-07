Alejandro Valverde, nell’odierna quindicesima tappa del Tour de France 2021, ha sfiorato quel successo di tappa alla Grande Boucle che, ormai, non centra dal lontano 2012. Il veterano della Movistar, in salita, è andato fortissimo, tanto da staccare corridori come David Gaudu e Nairo Quintana. Purtroppo per lui, però, ha trovato sulla sua strada Sepp Kuss in stato di grazia, il quale, oltretutto, conosceva benissimo le strade su cui si snodava la frazione odierna.

Data la condizione palesata oggi, però, il murciano potrà indubbiamente riprovarci sui Pirenei. Inoltre, per Valverde sono arrivati anche importanti segnali in vista delle Olimpiadi di Tokyo. L’oro olimpico, infatti, resta l’obiettivo principale del 2021 dell’eterno fuoriclasse della Movistar.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alejandro Valverde al termine dell’odierna frazione del Tour de France 2021: “Oggi avevamo un po’ di libertà e ne ho approfittato per andare in fuga. Quando ne hai l’opportunità, devi provarci, ma non è facile centrare la fuga al Tour de France. Sono contento del secondo posto, ma avrei preferito vincere. Kuss è partito fortissimo e riprendergli 20″ era davvero complicato. Lui conosceva alla perfezione salita e discesa e si è visto. Io, invece, in discesa ho tirato un po’ i freni, perché alcune curve erano pericolose e, nonostante ci fosse la vittoria in palio, non ero disposto a rischiare troppo. Non volevo cadere perché, su una discesa così, c’era il rischio di farsi molto male. Sono contento, inoltre, che Enric Mas abbia fatto una bella tappa. Come squadra ci stiamo comportando bene. Io sono entusiasta del mio Tour e di come ho recuperato dopo il momento difficile passato sulle Alpi, ove ho sofferto tantissimo il freddo“.

Foto: Lapresse