LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fabio Basile per il colpaccio, si può fare!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il Nippon Budokan si appresta ad ospitare quest’oggi le competizioni di altre due categorie individuali: i 57 kg femminili ed i 73 kg maschili.

Fari puntati in casa Italia su Fabio Basile. Il campione olimpico di Rio 2016 nei -66 kg va a caccia dell’impresa: diventare campione olimpico per la seconda volta consecutiva in due categorie di peso diverse. Il talento non gli manca e soprattutto l’azzurro è atleta che nelle circostanze speciali sa esaltarsi.

Basile però, non essendo teste di serie, è stato decisamente sfortunato dal momento che al primo turno dovrà superare il difficilissimo ostacolo rappresentato dal coreano An Chang-Rim, campione del mondo nel 2018. In caso di vittoria, il judoka italiano dovrebbe avere un tabellone più alla portata e quindi puntare concretamente ad arrivare fino in fondo. Certo, l’incrocio con il coreano è da far tremare i polsi e Basile dovrà mettere sul tatami tutta la sua eccezionale classe.

Si comincia alle ore 4 della notte italiana con le eliminatorie di entrambe le categorie, mentre le fasi finali si svolgeranno a partire dalle 10.

Foto: IJF