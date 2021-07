Judo, Olimpiadi Tokyo: il Giappone fa festa con i fratelli Uta e Hifumi Abe

Seconda giornata di gare che va in archivio al Nippon Budokan con l’assegnazione dei titoli olimpici di judo nelle categorie -52 kg femminili e -66 kg maschili, in occasione dei Giochi di Tokyo 2021.

L’Italia ha concluso con lo stupendo bronzo di Odette Giuffrida e il quinto posto di Manuel Lombardo da cui ci si sarebbe aspettati davvero qualcosa di più per usare un eufemismo.

Grande festa per il Giappone con i due ori dei fratelli Hifumi e Uta Abe che sul tatami di casa hanno scritto una pagina di storia. Nell’atto conclusivo dei -66 kg maschili Abe si è imposto contro il georgiano Vazha Margvelashvili per waza-ari, mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche che gli hanno permesso di prevalere in maniera chiara nei confronti del rivale. A completare il quadro in questa categoria il bronzo del brasiliano Daniel Cargnin e quello del coreano Baul An, vittorioso nello scontro decisivo proprio contro Lombardo, sorpreso nettamente dal proiezione (waza-ari) del rivale.

Sul versante femminile Uta Abe ha fatto valere la sua legge, prima nella semifinale contro la nostra Giuffrida, e poi soprattutto in Finale per l’oro contro la francese Amandine Buchard: ippon per immobilizzazione quello messa a segno della nipponica che ha quindi regalato un altro splendido successo al Sol Levante. A completare il podio la transalpina, l’azzurra e la britannica Chelsie Giles.

Foto: IJF