LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 26 luglio, Bacosi e Alessio le punte azzurre, Basile e Cassandro per stupire

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 3, ma in Giappone si è già alla sesta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 21 titoli in palio. Spiccano scherma, tiro a volo, tiro con l’arco, judo, taekwondo, ginnastica artistica, canoa slalom, mountain bike, tuffi, skateboard, nuoto, tennistavolo, triathlon e sollevamento pesi.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 26 luglio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 2.00 ora italiana con il tiro a volo e la scherma.

Foto: IJF

TIRO A VOLO – Diana Bacosi si gioca qualcosa di importante: la campionessa olimpica di Rio 2016 ha piazzato un 75 su 75 che la proietta verso la finale.

TIRO A VOLO – Una qualificazione che sarà assai più difficile per la campionessa di Pechino 2008 e la vicecampionessa olimpica in carica, Chiara Cainero. L'azzurra nella prima giornata si è scomposta nell'ultima serie, commettendo addirittura otto errori (67 su 75). Servirà la perfezione per avere delle possibilità, oltre che un aiuto da parte delle altre.

SCHERMA – Tante sono le attese per il fioretto maschile: l'Italia schiera il campione olimpico di Rio Daniele Garazzo, la testa di serie n.1 Alessio Foconi, e il plurimedagliato olimpico Andrea Cassarà.

TIRO A VOLO – Al maschile la situazione è simile: Tammaro Cassandro al debutto olimpico si trova in terza posizione con un solo errore commesso. L'obiettivo per il casertano è centrare la finale per poi giocarsi al meglio le proprie possibilità.

SCHERMA – Più complicata appare alla vigilia la storia per le sciabolatrici: Rossella Gregorio, Martina Criscio e Irene Vecchi partono da outsider.

TRIATHLON – Il primo oro di giornata arriva dal triathlon, con l'individuale maschile: titolo per Kristian Blummenfelt (Norvegia), argento di Alex Yee (Gran Bretagna), bronzo per Hayden Wilde (Nuova Zelanda).

TIRO A VOLO – Il campione olimpico Gabriele Rossetti si trova un po' più in difficoltà: 72 piattelli colpiti su 75 nella prima giornata di qualificazione. Il treno che porta alla finale non è lontano e il fiorentino si ritrovò in questa situazione anche nel 2016 quando non sbagliò più nulla per arrivare infine a vincere l'oro.

TIRO A VOLO – Adesso alle 2.00 comincerà la seconda parte delle qualificazioni femminili, mentre alle 3.00 sarà la volta di quelle maschili. Le finali sono previste per la prima mattinata italiana: alle 7.50 quella femminile, alle 8.50 quella maschile.