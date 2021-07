LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Giorgia Villa e Ludovico Edalli vincono i tricolori all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.36 Da segnalare il buon esercizio agli anelli di Marco Lodadio nel corso della giornata: 14.750 con un notevole 6.4 di D Score, peccato per alcune sbavature in esecuzione. Può andare alle Olimpiadi per puntare al podio.

20.35 Ludovico Edalli si laurea Campione d’Italia all-around con 82.500, battendo sul filo di lana Stefano Patron (82.350) e Nicola Bartolini (81.700). Sesto titolo in carriera per il lombardo, qualificato alle Olimpiadi.

20.32 Stefano Patron 14.250 alle parallele, chiude con 82.350! Edalli ha vinto per 15 centesimi!

20.30 Ludovico Edalli ottiene 13.700 al cavallo! Il titolo è a un passo! Totale di 82.500. Attendiamo il punteggio di Patron.

20.25 Tra poco la risposta di Ludovico Edalli al cavallo con maniglie, deve dare il massimo per presentarsi alle Olimpiadi da Campione d’Italia. Decisive anche le parallele di Patron.

20.22 Bartolini 13.050 alla sbarra, ora può davvero vincere! A Edalli servirà almeno 12.900 al cavallo, non scontato.

20.20 Lay Giannini cade dal cavallo, addio sogni di gloria.

20.18 Sarrugerio 12.150 alla sbarra, non vincerà il titolo.

20.15 Inizia l’ultima rotazione maschile, si decide chi vincerà il titolo. Edalli deve sudare per il suo pokerissimo, Bartolini sogna il colpaccio.

20.07 CLASSIFICA MASCHILE (prima dell’ultima rotazione). Ludovico Edalli al comando con 68.800 ma è tallonato da Nicola Bartolini (68.650), Marco Sarrugerio (68.250), Stefano Patron (68.100), Lay Giannini (67.800). Ultima rotazione da brividi: Edalli al cavallo, Bartolini e Sarrugerio alla sbarra, Patron alle parallele, Giannini al cavallo.

19.59 Domani sono in programma le Finali di Specialità, ma le Fate si risparmiereanno su alcuni attrezzi per preservarsi in vista delle Olimpiadi. Sicuramente non le vedremo al corpo libero.

19.56 Qualificarsi alla finale a squadre non sarà facile, anche perché partiremo in prima suddivisione, ma questa Italia ci proverà fino in fondo a Tokyo. Attenzione davvero alla trave per accedere a un atto conclusivo.

19.54 La speranza è che le Fate alzino il livello alle Olimpiadi. Si spera nelle due parallele di qualità delle gemelle D’Amato, gli esercizi al corpo libero sembrano essere buoni ma non verranno testati domani a scopo precauzionale, la trave è come sempre una lotteria ma oggi sono rimaste tutti in piedi e Villa è stata eccellente.

19.50 CLASSIFICA MASCHILE (dopo quattro rotazioni). Ludovico Edalli in testa con 55.300, Ares Federici lo insegue a 54.850, Nicola Bartolini è vicino con 54.750, Lay Gianni quarto con 54.350. Edalli favorito per il tricolore, ma attenzione…

19.47 Giorgia Villa ha comunicato di stare bene dopo la botta al corpo libero.

19.45 Sono piaciute la trave di Giorgia Villa, il corpo libero di Asia D’Amato, i volteggi delle gemelle. Non impeccabili le parallele delle D’Amato.

19.44 Fate un po’ col freno a mano tirato, come aveva già dichiarato il DT Enrico Casella. Alcuni esercizi non sono stati tirati a lucido e alcune difficoltà non sono state portate in gara, esecuzione non impeccabile su diversi attrezzi. La gara va presa con le pinze, c’è più fiducia in vista delle Olimpiadi rispetto a quanto consiglierebbe quanto visto in pedana oggi.

19.43 La gara femminile si è così conclusa, ora si proseguirà esclusivamente con la gara maschile, mancano ancora due rotazioni.

19.41 Giorgia Villa è la nuova Campionessa d’Italia all-around. La bergamasca si impone col totale di 54.350. La 18enne ha conquistato il terzo titolo in carriera dopo quelli del 2018 e 2020. Alle sue spalle si sono accomodate Alice D’Amato (53.400) e Martina Maggio (53.350), che deve recriminare per l’errore conclusivo. Appena giù dal podio un’ottima Veronica Mandriota (53.150), poi Angela Andreoli (52.850) e Manila Esposito (51.150).

19.39 Ora tocca a Lara Mori chiudere la gara. Tsukahara (passo fuori) e due e mezzo ottimamente eseguiti nella prima parte del suo medley dei Queen. Impeccabile anche il triplo avvitamento, chiusura in doppio carpio (con passo fuori). Peccato non vederla alle Olimpiadi.

19.38 Martina Maggio ottiene 12.300 (5.4) al corpo libero, paga a caro prezzo la caduta. Senza quella avrebbe vinto il titolo.

19.36 Martina Maggio aveva fatto tutto bene, ma alla fine ha sbagliato. Poteva assolutamente vincere il titolo, così si dovrà accontentare di un piazzamento sul podio.

19.34 Inizia con due giri in accosciata. Doppio teso ben eseguito come prima diagonale. Doppio carpio ottimo in seconda, purtroppo esce di pedana con un saltello indietro. Ottimo l’enjambè-cambio. Tsukahara un filo scarso in terza linea, brava nei giri impugnati a seguire. CADUTA SUL DOPPIO RACCOLTO FINALE! Incredibile! Aveva in mano il tricolore…

19.32 Martina Maggio per il tricolore! Pronta al corpo libero, le serve 13.300 per vincere il suo primo titolo italiano all-around. Lo meriterebbe per quanto fatto vedere negli ultimi mesi.

19.31 Brava Asia D’Amato. Doppio teso con uscito di pedana. Buon Tabac in seconda linea. Tsukahara in terza, ma anche qui mette piede fuori pedana. Doppio raccolto in finale. Ottiene 12.850 (5.2 il D Score).

19.30 Giorgia Villa non può andare oltre a 12.400 (4.9) a causa degli errori. A questo punto Martina Maggio può credere al tricolore: le servirà 13.300. Adesso tocca ad Asia D’Amato.

19.28 Intanto 13.900 al volteggio per Angela Andreoli, chiude con un complessivo 52.850 davanti a Micol Minotti (49.900). Mancano ovviamente tutti i punteggi delle Fate.

19.26 Dunque due arrivi scarsi per Giorgia Villa, inevitabile il dolore agli arti inferiori. Speriamo che si recuperi con la classifica attività post-gara. Attendiamo il punteggio.

19.24 Due giri impugnati in avvio, ma poi commette un grosso errore in seconda diagonale e commette due grossi passi in avanti. Due giri in accosciata ben eseguiti. Doppio raccolto tutt’altro che preciso. A fine esercizio si tocca il piede sinistro, ha risentito una botta. Speriamo nulla di grave… Questo è il rischio di fare una gara oggettivamente INUTILE a meno di due settimane dalle Olimpiadi.

19.22 Tra poco il corpo libero di Giorgia Villa, con un buon esercizio metterebbe subito il tricolore in banca visto il vantaggio su Maggio.

19.20 CLASSIFICA MASCHILE (a metà gara). Ludovico Edalli in testa con 41.500, Lay Giannini insegue a 41.450, Matteo Levantesi teso a 40.850, Ares Federici quarto a 40.550, Stefano Patron fermo a 40.500. Nicola Bartolini a 40.200.

19.18 Ultima rotazione al corpo libero: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Martina Maggio. Ci sarà anche Lara Mori.

19.15 A questo punto Giorgia Villa è lanciatissima verso il tricolore, sarebbe il terzo della sua carriera. I nove decimi di vantaggio su Martina Maggio sembrano rassicuranti in vista della rotazione al corpo libero. Asia D’Amato salirà sul podio, ma verosimilmente alle spalle delle due compagne di squadra. Andreoli verso il piazzamento a ridosso del podio.

19.14 CLASSIFICA FEMMINILE (dopo tre rotazioni). Giorgia Villa è al comando con 41.950. La bergamasca ha 9 decimi di vantaggio su Martina Maggio (41.050), Asia D’Amato è ferma a 40.550. Alice D’Amato quarta con 40.300, ma non la vedremo al quadrato. Più indietro Veronica Mandriota (39.000) e Angela Andreoli (38.950).

19.15 Per Salvatore Maresca 14.450, è dietro a Lodadio. Lara Mori 13.200 alla trave.

19.14 Trava pazzesca di Lara Mori, doppio avvitamento e mezzo in uscita. Che esercizio… Peccato non vederla alle Olimpiadi.

19.13 Gli errori costano caro ad Alice D’Amato: 12.250 (5.4) per la sua trave.

19.11 Salvatore Maresca è ottimo sugli anelli, eccellenti le prove di forza, peccato un piccolo saltello indietro. Il campano ha risposto da bronzo europeo di specialità, vedremo se starà davanti a Lodadio.

19.10 Alice D’Amato rischia tantissimo in uscita! Si sbilancia sull’avvitamento, si avvicina al legno e deve aggrapparsi all’attrezzo per salvarsi. Non benissimo…

19.08 Ottima Giorgia Villa: il suo esercizio non è lontano da quello dei giorni migliori, ottiene 13.950 (5.8). Un punteggio con cui si potrebbe puntare alla finale olimpica. Ora Alice D’Amato.

19.03 Errori anche per Angela Andreoli al corpo libero: 12.600 (5.6), ora è definitivamente fuori dai discorsi per il podio. La bresciana ha degli esercizi infarciti di difficoltà da top mondiale, deve pulire l’esecuzione.

19.01 Tentennamento di Martina Maggio sulla trave: 12.500 (5.1), punteggio inferiore rispetto alle sue possibilità. Ora Giorgia Villa potrebbe spaccare la gara.

18.58 Asia D’Amato ottiene 12.600 partendo da 5.3: un riscontro comunque discreto considerando gli sbilanciamenti. Ora tocca a Martina Maggio, in testa a metà gara e grande specialista alla trave.

18.56 Asia D’Amato ha due grossi sbilanciamenti, uno veramente marcato sul salto costale. Riesce comunque a restare sull’attrezzo e a restare in corsa. Uscita in doppio carpio, con saltello indietro. Il punteggio risentirà comunque degli errori.

18.54 La trave è sempre un passaggio ostico. Ci aspettiamo due ottimi esercizi da parte di Giorgia Villa e Martina Maggio, qui si potrebbe anche decidere il tricolore. Asia D’Amato dovrà difendersi.

18.52 Terza rotazione con le Fate alla trave: Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Alice D’Amato. Con loro anche Lara Mori. Angela Andreoli passa al corpo libero, Manila Esposito al volteggio.

18.50 Si è conclusa la seconda rotazione.

18.49 Il veneto paga un’uscita di pedana, per il resto un discreto esercizio. Bello il triplo avvitamento finale. Ovviamente si punta al futuro.

18.47 Niccolò Mozzato al corpo libero, grande rientro dopo un lungo stop per infortunio. Vinse l’all-around agli Europei juniores 2018.

18.46 CLASSIFICA FEMMINILE (a metà gara). Martina Maggio in testa con 28.550, Giorgia Villa insegue a 28.000, Asia D’Amato terza a 27.960. Precisiamo che Alice D’Amato è seconda con 28.050, ma non farà il corpo libero e dunque non è considerabile per il tricolore. Più indietro Angela Andreoli (26.350).

18.44 MARCO LODADIO 14.750: notevole 6.4 di D Score, ha incrementato! Esecuzione però da pulire in vista delle Olimpiadi.

18.43 Numero di Andreoli! 6.3 come D Score alla trave, numeri da Simone Biles. 14.300 il punteggio, si riscatta dopo la caduta alle parallele.

18.42 Aspettiamo il punteggio di Lodadio, temiamo che non sia altissimo.

18.42 Croce verticale, Azarian-rondine, ottima serie di slanci. Prove di forza non pulitissime, passetto indietro in uscita. Esercizio non pulitissimo per Lodadio.

18.41 Marco Lodadio sul castello.

18.40 Desiree Carofiglio è invece caduta alla trave in maniera banale. Ha sorriso, nulla di grave.

18.39 Stoccata di Martina Maggio! Alza il livello alle parallele, porta una prova da 5.9 e ottiene un rilevante 14.250. La brianzola è in grandissima forma.

18.38 Ora tocca a Marco Lodadio!

18.36 Non va tanto meglio ad Asia: sempre 5.7 per lei e punteggio di 13.550. Le Fate sono un po’ col freno a mano tirato, come ha dichiarato il DT Enrico Casella. Ora la chiusura di rotazione con Martina Maggio, dotata indubbiamente di un ottimo esercizio.

18.34 Alice D’Amato non è impeccabile: parte anche lei con un D Score di 5.7 ma è imprecisa in un paio di passaggi e si ferma a 13.300. Attendiamo la risposta di Asia, lei in lotta per il tricolore a differenza della gemella.

18.32 Parallele di sostanza per Giorgia Villa, che esegue un buon esercizio da 5.7 e ottiene un complessivo 14.200. Ora la risposta delle gemelle D’Amato.

18.30 Si riparte, Giorgia Villa da seguire sugli staggi in una rotazione determinante per capire gli equilibri non solo di gara ma in vista delle Olimpiadi.

18.29 Attenzione perché in questa seconda rotazione ci sarà anche Marco Lodadio agli anelli, si esibirà per ultimo e andrà seguito con vista Tokyo.

18.28 Carlo Macchini ottiene 14.600 con 6.4 di d Score, quattro decimi in meno rispetto a quanto si era visto in Coppa Campioni.

18.26 Sono iniziati i consueti minuti di riscaldamento.

18.25 Nella seconda rotazione: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio alle parallele. Angela Andreoli, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio alle parallele. Manila Esposito al corpo libero.

18.22 Si è conclusa la prima rotazione. Aspettiamo il punteggio di Carlo Macchini alla sbarra.

18.20 Cassina vertiginoso, Colman ampissimo, Stalder impeccabile, giro intero e rotazione con braccio, infilata con mezzo giro, uscita in doppio con doppio. MAESTOSOOOOOO! Aspettiamo il punteggio, peccato non vederlo alle Olimpiadi…

18.19 E ora gustiamoci l’imperdibile sbarra di Carlo Macchini.

18.18 CLASSIFICA FEMMINILE (dopo una rotazione). Alice D’Amato è al comando con 14.750, tallonata dalla gemella Asia (14.400) e da Martina Maggio (14.300). Giorgia Villa è quarta con 13.800, Manila Esposito più indietro con 13.150, Angela Andreoli ferma a 12.050. Ricordiamo però che Alice D’Amato non si esibirà al corpo libero, dunque non potrà battagliare per il tricolore.

18.16 Bravissima Desiree Carofiglio con 13.450 (5.6) alle parallele, ormai è tornata a tutti gli effetti dopo l’infortunio.

18.15 Le gemelle D’Amato hanno convinto col doppio avvitamento alla tavola. Giorgia Villa si è preservata e ha scelto di puntare soltanto sul semplice avvitamento, con l’obiettivo di tornare al top per le Olimpiadi.

18.14 Aspettiamo il corpo libero di Micol Minotti e di Giada Grisetti per concludere la prima rotazione femminile.

18.13 Ludovico Edalli inizia la sua rincorsa verso il titolo don 13.650 agli anelli, non di certo l’attrezzo di punta.

18.11 Elisa Iorio ha dimostrato di essere tornata al top dopo l’infortunio, quantomeno alle parallele: 14.000 con 6.1 di D Score. Nicola Bartolini sporca alcuni arrivi, ma ottiene comunque 14.350 al suo corpo libero.

18.09 A questo punto aspettiamo le parallele di Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, oggi si esibiranno solo sugli staggi e alla trave.

18.07 Asia D’Amato risponde bene sempre col dty e stampa 14.400. Ricordiamo anche il 13.150 di Manila Esposito alla trave.

18.06 ALICE D’AMATO SPETTACOLARE! 14.750 col suo doppio avvitamento al volteggio.

18.05 Angela Andreoli cade dalle parallele: 12.050 con 5.7 di D Score e compromette la sua gara.

18.04 Giorgia Villa non ha ancora il doppio avvitamento… Solo uno, le vale 13.800 (9.2 l’esecuzione). Speriamo per le Olimpiadi.

18.03 Martina Maggio subito convincente con un avvitamento e mezzo: 14.300 di spessore, 9.3 di esecuzione. Oggi non ci sono i bonus.

18.02 Manila Esposito incomincia con una buona esecuzione alla trave, l’attrezzo più ostico. Ora attesa per i quattro volteggi delle Fate e per la stoccata di Andreoli alle parallele.

18.00 INIZIA LA GARA!

17.58 Sono già incominciati i minuti di riscaldamento agli attrezzi.

17.57 Nella prima rotazione maschile da seguire Nicola Bartolini al corpo libero (bronzo europeo), Andrea Russo al cavallo con maniglie, Ludovico Edalli ed Edoardo De Rosa agli anelli insieme a Lay Giannini, Paolo Principi alle parallele, Carlo Macchini alla sbarra (l’esercizio più atteso).

17.55 Cinque minuti all’inizio della gara, i ginnasti si stanno presentando alle giurie.

17.52 Ordine di rotazione femminile. Al volteggio le quattro Fate: Martina Maggio, Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato. Viaggeranno insieme, un test anche in vista delle Olimpiadi: in qualifica si inizierà proprio alla tavola. Alle parallele: Angela Andreoli, Emily Armi, Veronica Mandriota, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Alla trave: Manila Esposito, Chiara Vincenzi, Irene Lanza, Caterina Cereghetti, Maria Vittoria Cocciolo. Al corpo libero: Viola Pierazzini, Alessia Guicciardi, Camilla Campagnaro, Micol Minotti, Giada Grisetti.

17.50 Attesa per gli anelli di Marco Lodadio: da capire la qualità del suo esercizio in vista delle Olimpiadi. Da non perdere poi Nicola Bartolini, Salvatore Maresca, Carlo Macchini, Edoardo De Rosa anche se non voleranno ai Giochi.

17.48 Al maschile, invece, il grande favorito è Ludovico Edalli, che punta al quinto tricolore in carriera e che si presenta da campione in carica.

17.46 Da seguire con grande attenzione le juniores Angela Andreoli e Manila Esposito, potrebbero bagnare il naso alle ragazze in partenza per Tokyo. Da ricordare l’assenza di Vanessa Ferrari, rimasta a Brescia per concentrarsi sui Giochi.

17.44 Giorgia Villa vuole ruggire da vera capitana, attenzione ad Asia D’Amato ma ha gareggiato pochissimo in stagione. Piccolo acciacco per Alice D’Amato, che cercherà di dire la sua.

17.42 Martina Maggio potrebbe essere la favorita della vigilia vista la sua solidità e continuità sui quattro attrezzi. Agli Europei fu eccellente e sfiorò un pass olimpico non nominale per l’Italia, poi si infortunò in Serie A ma ha perfettamente recuperato.

17.38 Giorgia Villa e Asia D’Amato si presentano per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a parimerito, Martina Maggio fu terza ad appena mezzo decimo di distacco.

17.36 Al femminile si preannuncia una lotta serratissima tra le Fate, in procinto di partire per le Olimpiadi di Tokyo. Quelle di questo weekend sono infatti le ultime gare prima dei Giochi. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio si fronteggiano per il titolo all-around, ma attenzione anche alle juniores Angela Andreoli e Manila Esposito.

17.34 I due concorsi generali fungeranno anche da qualifica alle Finali di Specialità in programma domani. Oggi torna finalmente il pubblico sugli spalti, anche se in maniera contingentata: dopo un anno si torna a seguire la ginnastica dal vivo.

17.32 Oggi sono in programma gli all-around femminile e maschile. Si incomincia alle ore 18.00 al PalaVesuvio di Napoli.

17.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli all-around femminile e maschile, che fungono anche da qualificazione alle Finali di Specialità previste domani. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, dove finalmente il pubblico tornerà sugli spalti dopo oltre un anno di assenza (anche se in maniera contingentata). Si tratta dell’ultimo fine settimana di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dunque avremo modo di assistere a un test importante a due settimane dai Giochi.

Al femminile si preannuncia una battaglia rovente tra le Fate, ormai in procinto di partire per il Giappone. Giorgia Villa e Asia D’Amato si presentano da campionesse in carica, visto che lo scorso autunno si imposero a parimerito proprio in questo impianto. La bergamasca ha già gareggiato tanto in stagione, mentre la genovese si è dovuta risparmiare parecchio a causa di qualche acciacco. Alice D’Amato ha il passo per dire la sua sul giro completo, proprio come Martina Maggio che è stata eccellente agli Europei ed è sempre più solida nel concorso generale. Attenzione all’inserimento delle juniores: Angela Andreoli e Manila Esposito possono fare il colpaccio. Vanessa Ferrari sarà invece assente. In gara anche Elisa Iorio, Desiree Carofiglio e Lara Mori, ma soltanto su alcuni attrezzi.

Al maschile, invece, il grande favorito della vigilia è Ludovico Edalli. Il lombardo va a caccia del sesto titolo nell’all-around e si testerà al meglio in vista delle Olimpiadi. Riflettori puntati anche su Marco Lodadio e sul suo esercizio agli anelli, una delle carte da medaglia dell’Italia a Tokyo. Da seguire con grande attenzione anche la sbarra di Carlo Macchini, gli anelli di Salvatore Maresca (bronzo agli Europei) e il corpo libero di Nicola Bartolini (terzo nell’ultima rassegna continentale), il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica, oggi gli all-around maschile e femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 21.00 circa. Buon divertimento a tutti.

