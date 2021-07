LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: battaglia rovente tra le Fate, attesa per Lodadio. Azzurri verso le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara femminile – La presentazione della gara maschile – Il programma del weekend

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena gli all-around femminile e maschile, che fungono anche da qualificazione alle Finali di Specialità previste domani. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, dove finalmente il pubblico tornerà sugli spalti dopo oltre un anno di assenza (anche se in maniera contingentata). Si tratta dell’ultimo fine settimana di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021, dunque avremo modo di assistere a un test importante a due settimane dai Giochi.

Al femminile si preannuncia una battaglia rovente tra le Fate, ormai in procinto di partire per il Giappone. Giorgia Villa e Asia D’Amato si presentano da campionesse in carica, visto che lo scorso autunno si imposero a parimerito proprio in questo impianto. La bergamasca ha già gareggiato tanto in stagione, mentre la genovese si è dovuta risparmiare parecchio a causa di qualche acciacco. Alice D’Amato ha il passo per dire la sua sul giro completo, proprio come Martina Maggio che è stata eccellente agli Europei ed è sempre più solida nel concorso generale. Attenzione all’inserimento delle juniores: Angela Andreoli e Manila Esposito possono fare il colpaccio. Vanessa Ferrari sarà invece assente. In gara anche Elisa Iorio, Desiree Carofiglio e Lara Mori, ma soltanto su alcuni attrezzi.

Al maschile, invece, il grande favorito della vigilia è Ludovico Edalli. Il lombardo va a caccia del pokerissimo nell’all-around e si testerà al meglio in vista delle Olimpiadi. Riflettori puntati anche su Marco Lodadio e sul suo esercizio agli anelli, una delle carte da medaglia dell’Italia a Tokyo. Da seguire con grande attenzione anche la sbarra di Carlo Macchini, gli anelli di Salvatore Maresca (bronzo agli Europei) e il corpo libero di Nicola Bartolini (terzo nell’ultima rassegna continentale), il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica, oggi gli all-around maschile e femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 18.00 e si andrà avanti fino alle ore 21.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi