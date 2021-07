Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2021: le qualificate alle Finali di Specialità. Domani sfida per i tricolori

Al PalaVesuvio di Napoli si sono disputati i concorsi generali all-around dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica. L’evento è servito anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domani pomeriggio e anche come test in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma tra un paio di settimane.

Le migliori otto ragazze su ogni attrezzo si sono qualificate agli atti conclusivi di domani, ma attenzione perché potrebbero esserci dei forfait e degli annessi ripescaggi. Ad esempio le Fate sicuramente non saliranno al corpo libero per preservarsi in vista dei Giochi. Di seguito le qualificate alle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI SPECIALITÀ CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021

VOLTEGGIO:

1. Camilla Campagnaro (Audace) 13.800

2. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.650

3. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 13.525

4. Irene Lanza (Reale Torino) 12.825

5. Alessia Guicciardi (Biancoverde Imola) 12.600

6. Sara Ricciardi (Corpo Libero Gym Team) 12.150

PARALLELE ASIMMETRICHE:

1. Martina Maggio (Fiamme Oro) 14.250

2. Giorgia Villa (Fiamme Oro) 14.200

3. Elisa Iorio (Fiamme Oro) 14.000

4. Asia D’Amato (Fiamme Oro) 13.550

5. Irene Lanza (Reale Torino) 13.550

6. Desiree Carofiglio (Fiamme Oro) 13.450

7. Alice D’Amato (Fiamme Oro) 13.300

8. Maria Vittoria Cocciolo (WSA) 13.100

TRAVE:

1. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 14.300

2. Giorgia Villa (Fiamme Oro) 13.950

3. Maria Vittoria Cocciolo (WSA) 13.250

4. Lara Mori (Esercito Italiano) 13.150

5. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.150

6. Veronica Mandriota (Brixia Brescia) 13.100

7. Chiara Vincenzi (Inside Wellness) 12.700

8. Emily Armi (Ginnastica Salerno) 12.700

CORPO LIBERO:

1. Veronica Mandriota (Brixia Brescia) 13.150

2. Lara Mori (Esercito Italiano) 13.050

3. Asia D’Amato (Fiamme Oro) 12.850

4. Micol Minotti (Centro Sport Bollate) 12.800

5. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 12.600

6. Irene Lanza (Reale Torino) 12.450

7. Camilla Campagnaro (Audace) 12.400

8. Giorgia Villa (Fiamme Oro) 12.400

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi