CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le qualificate alle finali femminili – I qualificati alle finali maschili

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli vanno in scena le Finali di Specialità e cala il sipario su quello che è l’ultimo evento prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si assegnano dieci titoli (quattro maschili, sei femminili), si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano con tutti i migliori atleti pronti per darsi battaglia per la conquista degli ambiti tricolori.

Le Fate dovrebbero risparmiarsi in vista dei Giochi, sicuramente non le vedremo al corpo libero e magari decideranno di non presentarsi anche su altri attrezzi. Giorgia Villa (ieri vincitrici nel concorso generale individuale), Asia D’Amato, Alice D’Amato e Martina Maggio riusciranno comunque a illuminare la scena e a regalare qualche sprazzo interessante. Angela Andreoli, Lara Mori, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio, Manila Esposito sono gli altri nomi da tenere d’occhio.

Al maschile, invece, saranno tanti gli specialisti da tenere d’occhio. Marco Lodadio vuole l’ultimo test agli anelli in vista delle Olimpiadi e insegue la prestazione di lusso sfidando Salvatore Maresca. Carlo Macchini cerca la zampata da fuoriclasse alla sbarra, Nicola Bartolini vuole giganteggiare al corpo libero, da non perdere Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie. Ludovico Edalli punta a qualche podio dopo il trionfo sul giro completo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di ginnastica artistica, oggi gli all-around maschile e femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 16.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto LiveMedia/Filippo Tomasi