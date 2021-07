Elisa Iorio torna splendidamente dall’infortunio e si laurea Campionessa d’Italia alle parallele asimmetriche. L’emiliana si era rotta i legamenti della caviglia l’11 settembre 2020 ed era rientrata in pedana a maggio in occasione della Final Six di Serie A, vincendo lo scudetto con la sua Brixia Brescia.

Dopo due mesi, la 18enne ha migliorato ulteriormente la sua forma fisica e oggi pomeriggio ha fatto saltare il banco al PalaVesuvio di Napoli. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali 2019 ma che non sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha sfoderato un esercizio di assoluto spessore tecnico e ha trionfato con pieno merito: 14.350 con addirittura 6.1 di D Score, ormai è definitivamente recuperata.

Podio interamente occupato dalle Fate, che hanno deciso di risparmiarsi in questa domenica proprio per preservare lo stato di salute in vista dei Giochi. Martina Maggio è ottima seconda (14.250, 5.9 la nota di partenza), Alice D’Amato e Alice D’Amato sono terze (13.850, 5.7).

Marco Lodadio mostra finalmente i muscoli agli anelli dopo 16 mesi durissimi e si lancia verso le Olimpiadi con un biglietto da visita davvero succulento. Il romano, argento iridato in carica, ha ruggito con delle meravigliose prove di forza, peccato per una leggera sbavatura in uscita ma firma un roboante 15.100 con 6.4 di D Score. Si tratta di un punteggio di spessore che, se replicato a Tokyo, permetterebbe verosimilmente di salire sul podio. L’azzurro può fare ancora meglio, di sicuro è in grado di presentarsi nel Sol Levante per fare il colpaccio. Sul podio salgono anche Marco Sarrugerio (14.450) e Andrea Russo (14.250). Quarto posto per Salvatore Maresca (13.950), bronzo agli ultimi Europei.

Al cavallo con maniglie si è imposto Tommaso De Vecchis (14.000) davanti a Saul Fermin (13.750) e Yumin Abbadini (13.700), il favorito Edoardo De Rosa è quinto (13.150). Al corpo libero Nicola Bartolini e Nicolò Mozzato firmano lo stesso punteggio (14.600) davanti ad Ares Federici (14.550). Al volteggio femminile esulta Camilla Campagnaro (13.975) davanti a Manila Esposito (13.575) e Angela Andreoli (13.450).

Foto: Federica Salvatelli