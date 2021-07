LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia da sballo! Vanessa Ferrari prima al corpo libero! Finale a squadre

CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito durante queste lunghissime qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo. Sono state 12 ore intense, emozionanti, senza sosta, appassionati e avvincenti. Una vera prova a cinque cerchi. Rimanete con noi per cronache, pagelle, approfondimenti, qualificate alle finali, dichiarazioni e tanto altro ancora. Prossimo appuntamento domani con la finale a squadre maschile, martedì la finale a squadre femminile con l’Italia.

15.02 VANESSA FERRARI IN TESTA AL CORPO LIBERO. Si sono inchinate tutte! 14.16 per l’azzurra, dietro di lei Simone Biles (14.133) e Jade Carey (14.100).

15.01 La trave è tutta della cinese Chenchen Guan (14.933) che precede la connazionale Xijing Tang (14.333) e Sunisa Lee (14.200).

15.00 La belga Nina Derwael primeggia alle parallele (15.366) lasiandosi alle spalle Sunisa Lee (15.200) e la russa Anastasiia Iliankova (14.966).

14.59 Al volteggio Simone Biles è davanti con 15.183, a inseguire la connazionale Jade Carey (15.166) e la brasiliana Rebeca Andrade (15.100).

14.58 Simone Biles chiude al comando il turno di qualificazione con 57.731, ma alle sue spalle si piazza in maniera inattesa la brasiliana Rebeca Andrade con 57.399! A seguire la statunitense Sunisa Lee e le russe Angelina Melnikova e Vladislva Urazova, Viktoriia Listunova non disputerà la finale a causa della regola dei passaporti.

14.57 ALICE D’AMATO e MARTINA MAGGIO in FINALE ALL-AROUND! La genovese è 20ma con 54.199, la brianzola è 27ma con 54.566. Appuntamento a giovedì 29 luglio per la finale.

14.56 VANESSA FERRARI PRIMA AL CORPO LIBERO! L’azzurra ha vinto il turno di qualificazione! 14.166 (5.9 il D Score), Simone Biles e Jade Carey si inchinano (14.133 e 14.100). L’azzurra in finale col miglior punteggio: lunedì 2 agosto si andrà a caccia della medaglia!

14.55 Seojeong Yeo 12.566.

14.54 Attendiamo Seojeong Yeo per dare il verdetto ufficiale su Vanessa Ferrari.

14.53 La Germania finisce nona (161.162), fuori dalla finale insieme a Canada, Olanda, Spagna. Accedono alla finale Russia, USA, Cina, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Italia, Giappone.

14.50 Brassart 13.333 alla trave. Il Belgio finisce all’Italia per 32 millesimi! Che sfortuna. Azzurre settime, bastavano 66 millesimi in più per finire al quinto posto.

14.47 L’ungherese Kovacs e la sudcoreana Lee non impensieriscono Vanessa Ferrari al corpo libero: 12.666 e 12.966. Manca solo la sudcoreana Seojeong Yeo.

14.46 Belgio alla trave: 13.766 di Derwael, 13.666 di Verkest, 12.500 di Vaelen. Manca Brassart.

14.45 Germania al volteggio: Bui 13.466, Schaefer 13.933, Seitz 14.266, Voss 13.500. Ottime parallele della svedese Jonna Adlerteg (14.533).

14.36 Alice D’Amato e Martina Maggio sono vicinissime alla qualificazione alla finale all-around.

14.34 Vanessa Ferrari sempre prima al corpo libero, il piazzamento ormai è assodato. Aspettiamo soltanto l’ufficialità matematica.

14.33 L’Italia potrebbe dunque chiudere al sesto posto, attendiamo l’ultima rotazione. La finale è comunque già in cassaforte da tempo.

14.32 La Germania si ferma a 38.866 al corpo libero, ora sono a quoa 119.463. Le tedesche dovranno fare 43.867 al volteggio per superare l’Italia. Improbabile.

14.30 Il Belgio timbra 43.099 alle spalle, 1.2 punti in più dell’Italia. Derwael e compagne sono a quota 124.430, dovranno fare 39.900 alla trave per superare l’Italia. Difficile.

14.28 MAESTOSAAAAA! NINA DERWAEL. La Reginetta assoluta delle parallele! 15.366 con 6.7 di D Score. La Campionessa del Mondo vola davanti a tutti! Bravissima, impeccabile.

14.24 Nina Derwael pronta per il suo show alle parallele.

14.20 Lisa Vaelen timbra 14.100 sugli staggi. Germania in sofferenza al corpo libero: 12.933 di Ellie Seitz, 12.600 di Voss.

14.10 Tra poco la terza rotazione. Belgio alle parallele, Germania al corpo libero. Le brasiliane al volteggio.

14.09 Il Belgio ottiene 41.066 al volteggio, 1.7 punti in meno rispetto a quanto fatto dall’Italia. Azzurre avanti di 2.4 a metà gara.

14.08 La Germania non va oltre a 37.965 alla trave, dunque 8 decimi in meno rispetto all’Italia. Le due squadre sono pari a metà gara.

14.03 Cosa ha fatto Rebeca Andrade! La brasiliana si inventa un superbo corpo libero: 14.066, si piazza al quarto posto! Ci sarà anche lei per le medaglie.

14.00 Il Belgio chiude la rotazione al volteggio con 41.066, 1.7 meno dell’Italia. A metà gara azzurre avanti di 2.4 punti. Attenzione però a parallele e trave delle Yellow Tigers, tra poco la magia di Nina Derwael.

13.56 Flavia Saraiva lontana dai giorni migliori: 12.066. Vanessa Ferrari sempre in testa!

13.50 Il Belgio apre con Verkest (13.400) e Derwael (13.900). Seitz si sbilancia alla trave (12.333).

13.45 Tra poco la seconda rotazione: Germania alla trave, Belgio al volteggio. Le brasiliane al corpo libero, vedremo se sapranno insidiare Vanessa Ferrari.

13.42 Belgio con 39.265 al corpo libero, sette decimi meno dell’Italia. Germania con 42.632 alle parallele, otto decimi in più dell’Italia.

13.40 La Germania chiude alle parallele con 14.066, il Belgio col 12.766 di Lisa Vaelen al corpo libero.

13.39 Flavia Saraiva si ferma a 13.966 alla trave, a questo punto Simone Biles è più vicina alla finale di specialità.

13.38 Ellie Seitz è come sempre impeccabile alle parallele: 14.700, sesta all’attrezzo e sicura della finale.

13.32 Nina Derwael non insidia Vanessa Ferrari al corpo libero: 13.566 dopo il 12.933 di Verkest.

13.30 Stecca Pauline Schaefer alle parallele: 11.933. La sudcoreana Seojeong Yeo e la messicana Alexa Moreno si guadagnano la finale al volteggio con 14.800 e 14.833.

13.25 La Germania apre col 13.866 di Voss, il Belgio col 12.766 di Brassart.

13.22 Si incomincia, ultima rotazione di queste lunghissime qualificazioni olimpiche.

13.18 Minuti di riscaldamento.

13.15 Le ragazze si presentano alle giurie.

13.10 L’Italia sta già festeggiando la finale a squadre e il pass di Vanessa Ferrari per la finale al corpo libero. Alice D’Amato e Martina Maggio sono ormai vicine alla qualificazione all’atto conclusivo nell’all-around.

13.04 Tra le individualiste da seguire le brasiliane Flavia Saraiva e Rebeca Andrade alla trave, la sudcoreana Seojeong Yeo e la messicana Alexa Moreno al volteggio.

13.02 Germania alle parallele con Sarah Voss, Pauline Schaefer, Elisabeth Seitz, Kim Bui.

13.00 Belgio al corpo libero con Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Nina Derwael, Lisa Vaelen.

12.35 Vanessa Ferrari dovrebbe tenere il primo posto al corpo libero, ma seguiremo comunque con attenzione le quattro rotazioni al corpo libero per vedere se davvero l’azzurra chiuderà al comando.

12.30 Tra cinquanta minuti si riparte. Da seguire con attenzione Nina Derwael alle parallele asimmetriche, farà più del 15.200 di Sunisa Lee? Occhio a Simone Biles che potrebbe rischiare qualcosa alla trave, la finale non è scontata.

11.50 Ci aggiorniamo dunque tra un’oretta circa per avvicinarci all’ultima suddivisione di questa lunghissima giornata di qualificazioni.

11.48 Chi può superare Vanessa Ferrari al corpo libero? Difficile fare 14.166. Da seguire comunque la belga Nina Derwael (attesissima alle parallele dove è Campionessa del Mondo), le brasiliane Flavia Saraiva e Rebeca Andrade, l’unghereze Zsofia Kovacs.

11.46 Ora manca soltanto l’ultima suddivisione. Attese Belgio e Germania, oltre ad alcune individualiste. Si inizierà alle ore 13.20 italiane.

11.45 VANESSA FERRARI SEMPRE AL COMANDO AL CORPO LIBERO: 14.166 per l’azzurra davanti a Simone Biles (14.133) e Jade Carey (14.100).

11.44 La cinese Chenchen Guan è in testa alla trave (14.933), attenzione perché Simone Biles è scivolata al sesto posto tra le qualificate provvisorie alla finale, rischia un po’.

11.43 Simone Biles al comando al volteggio con 15.183, Sunisa Lee conduce alle parallele (15.200).

11.42 Simone Biles sempre in testa nell’all-around con 57.131 davanti alla connazionale Sunisa Lee (57.166) e alle russe Angelina Melnikova (57.132) e Vladislava Urazova (57.099). La francese Melanie De Jesus si inserisce in ottava piazza (55.431), sesta considerando i passaporti.

11.41 Russia al comando con 171.629 davanti a USA (170.562), Cina (166.863), Francia (164.561), Gran Bretagna (163.396), Italia (163.330), Giappone (162.662), Canada (160.964), Olanda (160.263), Spagna (157.128).

11.40 Si devono esibire soltanto Belgio e Germania nell’ultima suddivisione, dunque la qualificazione delle azzurre è matematica.

11.39 Italia sesta con 163.330, la Francia si issa al quarto posto con 164.561. Il Canada è ottavo con 160.964. Spagna decima con 157.128.

11.37 ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Le azzurre staccano il pass per la FINALE A SQUADRE! Qualificazione pesantissima! Colpaccio di Vanessa Ferrari e compagne, partite dalla prima suddivisione con mille incognite! Canada e Spagna ci finiscono dietro, l’Italia sarà sicuramente tra le migliori 8 di giornata! Si tornerà in pedana martedì 27 luglio!

11.37 Brooklyn Moors 13.533. E ora lo diciamo…

11.33 SIIIIIIII! Ellie Black 12.266. Ora è davvero fatta, aspettiamo Moors solo per la matematica.

11.30 De Jesus sontuosa alle parallele, stampa un perentorio 14.566. La Francia ci supera.

11.28 Shallon Olsen si ferma a 13.033, ormai è fatta. Aspettiamo solo per scaramanzia.

11.26 Heduit alza l’asticella della Francia con un ottimo 13.966. Serve un 13.4 alle transalpine per superarci, dovrebbero riuscirci. Ma il Canada ci finirà quasi sicuramente dietro, l’Italia sta per festeggiare la qualificazione alla finale a squadre.

11.25 Ormai non ci riprendono più! Stewart 12.600 al corpo libero. Friess apre con 13.666 per la Francia.

11.19 Le azzurre sono davvero vicinisisme alla meta. Onestamente appare improbabile che il Canada faccio 13.900 di media al quadrato. Più probabile che la Francia prenda un 13.656 di media alle parallele.

11.17 La situazione prima dell’ultima rotazione. Francia 122.363, deve andare alle parallele, hanno bisogno di 40.967 per superare l’Italia. Canada a quota 121.598 e andrà al corpo libero, ha bisogno di 41.732 al corpo libero per superare l’Italia. Se l’Italia se ne lascia alle spalle almeno una si qualifica matematicamente alla finale a squadre.

11.16 Shallon Olsen non va oltre 12.066! SIIIIII, POSSIAMO BATTERE IL CANADA!

11.15 Shallon Olsen per scartare il 12.000 di Stewart. Battaglia con l’Italia, la finale a squadre potrebbe passare da qui.

11.13 La Francia ha bisogno di fare 40.967 alle parallele per stare davanti all’Italia, punteggio assolutamente possibile.

11.10 Ellie Black rialza le quotazioni del Canada: 13.900 per la capitana, ora tocca a Shallon Olsen chiudere la rotazione.

11.09 La Francia al volteggio ha fatto meglio dell’Italia di nove decimi ed è questo il vantaggio con cui si presenterà alle parallele per l’ultima rotazione. Possiamo provare a fare corsa sul Canada, in grande difficoltà alla trave. La Spagna finirà sicuramente dietro.

10.07 Ora tocca a Ellie Black. La capitana deve risollevare le sorti della sua Nazionale.

11.06 AVA STEWART CADE alla trave. Momento davvero decisivo per le speranze di finale dell’Italia. La Francia chiude al volteggio con 13.733 di Boyer.

11.04 Esagerata Aline Friess: 14.966. La Francia sta cercando di allungare al volteggio.

11.02 La Francia sta spingendo: 14.466 al volteggio per de Jesus.

11.01 Canada e Francia partono subito forte: 13.300 per Moors alla trave, 14.233 per Heduit al volteggio.

11.00 Ora Francia al volteggio con Heduit, De Jesus, Friess, Boyer. Canada alla trave: Moors, Stewart, Black, Olsen. Spagna alle parallele con Petisco, Bechdeju, Popa, Gonzalez.

10.58 Vanessa Ferrari resta al comando al corpo libero con 14.166 e a questo punto nessuna potrà scalzarla. Appare difficile che la svizzera Giulia Steingruber tiri fuori l’esercizio dei bei tempi.

10.55 A questo punto l’Italia potrebbe anche provare a restare davanti a Francia e/o Canada, ma la gara è ancora lunga. La Spagna finirà abbondantemente dietro.

10.52 La Francia ha fatto 1.1 punti in meno dell’Italia al corpo libero: siamo pari a metà gara!

10.51 Marine Boyer porta in dote 12.733 alla Francia.

10.54 L’Italia ha fatto addirittura 3.3 punti in più del Canada alle parallele! Recuperiamo lo svantaggio, siamo avanti 2.4 punti rispetto alle nordamericane.

10.52 Shallon Olsen sbaglia! 11.900 sugli staggi. Rotazione da incubo per il Canada.

10.50 Ellie Black si deve accontentare di 12.800 alle parallele.

10.49 RIDIMENSIONATA! Melanie De Jesus non va oltre 13.166 al corpo libero, non andrà nemmeno in finale!

10.42 Stenta anche la Francia al corpo libero: 12.900 di Heduit, 12.500 di Friess. Ora vediamo Melanie De Jesus…

10.40 Poco brillante l’avvio del Canada alle parallele: 13.000 di Moors, 12.900 di Stewart.

10.37 De Jesus da seguire con enorme attenzione: sulla carta è l’ultima che può battere Vanessa Ferrari al corpo libero, facendo più di 14.166.

10.36 Tra poco la seconda rotazione. Francia al corpo libero con Heduit, Friess, de Jesus, Boyer. Canada alle parallele con Moors, Stewart, Black, Olsen. Spagna al volteggio con Bechdeju, Petisco, Popa, Gonzalez.

10.33 La Francia ha dunque fatto meglio dell’Italia di 1.1 punti alla trave: 39.899 contro 38.799. Per il momento le transalpine e il Canada hanno iniziato decisamente meglio. La Spagna è invece chiaramente battibile come da pronostico.

10.32 De Jesus non è superlativa, ma tiene botta: 13.233 alla trave.

10.30 Il Canada ha fatto nove decimi in più dell’Italia al volteggio: 43.632 contro 42.432. La Spagna ha invece fatto nove decimi in meno al corpo libero: 39.899 contro 37.965.

10.28 Pazzesco 14.966 di Shallon Olsen al volteggio. Per l’Italia è davvero arduo sperare di battere il Canada. Servirebbe un errorino di De Jesus alla trave…

10.26 Ancora bene la Francia con Marine Boyer: 13.466 sui 10 cm.

10.25 Ellie Black fa volare il Canada con 14.533 al volteggio.

10.23 Francia solida con 13.200 di Heduit e 12.500 di Friess. Spagna 12.300 e 12.866 per Bechdeju e Gonzalez.

10.22 Il Canada apre con 12.933 di Stewart e 14.133 di Moors.

10.16 C’è un filo di ritardo dovuto al quarto d’ora d’attesa in precedente per la mancata uscita immediata del punteggio di Sanne Wevers alla trave.

10.13 La Francia parte alla trave con Carolann Heduit, Aline Friess, Marine Boyer, Melanie De Jesus Dos Santos. Canada al volteggio con Ava Stewart, Brooklyn Moors, Elsabeth Black, Shallon Olsen. Spagna al corpo libero con Laura Bechdeju, Marina Gonzalez, Alba Petisco, Roxana Popa.

10.12 L’Italia si lascerà alle spalle la Spagna, vedremo se riusciremo a battere almeno una tra Canada e Francia.

10.11 Francia fortissima trascinata da Melanie De Jesus Dos Santos. Il Canada è nelle mani di Ellie Black. Spagna sulla carta inferiore a tutte.

10.10 Nella quarta suddivisione ci sono Francia, Canada, Spagna.

10.10 Si ripartirà tra cinque minuti con la quarta suddivisione.

10.09 VANESSA FERRARI SEMPRE IN TESTA AL CORPO LIBERO! 14.166 contro il 14.133 di Simone Biles e il 14.100 di Jade Carey. Sembra che soltanto la francese De Jesus possa insidiare questa posizione.

10.08 Le due cinesi Chenchen Guan (14.933) e Xijing Tang (14.333) restano davanti alla trave con 14.200, Simone Biles sesta (14.066) e rischia di non entrare in finale.

10.07 Sunisa Lee primeggia alle parallele con 15.200, si accodano le russe Anastasiia Iliankova (14.966) e Angelina Melnikova (14.933).

10.06 Al volteggio conducono Simone Biles (15.183) e Jade Carey (15.166), MyKayla Skinner è terza (14.866) ma è fuori dalla finale per la regola dei passaporti.

10.04 Simone Biles primeggia nell’all-around con 57.731, ben lontana dai giorni migliori. Margine di sei decimi nei confronti della connazionale Sunisa Lee (57.166), che precede di un soffio le russe Angelina Melnikova (57.132) e Vladislava Urazova (57.099).

10.03 L’Italia è quinta con 163.330, si è lasciata alle spalle Giappone e Olanda. Bisogna battere altre due squadra per entrare in finale: si devono esibire Francia, Canada, Belgio, Germania, Spagna. Missione assolutamente possibile.

09.58 Simone Biles è soltanto sesta alla trave! 14.066 con 6.5 di D Score! Davvero rischia di non entrare in finale!

09.53 Ha sbagliato l’uscita con grandi passi indietro, ma per il resto è stata eccezionale. Non batterà però il 14.933 di Chenchen.

09.50 Sunisa Lee ottiene 14.200 e ora tocca a Simone Biles.

09.48 ITALIA UFFICIALMENTE DAVANTI ALL’OLANDA: 163.330 contro 160.263. Azzurre ora davvero a un passo dalla finale a squadre.

09.45 Stiamo assistendo a qualcosa di incredibile: McCallum 13.066, Chiles cade (11.566). Ora gli USA rischiano davvero di perdere contro la Russia!

09.43 Lieke Wevers 13.600 al volteggio, ma ormai l’Olanda non è più affar nostro.

09.42 La rotazione delle americane: McCallum, Chiles, Lee, Biles.

09.38 Gli USA devono fare 42.400 per superare la Russia: impresa non semplice alla trave.

09.35 L’Olanda deve fare 45.200 punti al volteggio per stare davanti all’Italia. Non li farà! Le azzurre si lasciano alle spalle un’altra squadra, bisogna batterne altre due per entrare in finale ma ora ci possiamo credere davvero.

09.34 L’Olanda accusa un punto di ritardo nei confronti dell’Italia al corpo libero! Ora le azzurre sono avanti di 2.5 quando manca l’ultima rotazione, le tulipane andranno al volteggio.

09.30 MAGICA SUNISA LEEEEEE! 15.200, 6.6 il D Score. Primo posto, supera tutte le russe!

09.28 Eythora Thorsdottir ottiene un comunque buono 13.133 al corpo libero, rotazione importante dell’Olanda.

09.28 Simone Biles alza il livello alle parallele e timbra 14.566 (6.2 il D Score). Non sarà il suo attrezzo di punta, ma…

09.26 Jordan Chiles sbaglia tantissimo alle parallele: 12.866. Gli USA sono davvero sottotono.

09.25 Lieke Wevers tiene la linea con 12.866.

09.22 Grace McCallum apre con 14.100 alle parallele.

09.20 Vera van Pol ottiene 12.900 al corpo libero.

09.18 USA ora alle parallele con McCallum, Chiles, Biles, Lee. Olanda al corpo libero con van Pol, Lieke Wevers, Thorsdottir. Vedremo se l’Italia conserverà il vantaggio.

09.16 L’Olanda ha chiuso la rotazione alla trave con 39.565, dunque sette decimi meglio dell’Italia. A metà gara le azzurre sono avanti di 1.5 punti. Le tulipane sono in chiaro svantaggio, ma dobbiamo ancora incrociare le dita.

09.15 ERA ORA: 13.866 per Sanne Wevers alla trave. L’olandese è settima alla trave (considerando già i passaporti), difficile che entri in finale.

09.14 Una moviola infinita! Siamo all’assurdo: 10 minuti!

09.12 Intanto possiamo dire che gli USA girano a 85.364 a metà gara, ma sono due decimi dietro alla Russia. Dovranno rialzare il livello a parallele e trave.

09.10 Attesa infinita! Il punteggio di Sanne non è ancora uscito! Ci stanno pensando un sacco! Sono tutte ferme, non ci si può neanche spostare di rotazione…

09.05 Il punteggio di Sanne Wevers tarda ad arrivare…

09.00 Carey in finale con 15.166, Skinner fuori dalla finale!

08.58 E infatti Lieke timbra 13.366. Ora Sanne Wevers, Campionessa Olimpica.

08.56 Esce finalmente il punteggio di Thorsdottir alla trave: 12.033 con la caduta. Ma ora ci sono le gemelle Wevers…

08.55 Simone Biles chiude con la media di 15.183, Sinner con 14.866. Attendiamo Carey.

08.54 Amanar da 15.400 per Simone Biles. Oggi non ha eseguito il suo Yurchenko con doppio carpio.

08.52 Impeccabile il secondo salto di Simone Biles, ma in volto è molto delusa. Non è quella dei giorni migliori.

08.50 Simone Biles esce dalle linee di riferimento al volteggio, sul primo salto commette un passo laterale molto ampio. Ottiene comunque 14.966 (6.0).

08.48 Anche Eythora Thorsdottir è caduta! Notizie positive per l’Italia.

08.47 Vera van Pol è caduta dalla trave! 11.600, Olanda in affanno.

08.45 Gli USA iniziano con 14.333 di Lee e 14.533 di McCallum al volteggio.

08.42 La gara di Larisa Iordache è invece finita qui.

08.41 Olanda alla trave con van Pol, Thorsdottir, Lieke Wevers, Sanne Wevers.

08.40 Gli USA escono con le ossa rotta dal corpo libero, almeno per i loro standard. Ora vanno al volteggio: Lee, McCallum, Chiles, Biles. Poi Skinner e Carey da individualiste.

08.38 In tutto questo turbinio di emozioni, la rumena Larisa Iordache esegue una bella prova alla trave e ottiene 14.133 (6.2 la nota di partenza).

08.36 Jade Carey non esegue il triplo doppio, sbaglia tanto, non convince e si ferma a 14.100! Finisce alle spalle di Vanessa Ferrari e Simone Biles. L’azzurra ha praticamente vinto il turno di qualifica!

08.33 MyKayla Skinner fuori dalla finale al corpo libero con 13.566. Gli USA stanno deludendo, vediamo ora cosa farà Jade Carey.

08.32 L’Olanda chiude con 39.666 alle parallele, sono 2.2 punti in meno dell’Italia su questo attrezzo. Speriamo…

08.31 Lieke Wevers salva l’Olanda: 13.533 alle parallele.

08.30 La faccia di Simone Biles è un programma! Non ci vuole credere! Peccato che sia solo una qualifica, altrimenti Vanessa avrebba al collo l’oro…

08.28 INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Simone Biles si ferma a 14.133 (6.7 il D Score). VANESSA FERRARI DAVANTI A SIMONE BILES! PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Vanessa sempre in testa al corpo libero, stiamo sognando! L’azzurra primeggia con 14.166 e verosimilmente chiuderà in testa queste qualificazioni!

08.25 SHOW STRARIPANTE. Simone Biles spinge l’acrobatica in una nuova dimensione, confeziona quattro diagonali oltre la follia e vola. Ma è uscita nettamente di pedana sulla terza linea, con entrambi i piedi fuori dal tappeto. Non avrà problemi ad andare al comando.

08.23 Sanne Wevers cade! 11.733.

08.22 Fatica anche Jordan Chiles: parte da un superbo 5.9, ma è troppo imprecisa e si ferma a 13.566! Ora Simone Biles.

08.20 Ottima difesa di Eythora Thorsdottir: 13.000 alle parallele, l’Olanda tiene botta.

08.18 Steccata di Sunisa Lee! 13.433, addio finale per una delle annunciate favorite della vigilia! Inizio sottotono per le americane (rispetto ai loro standard, ovviamente).

08.16 L’Olanda apre col 13.133 di van Pol sugli staggi.

08.15 Grace McCallum esce di pedana e non è impeccabile, si ferma a 13.466. Abbondantemente dietro a Vanessa Ferrari. Ora Sunisa Lee.

08.11 Ripartono le qualifiche alle Olimpiadi. Vanessa Ferrari è in testa al corpo libero e osserva le statunitensi, sulla carta Simone Biles le finirà davanti, da capire se lo farà anche una seconda americana. L’azzurra guida con 14.166 (5.9).

08.08 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. Cresce la tensione per gustarsi le americane al corpo libero e curiosità sull’Olanda alle parallele asimmetriche, l’Italia è diretta interessata.

08.05 Le ginnaste sono entrate all’Ariake Gymnastics Centre e si stanno presentando alle giurie.

08.02 Ricordiamo il muro posto dall’Italia: 163.330 punti. Questa la soglia che almeno tre squadre non dovranno superare se vogliamo entrare in finale a squadre.

08.00 Larisa Iordache per terza alla trave dopo le australiane Whitehead e Godwin.

07.58 L’Olanda alle parallele: Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers, Lieke Wevers.

07.55 L’ordine di rotazione degli USA al corpo libero: Grace McCallum, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Simone Biles. Poi da individualiste: MyKayla Skinner, Jade Carey.

07.52 Se l’Italia riuscirà a lasciarsi alle spalle l’Olanda, allora la finale a squadre sarebbe decisamente vicina perché sulla carta la Spagna è nettamente inferiore e la Germania è alla portata.

07.50 Sunisa Lee ha battuto Simone Biles nella seconda giornata dei Trials, ma appare difficile che accade anche alle Olimpiadi.

07.48 Ci aspettiamo uno show surreale di Simone Biles, capace di realizzare numeri acrobatici impossibili: sfonderà il muro dei 60 punti? Lotta tra Lee e McCallum per l’altro posto nella finale all-around, salvo sorprese interne.

07.46 L’Olanda è sulla carta alla portata dell’Italia. Attenzione però alla trave di Sanne Wevers (Campionessa Olimpica a Rio 2016), brava anche al corpo libero come la gemella Lieke. Sarà battaglia vera.

07.44 Vanessa Ferrari è sempre prima al corpo libero, a questo punto vedremo come si comporteranno le americane: Simone Biles la supererà, da capire chi sarà la seconda statunitense tra Grace McCallum, Sunisa Lee, Jordan Chiles, MyKayla Skinner, Jade Carey.

07.42 Gli USA iniziano al corpo libero, l’Olanda alle parallele. Sugli altri attrezzi girao i gruppi misti, da seguire la rumena Larisa Iordache che punta alla finale alla trave (non farà all-around).

07.40 Trenta minuti all’inizio della terza cruciale suddivisione.

07.15 Ci stiamo caricando per la discesa in pedana delle statunitensi. L’Italia osserverà l’Olanda, bisognerà lasciarsela alle spalle.

06.50 Ora l’appuntamento è alle ore 08.10 con la terza rotazione. Spettacolo assicurato, ci sono gli USA di Simone Biles! L’Italia osserverà l’Olanda, bisognerà cercare di lasciarsela dietro per sperare seriamente nella finale a squadre.

06.48 Al corpo libero la nostra Vanessa Ferrari è sempre in testa: 14.166 per l’azzurra, che si è lasciata alle spalle la britannica Jessica Gadirova (14.033) e le russe Viktoriia Listunova (14.000) e Angelina Melnikova (14.000).

06.47 Alla trave lo show della cinese Chenchen Guan (14.933) che precede la connazionale Xijing Tang (14.333).

06.45 Alle parallele giganteggiano Anastasiia Iliankova (14.966) e Angelina Melnikova (14.933), le loro connazionali Urazova e Listunova sono fuori dalla finale per la regola dei passaporti (14.866 e 14.766). Seguono le cinesi Yufei Lu (14.700) e Yilin Fan (14.600).

06.44 La russa Lillia Akhaimova primeggia al volteggio (14.699) davanti alla connazionale Angelina Melnikova (14.616)

06.42 INCREDIBILE! Viktoriia Listunova non potrà disputare la finale all-around! Le connazionali Angelina Melnikova (57.132) e Vladislava Urazova (57.099), Listunova si ferma a 56.932 e la Campionessa d’Europa è out dall’atto conclusivo. Alice D’Amato nona, Martina Maggio undicesima.

06.40 L’Italia deve sperare che altre tre squadre le finiscano dietro. La corsa a questo punto è contro Olanda, Belgio, Canada, Francia, Spagna, Germania. Le iberiche e le teutoniche sono battibili, più complesse le transalpine, nordamericane da valutare, olandesi e belghe sono solide.

06.39 La Gran Bretagna chiude la sua gara con 163.396 e supera l’Italia sul filo di lana (163.330). Un peccato perché sono appena 66 millesimi di differenza. L’Italia ora occupa la quarta piazza, alle spalle di Russia (171.629), Cina e Gran Bretagna. Ci lasciamo alle spalle il Giappone.

06.38 Esagerato 14.500 per Gadirova. La Gran Bretagna supera l’Italia per un soffio, che peccato…

06.37 Doppio avvitamento di Jennifer, grande passo indietro in atterraggio. Dobbiamo sperare…

06.36 Un punteggio nelle corde di Jennifer. Ma vediamo, può succedere di tutto.

06.35 Jennifer Gadirova ha bisogno di 14.167 per superare l’Italia.

06.34 Jessica Gadirova ottiene 14.500. Troppo.

06.33 Passo laterale in atterraggio di Jessica Gadirova. Doppio avvitamento ben eseguito, ma… Aspettiamo il verdetto.

06.32 Alice Kinsella ottiene 14.166, è sotto la media necessaria alla Gran Bretagna. Ma ora le gemelle Gadirova possono provare a sfondare il 14.300.

06.31 Alice Kinsella si è fatta male! Atterraggio brutto sulla gamba sinistra dal doppio avvitamento, con passo indietro. Si va subito a sedere, è in lacrime.

06.30 Nel frattempo 14.000 di Urazova alla trave e 13.366 di Tang al corpo libero.

06.28 Semplice avvitamento per Amelie Morgan, che ottiene 13.858. Sotto media, ma vediamo Kinsella e le gemelle Gadirova…

06.27 Parte Amelie Morgan.

06.25 Cresce l’attesa, la Gran Bretagna ha sicuramente il passo per superare l’Italia ma sarà una lotta estenuante e tutta da vivere. Dita incrociate dopo l’eccellente gara offerta dalle azzurre ormai un paio di ore fa.

06.22 Minuti di riscaldamento agli attrezzi.

06.20 Seguiamo con enorme attenzione i volteggi delle britanniche, l’Italia ci spera. Dovessimo restare davanti alle britanniche allora davvero la finale a squadre sarebbe a un passo.

06.18 Intanto una trave inverosimile della cinese Chenchen Guan, da individualista timbra un assurdo 14.933 (6.9 il D Score). Difficile da battere anche per Simone Biles.

06.16 La Gran Bretagna dovrà tenere la media di 14.278 al volteggio per superare l’Italia nella classifica a squadre. Sarà davvero battaglia. Hanno i mezzi per farlo, ma non è scontato.

06.15 Tra poco l’ultima rotazione della seconda suddivisione. Gran Bretagna al volteggio con Morgan, Kinsella, Jessica Gadirova, Jennifer Gadirova. Russia alla trave con Urazova, Melnikova, Listunova, Akhaimova. Cina al corpo libero con Tang, Zhang, Lu, Ou.

06.14 Incredibile la russa Anastasiia Iliankova! 14.966 alle parallele da individualiste, supera Melnikova di 33 millesimi ed estromette Urazova dalla finale.

06.11 La Gran Bretagna chiude la sua rotazione al corpo libero con 40.599, sette decimi meglio dell’Italia. Dopo tre rotazioni, l’Italia conserva 67 millesimi di vantaggio nei confronti delle britanniche: 120.564 contro 120.497. Lotta sul filo dei centesimi! La finale può passare da questo scontro diretto!

06.10 Jessica Gadirova impeccabile al corpo libero. La Campionessa d’Europa timbra un super 14.033 (5.5), ma Vanessa Ferrari resta in prima posizione con 14.166. La britannica ha superato le russe Listunova e Melnikova.

06.07 Yushan Ou chiude la rotazione della Cina alla trave con 13.933. Ora l’esercizio cruciale di Jessica Gadirova al corpo libero.

06.05 Maiuscola Jennifer Gadirova: 13.800 per la Gran Bretagna. Ora la gemella Jessica può fare anche meglio, è una delle pretendenti alla finale.

06.04 Jennifer Gadirova si è ben difesa, l’esercizio è stato gradevole. La Gran Bretagna può provare a respirare.

06.02 Molto bene anche Lu Yufei: 14.100 alla trave.

06.00 Ottime notizie per l’Italia col 12.766 di Kinsella al corpo libero. A questo punto possiamo fare gare su di loro, ma vediamo cosa faranno le gemelle Gadirova… Jessica è Campionessa d’Europa, ora tocca a Jennifer.

05.59 Impressionante Vladislaza Urazova: 14.866 alle parallele, seconda dietro a Melnikova ed elimina Listunova dalla finale!

05.58 Staffilata di Xijing Tang alla trave: 14.333 con 6.2 come nota di partenza, si porta al comando e fa capire di poter puntare alle medaglie.

05.57 E attenzione perché la Gran Bretagna riparte soltanto con 12.466 al corpo libero, Amelie Morgan non va oltre. Vediamo ora Kinsella, ma a questo punto l’Italia può anche sperare…

05.56 Cosa ha fatto Angelina Melnikova! Delle parallele da brividiiii! 14.933, 6.3 il D Score. Travolge le cinesi, solo Derwael e le americane sono a questi livelli.

05.56 Strabordante 14.766 (6.4) per Listunova alle parallele.

05.54 Listunova convincente sugli staggi, Zhang incappa invece in qualche squilibrio di troppo e si ferma a 13.966.

05.50 Minuti di riscaldamento agli attrezzi.

05.47 Tra poco la terza rotazione: Russia alle parallele con Listunova, Melnikova, Urazova, Akhaimova. Cina alla trave con Zhang, Tang, Lu, Ou. Gran Bretagna al corpo libero con Morgan, Kinsella, Jennifer Gadirova, Jessica Gadirova.

05.44 Fan Yilin ottiene 14.600 alle parallle, da individualista: è una ex Campionessa del Mondo, punta alla finale.

05.42 La Gran Bretagna ha fatto soltanto quattro decimi meglio dell’Italia alla trave, niente di eccezionale. A metà gara le azzurre sono avanti di otto decimi… Russia vola a 85.465, la Cina si piazza a 84.999, Gran Bretagna 78.898: queste due squadre sono ovviamenti inarrivabili per le azzurre, ma il testa a testa con le britanniche si fa rovente.

05.40 Troppe imprecisioni per Yushan Ou alle parallele, si ferma a 13.500. La Cina termina la rotazione alle parallele.

05.38 Gadirova porta a casa 13.300 e salva le britanniche alla trave.

05.37 Gadirova si sbilancia parecchio, ma riesce a salvarsi. Vediamo il punteggio.

05.35 La Russia chiude la rotazione alla tavola col 14.766 di Akhaimova. Sono state impeccabili, media del 14.5.

05.34 Sbaglia anche Jessica Gadirova! 12.866 alla trave, la Gran Bretagna è in difficoltà: ha bisogno del buon esercizio di Jennifer Gadirova.

05.32 Ora la Cina tira fuori i carichi da 90 alle parallele: 14.700 per Yufei Lu (6.2 la nota di partenza).

05.29 Urazova e Melnikova impeccabile al volteggio: 14.600 e 14.466, doppi avvitamenti da manuale.

05.28 Alice Kinsella cade dalla trave: 12.100 per la britannica, la sua Nazionale sta soffrendo. Xijing Tang tira fuori delle super parallele dai 14.433.

05.26 Si riparte col 14.300 di Listunova al volteggio, il 13.100 di Zhang alle parallele e il 13.033 di Morgan alla trave.

05.21 Minuti di riscaldamento agli attrezzi.

05.18 Tra poco la seconda rotazione. Russia al volteggio con Listunova, Urazova, Melnikova, Akhaimova. Cina alle parallele con Zhang, Tang, Lu, Ou (poi l’individualista Yilin Fan). Gran Bretagna alla trave con Morgan, Kinsella, Jessica Gadirova, Jennifer Gadirova.

05.16 Vanessa Ferrari sempre in testa al corpo libero con 14.166, le russe Melnikova e Listunova si accodano con 14.000.

05.15 La Cina ha chiuso la rotazione al volteggio col totale di 42.366, quattro decimi meno dell’Italia. Si scateneranno poi tra parallele e trave. La Russia ottiene un superbo 41.633 al corpo libero, la Gran Bretagna si ferma a 40.699 alle parallele ovvero 1.2 punti meno dell’Italia…

05.13 Lillia Akhaimova chiude la rotazione della Russia al corpo libero con 13.633.

05.11 Angelina Melnikova dietro a Vanessa Ferrari: 14.000 (5.8 la nota di partenza) per Miss Ginnastica. Le due russe saranno però avversarie durissime in finale per le medaglie.

05.09 Jennifer Gadirova non va oltre a 13.066, Yufei Lu si ferma a 13.600 al volteggio.

05.07 Viktoriia Listunova fa paura a Vanessa Ferrari! 14.000 per la giovane russa, l’azzurra resta davanti. Vediamo ora Angelina Melnikova.

05.06 La Gran Bretagna stecca con Alice Kinsella sugli staggi (12.633), ma poi Amelie Morgan replica con un buon 13.833.

05.04 Il volteggio di Jin Zhang era una garanzia: 14.433. Prima di lei soltanto 13.633 per Ou Yushan.

05.00 Le tre big partono bene: 14.300 di Tang al volteggio, 13.800 di Jessica Gadirova alle parallele, 13.633 di Vladislava Urazova al corpo libero.

04.56 Minuti di riscaldamento. Ci aspettiamo tanto dalle giovani della Cina e dalle russe Melnikova e Listunova (Campionessa d’Europa all-around). La Gran Bretagna ha i mezzi per fare bene con le gemelle Gadirova.

04.54 Presentazione alle giurie.

04.50 Le ginnaste della seconda suddivisione sono entrate in pedana, tra poco si riparte.

04.44 Russia al corpo libero con Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova, Lillia Akhaimova.

04.42 Gran Bretagna alle parallele con Jessica Gadirova, Alice Kinsella, Amelie Morgan, Jennifer Gadirova.

04.40 La Cina sarà al volteggio con Xijing Tang, Yushan Ou, Jin Zhang, Yufei Lu.

04.36 Si riparte tra venti minuti con la seconda suddivisione: Cina, Gran Bretagna, Russia.

04.35 L’Italia dovrebbe lasciarsi alle spalle Germania e Spagna, sulla carta inferiori a questo punteggio. Sarà corsa su Olanda e Belgio, Gran Bretagna e Francia potrebbero fare meglio. USA, Russia, Cina ovviamente inarrivabili.

04.34 Bravissima anche Lara Mori da individualista sulle musiche dei Queen, 13.400 per la toscana. Ottima esperienza olimpica.

04.32 Che prova coriacea del quartetto tricolore. Una vera e propria gara di squadra, meglio di così non poteva andare. Sfondare il muro dei 163 punti in una prima suddivisione olimpica era tutt’altro che semplice, farlo battendo il Giappone in casa è stato ancora più spettacolare. Errori contenuti al minimo, tanta sostanza e cuore. Ora sarà una giornata in apnea per vedere se entreremo nella finale a otto.

04.31 L’ITALIA HA BATTUTO IL GIAPPONE! Siamo davanti dopo la prima suddivisione! Azzurre impeccabile e gladiatorie: 163.330 contro il 162.662 delle padrone di casa! E ora la finale a squadre è tutt’altro che impossibile. BRAVISSIME! UNA GARA DA BRIVIDI!

04.30 SIIIIIIIII! ALICE MAGNIFICAAAAA! 13.033!

04.29 Hiraiwa è caduta! 11.700!

04.28 Certo che il 14.133 di Hitomi Hatakeda alle parallele ci va malissimo…

04.26 VANESSA FERRARI 14.166, 5.9 il D Score. Vola in testa al corpo libero, la finale è praticamente ipotecata! Ora la chiusura di Alice D’Amato.

04.25 Silivas, tempo-Tsukahara, teso avanti stoppato, doppio raccolto. Quattro diagonali impeccabili. Aspettiamo il punteggio…

04.24 TI AMIAMOOOOOO! Un esercizio da fenomeno assoluto. Ha cambiato la musica, ha emozionato, ha fatto sognare con un’acrobatica di lusso, ha piantato quattro diagonale da maestra. MAGICAAAA! ESULTAAAA! Mai vista così contenta. CHE ESERCIZIO DI VANESSA FERRARI. UN FENOMENO ASSOLUTO. PUNTO.

04.23 La musica è emozionante, indubbiamente. Vanessa Ferrari dipinge due diagonali di assoluto spessore tecnico in avvio e si lancia verso la parte acrobatica.

04.22 Serve la magia sulle note di “Con te partirò”.

04.21 Asia D’Amato 11.833, VAI VANESSA FERRARI.

04.20 Aspettiamo il punteggio di Asia D’Amato, che sarà logicamente basso. Poi stringiamoci attorno a Vanessa Ferrari.

04.19 MAI MURAKAMI È CADUTA! 12.133! Ci va di lusso nello scontro diretto, ma ora dobbiamo reagire anche noi…

04.18 NOOOOOOOOOOO! Mani a terra sulla seconda diagonale e annessa uscita di pedana. L’esercizio di Asia D’Amato non porterà punti alla nostra causa. Purtroppo ci siamo arenate sul più bello. Ora servirà davvero la magia di Vanessa Ferrari e poi una buona chiusura di Alice D’Amato.

04.16 Purtroppo soltanto 12.700 per Martina Maggio. Ora tocca ad Asia D’Amato, non è facile. Il Giappone risponde col 13.366 di Sugihara alle parallele.

04.15 Ottimo esercizio per Martina Maggio, peccato per un piccolo passo indietro sull’ultima diagonale ma per il resto è stata eccellente. L’Italia parte bene al corpo libero, sarà importante portare a casa un punteggio di sostanza e poi aggrapparmi a Vanessa Ferrari.

04.13 Il Giappone va invece alle parallele asimmetriche: Aiko Sugihara, Mai Murakami, Hitomi Hatakeda, Yuna Hiraiwa. Chi rimane avanti tra Italia e Giappone avrà concrete chance di entrare in finale. Dobbiamo dare tutto!

04.12 Iniziati i minuti di riscaldamento.

04.11 Martina Maggio è abile su questo attrezzo, le gemelle D’Amato dovranno tirare fuori i loro migliori esercizi nell’attrezzo meno congeniale.

04.10 Ci aspettiamo una stoccata magistrale da parte di Vanessa Ferrari, sulle note di “Con te partirò”. La bresciana vuole strabiliare, vuole il pass per la finale dove giocarsi una medaglia.

04.09 L’Italia ora vola al corpo libero. Nell’ordine si esibiranno: Martina Maggio, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato.

04.08 Lara Mori si ferma a 12.133, darà poi tutto al corpo libero.

04.06 L’Italia resta in testa con 123.431 punti, ma adesso il vantaggio nei confronti del Giappone è di appena quattro decimi (123.431). Manca l’ultima rotazione: azzurre al corpo libero, padrone di casa alle parallele. Lotta serratissima, noi avremo la carta Vanessa Ferrari.

04.05 L’Italia chiude la sua rotazione alla trave con 38.799, sull’attrezzo ha ceduto 1.2 punti al Giappone ma ci siamo difese benissimo. Ora tocca a Lara Mori, che gareggia da individualista.

04.03 Bravissima Alice D’Amato: 12.600 (5.3 il D Score), entra il suo punteggio al posto di quello di Vanessa.

04.02 Alice D’Amato è bravissima a salvarsi sui giri in accosciata. Un altro paio di sbilanciamenti, ma la genovese riesce a difendersi con bravura. Chiusura non pulitissima. Vedremo se farà meglio di 12.500.

04.01 Intanto il Giappone chiude la rotazione al volteggio: 14.266 di Sugihara, 14.400 di Murakami, 13.733 di Hiraiwa, 12.266 di Hatakeda. Meno delle azzurre…

04.00 Vanessa Ferrari ottiene 12.500 (5.1), ora la chiusura di Alice D’Amato. Vediamo se riuscirà a regalarsi un punteggio superiore a quella di Vanessa, in modo da procedere con lo scarto.

03.58 Sontuosa salita sulla trave di Vanessa Ferrari, che poi stampa una serie dietro senza sbavature. Enjambé e piroette puntuali, ottimo il mitico montone. Seconda parte dell’esercizio ben tenuta, anche se forse un po’ poco fluida per il gradimento dei giudici. Chiusura un filo scarsa, ma ben mascherata. Ottimo così!

03.56 Forse un po’ troppo severi con Martina: 13.066 (5.0 il D Score). Ma l’importante è stare sempre sopra i 13 punti su questo attrezzo. Ora cruciale la prova di Vanessa Ferrari.

03.55 Impeccabile salita sull’attrezzo. Tiene su la difficilissima serie acrobatica dietro, con una piccolissima esitazione in chiusura. Brava negli enjambé e nelle ruote. La femminilità e l’elegenza di Martina Maggio sui 10 cm non si discutono, supera indenne anche la parte a contatto col legno. Uscita piantata. BRAVISSIMAAAAAAAA. Ci siamooo.

03.54 Portiamoci a casa 13.133 (5.3 il D Score), va benissimo così. Ora Martina Maggio per alzare l’asticella.

03.52 Asia D’Amato parte con un grosso sbilanciamento in entrata, poi è però molto brava sulla serie acrobatica dietro e sugli enjambé. Piace l’artisticità, ottima tenuta d’attrezzo, preciso il costale. Si difende nella parte di codice con corpo sull’attrezzo, ottima la chiusura anche se con leggero saltello indietro. L’importante era restare su e tenere le linee, tiriamo un sospiro di sollievo.

03.51 Asia D’Amato sale sull’attrezzo!

03.50 Sono in corso i minuti di riscaldamento all’attrezzo, tra poco si riparte. Asia D’Amato attesa all’apertura.

03.48 Martina è una vera specialista su questo attrezzo, c’è bisogno della sua prova di sostanza. Vanessa si è rimessa in moto sui 10 cm e può fornire un contributo di rilievo. Le gemelle D’Amato non hanno mai avuto in questa specialità il loro punto di forza, oggi sarà importante difendersi al meglio.

03.47 Questa la rotazione dell’Italia alla trave: Asia D’Amato, Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato. Poi da individualista si esibirà anche Lara Mori.

03.46 L’Italia ora si appresta ad affrontare la temutissima rotazione alla trave. Bisognerà essere precise, puntuali, rimanere aggrappate sull’attrezzo a tutti i costi. L’importante è non sbagliare, dai 10 cm passa buona parte delle nostre speranze di qualificazione. La prima metà di gara è stata buona, ora serve consolidare.

03.44 L’Italia è in testa a metà gara con 84.632 punti. Le azzurre hanno quattro lunghezze di vantaggio sul Giappone (80.598), ma ora arrivano le due rotazioni più difficili per le nostre portacolori.

03.43 Yuna Hiraiwa si ferma a 12.666, il punteggio verrà scartato.

03.42 Al Giappone manca l’esercizio di Yuna Hiraiwa per chiudere la rotazione al corpo libero: il Giappone riuscirà a scartare un 13.333?

03.41 L’Italia chiude la sua rotazione alle parallele asimmetriche con 41.866 punti, media del 13.955. Ci siamo. Le azurre passano a metà gara con 84.632.

03.40 Nel frattempo il Giappone risponde con un magistrale 13.933 di Mai Murakami al quadrato, esercizio da finale.

03.40 Come previsto, Vanessa Ferrari non sale sugli staggi. Visti i buoni esercizi delle compagne non è necessario, la bresciana non avrebbe potuto fare meglio.

03.39 Asia D’Amato ottiene 13.933 con 5.7 di D Score, forse anche lei si aspettava qualcosa in più, ma va benissimo così.

03.36 Piazza due salti da brivido sopra lo staggio alto, ottimo il passaggio basso-alto, peccato per un leggerissimo passo in uscita. L’esercizio di Asia D’Amato è comunque di sostanza, attendiamo il punteggio. Abbraccia la gemella, Martina e Vanessa, anche se sembra un po’ delusa.

03.35 Asia D’Amato sale sull’attrezzo mentre esce il 13.333 di Sugihara al corpo libero.

03.35 FANTASTICAAAA! Alice D’Amato stampa 14.233 (5.9 il D Score). Punteggio di lusso per la squadra. Ora tocca ad Asia D’Amato, deve cercare di imitare la gemella.

03.34 Intanto il Giappone ha incominciato con 13.333 di Hatakeda al corpo libero.

03.34 Inizio fluido di Alice D’Amato, impeccabile salto sopra lo staggio alto, ottimo Shapo. Purtroppo nei giri in impugnata sbava. Uscita perfettamente stoppata.

03.33 Portiamoci a casa un buon 13.700 (5.9), anche se forse si poteva sperare in qualcosina in più. Le gemelle D’Amato devono però piazzare dei 14…

03.32 Magistrale prestazione di Martina Maggio! Impeccabile i collegamenti, ottimo Pak e Shapo, uscita perfettamente stoppata. Si riparte benissimo. Attendiamo il punteggio, poi il testimone passa ad Alice D’Amato. Martina è visibilmente felice, si è presa l’abbraccio di Lara Mori che sta sostenendo le compagne con grandissima passione.

03.31 Martina Maggio sale sull’attrezzo, domani spegnerà 20 candeline. Deve farsi un regalo anticipato…

03.30 Sarebbe bello aumentare il vantaggio nei confronti del Giappone, alla vigilia della trave…

03.29 Il riscaldamento fila via liscio, l’attrezzo è stato preparato al meglio. Martina Maggio è pronta, in stagione ha sempre brillato sugli staggi e oggi è chiamata alla prova di spessore.

03.27 Il Giappone sarà al corpo libero con, nell’ordine, Hitomi Hatakeda, Aiko Sugihara, Mai Murakami, Yuna Hiraiwa. Ci si aspetta una stoccata da urlo di Murakami, indomita capitana che su questo attrezzo si è sempre distinta.

03.26 Iniziano i minuti di riscaldamento all’attrezzo.

03.25 Martina è molto solida su questo attrezzo, le gemelle D’Amato hanno il loro punto di forza proprio sugli staggi: servirà una rotazione di spessore per inseguire la finale a squadra. Se le tre Fate faranno bene, allora Vanessa potrebbe anche non salire sull’attrezzo.

03.24 L’ordine di rotazione dell’Italia alle parallele asmmetriche: Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari.

03.23 Tra poco la seconda rotazione, l’Italia si esibirà alle parallele asimmetriche mentre il Giappone si trasferirà al corpo libero.

03.21 Ottimo 13.900 per Ashikara, che può tranquillamente ambire alla finale.

03.20 Apettiamo il punteggio di Ashikawa per dare per conclusa la prima rotazione della prima suddivisione.

03.19 L’Italia è in testa dopo la prima rotazione con 42.766, il Giappone insegue a 39.999. Sono due punteggi non paragonabili, visto che alla tavola gli score sono decisamente più elevati per essenza dell’attrezzo. Adesso si esibirà la giapponese Urara Ashikawa alla trave, non è inserita nel quartetto di squadra.

03.18 Solidissima prova di Yuna Hiraiwa, che stampa un ottimo 13.533. Il Giappone esce indenne dall’ostica trave, con tre punteggi sopra i 13 punti: meglio di così non poteva andare.

03.16 Intanto l’ucraina Diana Varinska sbaglia di tutto alle parallele e si ferma a 11.633, ben al di sotto delle aspettative.

03.15 Hitomi Hatakeda aveva aperto la rotazione con 13.000, la capitana Mai Murakami si è spinta a 13.466. Ora chiude Yuna Hiraiwa.

03.14 Giappone in apnea alla trave! Aiko Sugihara è caduta e si è fermata a 11.566, non sono ammessi altri errori se vogliono scartare questo punteggio.

03.13 L’Italia chiude la rotazione al volteggio con il totale di 42.766, la media di 14.250 sulla tavola. Niente male, in linea con le potenzialità.

03.12 Il busto leggermente ruotato in atterraggio viene un po’ punito, Asia D’Amato ottiene 14.233.

03.11 OTTIMO doppio avvitamento anche di Asia D’Amato, un saltello sul posto in atterraggio ma il resto dell’esecuzione è stato decisamente interessante. Attendiamo il punteggio…

03.10 Un filo meno del previsto per Alice D’Amato, che ottiene 14.333. Ora la chiusura di Asia D’Amato, atteso un altro dty e dovrà andare oltre 14.400 per chiudere al meglio questa rotazione per l’Italia.

03.09 ECCEZIONALE! Ottimo doppio avvitamento di Alice D’Amato, bella l’esecuzione in volo dopo un ottimo Yurchenko. Saltello sul posto in atterraggio ma ben tenuto. 14.400?

03.08 Benissimo così! 14.200 per Vanessa Ferrari, punteggio che entrerà nello score azzurro. Ora Alice D’Amato, c’è bisogno di un doppio avvitamento piantato!

03.07 Purtroppo un grosso passo dietro in atterraggio da parte di Vanessa Ferrari, come in prova podio. Non pulitissimo il doppio avvitamento della capitana, vedremo se riuscirà a fare meglio del 14.100 di Martina Maggio. Il punteggio peggiore della rotazione verrà scartato.

03.06 Infatti Martina ottiene un buon 14.100, ora Vanessa Ferrari.

03.05 Eccellente avvitamento e mezzo di Martina. Ottimo stacco sulla tavola, ottimo movimento in aria, perfettamente stoppato l’atterraggio. L’Italia parte bene.

03.04 Martina Maggio pronta sulla rincorsa dei 25 metri. INIZIA LA GARA!

03.02 Il riscaldamento va via liscio, i tre dty alla tavola saranno cruciali per capire subito quali potranno essere le nostre ambizioni. Bisognerà essere perfetti, avremo modo anche di fare gara sul Giappone che partirà dalla complessa trave.

02.59 A Martina Maggio il compito di tenere la magnesia di squadra, aprirà lei la rotazione. Le azzurre si sono presentate alla giuria, iniziano i minuti di riscaldamento agli attrezzi. Sono visibilmente emozionate, soprattutto le tre esordienti.

02.58 Le azzurre sono entrate! Il body è metà argento e metà azzurro acqua, con delle bellissime decorazioni sul petto. Appena possibile ve lo mostreremo, era uno dei temi più caldi delle ultime settimane in ambito ginnico.

02.56 Ormai le ragazze stanno per entrare all’Ariake Gymnastics Centre, quasi tutto pronto per l’inizio di questa lunghissima giornata di qualificazione. Dopo le azzurre sono previste altre quattro suddivisioni, si andrà avanti fino alle ore 03.00.

02.54 Lara Mori gareggerà da individualista, la vedremo alla trave e al corpo libero. Con un esercizio perfetto potrebbe cercare di inseguire la finale al quadrato: missione difficile, ma… Anche per la toscana si tratta di un debutto.

02.52 Su chi deve fare la corsa l’Italia per qualificarsi alla Finale a squadre? USA, Russia, Cina sembrano inarrivabili. Si guarderà moltissimo la Francia di una scatenata Melanie De Jesus Dos Santos, la Gran Bretagna delle gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, l’Olanda di Sanne Wevers, il Belgio di Nina Derwael, il Giappone di Mai Murakami (nonché padrone di casa).

02.50 L’ordine di rotazione dell’Italia nella prima rotazione al volteggio: Martina Maggio, Vanessa Ferrari, Alice D’Amato, Asia D’Amato. Doppi avvitamenti per Vanessa e le gemelle, avvitamento e mezzo per Martina.

02.48 Nella rotazione con l’Italia ci sarà anche il Giappone, le padrone di casa inizieranno alla trave. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, perché Mai Murakami e compagne potrebbero non essere bastonate dalla giuria e magari i punteggi non saranno bassi anche per l’Italia. Presenti anche due gruppi misti, nella prima rotazione è interessante l’ucraina Diana Varinska alle parallele.

02.46 Debutto olimpico anche per Asia e Alice D’Amato. Le gemelle genovesi dovranno dare il massimo con i doppi avvitamenti al volteggio e con gli esercizi alle parallele, poi tra trave e corpo libero bisognerà difendersi.

02.44 Martina Maggio è esordiente ai Giochi. La brianzola gareggerà su tutti gli attrezzi, aprendo la rotazione in ben tre casi: punta alla finale all-around, è decisamente solida e può dare tanta sostanza all’avventura delle nostre portacolori.

02.42 Vanessa Ferrari è alla sua quarta Olimpiade e farà da capitana. La bresciana è attesissima al corpo libero, sulle note di “Con te partirò” inseguirà la finale di specialità. Attenzione al doppio avvitamento al volteggio e a una solida trave, è chiamata a portare a casa punti importanti per la squadra.

02.40 L’avventura delle azzurre inizierà al volteggio. Le Fate vinsero una storica medaglia di bronzo ai Mondiali 2019, ma in due anni sono cambiate tante cose: infortuni, problemi fisici, pandemia hanno complicato la marcia di avvicinamento ai Giochi e sarà davvero difficile eguagliare il risultato della rassegna iridata.

02.38 La nostra Nazionale ha avuto la sfortuna di finire nella prima suddivisione, dove storicamente i punteggi più ealti e da cui è sempre difficile raggiungere la finale. Le azzurre, però, hanno tutte le carte in regola per puntare alla finale a squadre riservata alle migliori 8 formazioni tra le 12 partecipanti: serve una gara di spessore per provarci.

02.36 L’Italia incomincerà la sua avventura al volteggio. Siamo presenti con la squadra formata dal quartetto composto da Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato, ma anche con l’individualista Lara Mori

02.34 Ad aprire le danze sarà la prima suddivisione e l’Italia sarà subito in pedana!

02.32 Si inizia alle ore 03.00 all’Ariake Gymnastics Centre

02.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita e campale, con dodici ore di gara da vivere tutti insieme e per scoprire quali saranno le finaliste: le migliori 8 squadre, le migliori 24 generaliste, le migliori 8 in ogni singola specialità. Notte tutta da vivere, in autentica apnea per tifare l’Italia: alle ore 03.00 le azzurre scenderanno in pedana per cercare il colpaccio. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state sfortunate nel sorteggio e hanno avuto in dote la prima suddivisione, dunque apriranno il turno preliminare quando le giurie sono storicamente più strette di manica. Le nostre portacolori dovranno tirare fuori tutto quello che hanno per realizzare un punteggio di rilievo e restare in corsa per il grande obiettivo della vigilia: qualificarsi alla finale a squadre.

Missione non impossibile, ma comunque complicata. Le Fate avranno bisogno delle perfezione: doppi avvitamenti al volteggio ed esercizi alle parallele di qualità, poi una strenua difesa alla trave e un’ottima tenuta al corpo libero. Vanessa Ferrari è pronta a ergersi a micidiale capitana: al corpo libero si esibirà sulle note di “Con te partirò” e punta alla finale per poi giocarsi una medaglia. La bresciana, alla quarta partecipazione ai Giochi, sarà affiancata alle giovani debuttanti desiderose di esprimersi ai massimi livelli e ottenere tutte le soddisfazioni che meritano: Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato si rimettono in gioco dopo il bronzo a squadre dei Mondiali 2019, nel frattempo sono cambiate tante cose ma si può ancora sognare in grande. L’avventura inizierà al volteggio, ci sarà anche Lara Mori che gareggerà da individualista e si giocherà delle chance al quadrato.

Da seguire poi lo show di Simone Biles e delle altre fuoriclasse statunitensi, l’imperdibile Russia di Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova, la Cina dei giovani talenti, la Francia di una scatenata Melanie De Jesus Dos Santos, la Gran Bretagna delle gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, l’Olanda di Sanne Wevers, il Belgio di Nina Derwael, il Giappone di Mai Murakami (e padrone di casa) sono le rivali più temibili e da provare a sfidare. Ci sarà davvero da divertirsi, senza neanche un attimo per tirare il fiato: finirà una suddivisione e inizierà immediatamente la successiva!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizi dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.00 circa. Buon divertimento a tutti.

