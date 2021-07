Vanessa Ferrari ha battuto Simone Biles! Tutto vero, verissimo. Surreale, ma bellissimo. La ginnasta italiana ha messo la freccia davanti alla fuoriclasse assoluta della Polvere di Magnesio, il fenomeno indiscusso che ha rivoluzionato questa disciplina nell’ultimo decennio. La Farfalla di Orzinuovi ha fatto saltare il banco nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha eseguito un meraviglioso esercizio al corpo libero sulle note di “Con te partirò”, ha pennellato quattro diagonali da favola ed è stata premiata dalla giuria con un roboante 14.166 (5.9 il D Score).

La statunitense, grande favorita di questi Giochi dove insegue cinque medaglie d’oro, non è riuscita a brillare come sa fare e ha commesso troppi errori rispetto ai suoi standard. In particolar modo la 24enne è uscita di pedana con entrambi i piedi sulla terza diagonale, la sua acrobatica è stata complessivamente magistrale ma in esecuzione ha lasciato tanto sul piatto rispetto a come ci ha abituato nel corso delle sue stagioni da dominatrice.

La Campionessa del Mondo e Olimpica di Rio 2016 al quadrato si ferma a 14.133 (6.7 la nota di partenza). Vanessa Ferrari guarda la più forte dall’alto in basso. Peccato che sia soltanto la qualifica e che bisogna aspettare la Finale di Specialità per assegnare il titolo, ma a questa punto è innegabile che la nostra portacolori si presenta con grandi velleità di medaglia. Finisce dietro anche l’altra statunitense Jade Carey (14.100), in lizza anche la britannica Jessica Gadirova (14.033), le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova (14.000), la giapponese Mai Murakami (13.933). Mancano due suddivisioni e mezza, ma le big della specialità si sono già esibite per buona parte.

Foto: Federginnastica