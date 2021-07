LIVE Ciclismo, Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: van Vleuten devastante, oro e dominio. Decima Longo Borghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.43 Gara discreta per Elisa Longo Borghini: l’azzurra termina decima a 2’47” dalla vincitrice.

5.41 Si completa dunque questa cronometro individuale: domina in lungo e in largo Annemiek van Vleuten, argento spettacolare per la svizzera Marlen Reusser, bronzo per Anna van der Breggen.

5.39 Arriva Anna van der Breggen: niente doppietta olandese, oro e bronzo per i Paesi Bassi. 1’01” di ritardo per la campionessa del mondo.

5.37 L’elvetica Marlen Reusser per il podio! Secondo posto parziale per la svizzera.

5.35 Si inserisce in seconda piazza l’australiana Grace Brown.

5.33 Al momento seconda Amber Neben, da capire la situazione per il podio.

5.32 30:13.49, quasi 44 km/h di media: DEVASTANTE ANNEMIEK VAN VLEUTEN! Sua la medaglia d’oro!

5.30 Terzo posto parziale per Elisa Longo Borghini al traguardo: possibilità di top-10 per l’azzurra.

5.28 Non è giornata per Anna van der Breggen, terza al secondo intermedio. Per l’Olanda possibilità di doppietta.

5.26 Van Vleuten è già entrata nell’autodromo, lanciata verso il titolo.

5.23 Van der Breggen e Dygert non riescono a tenere il passo al primo intermedio di una van Vleuten scatenata.

5.21 Arriva van Vleuten al secondo intermedio e fa la differenza: 40” su Neben, 1’35” su Elisa Longo Borghini al momento quinta.

5.19 In rimonta Elisa Longo Borghini: al secondo intermedio 6” di ritardo da Moolman-Pasio, che sulla salita aveva un margine superiore.

5.17 DEVASTANTE Van Vleuten! Al comando al primo intermedio con un margine impressionante su tutte le rivali.

5.15 L’americana Neben al primo intermedio nettamente al comando: 14:52.85.

5.13 All’arrivo al comando l’australiana Sarah Gigante.

5.11 Elisa Longo Borghini è quinta all’intermedio: 19” di ritardo rispetto alla sudafricana Moolman-Pasio.

5.09 Terminate le partenze: c’è quella di Anna van der Breggen.

5.07 Il primo arrivo è quello della belga van de Velde. 34:23.49.

5.06 La francese Labous, già protagonista nella prova in linea, è al comando dopo l’intermedio iniziale.

5.05 Al via Dygert (Stati Uniti), campionessa del mondo 2019.

5.03 Kirchmann (Canada) al comando dopo il primo intermedio.

5.01 La canadese Canuel al comando anche al secondo intermedio.

4.59 Si susseguono le partenze, al via Annemiek van Vleuten (Olanda).

4.57 Sembra essere partita al meglio Elisa Longo Borghini, molto concentrata.

4.55 La belga Van de Velde arriva anche al secondo intermedio.

4.54 Inizia la cronometro per Elisa Longo Borghini!

4.51 Continuano a migliorarsi i crono all’intermedio: la canadese Canuel al comando.

4.49 La prima all’intermedio è la belga van de Velde con 16:21.06 dopo 9,7 chilometri.

4.47 Due gli intermedi sul percorso.

4.43 C’è già qualche goccia di pioggia sulla telecamera.

4.41 Il meteo non è ideale in quel di Tokyo: tante nuvole, prevista forse anche un po’ di pioggia più tardi.

4.39 Longo Borghini partirà alle 4.54 italiane. Difficile per lei lottare per la top-5, serve un miracolo.

4.37 25 le atlete in gara.

4.35 Si susseguono, ogni minuto e mezzo, le partenze.

4.32 Partita la prima atleta! Masomah Ali Zada, rifugiata olimpica.

4.29 Il circuito nipponico, che partirà ed arriverà al Fuji International Speedway, misura 22,1 chilometri con 423 metri di dislivello e i medesimi saliscendi che abbiamo visto attorno all’Autodromo che renderanno dure le due gare.

4.26 Attese per una lotta verso il podio anche la svizzera Marlen Reusser e la tedesca Lisa Brennauer. Da non sottovalutare l’australiana Grace Brown, l’eterna statunitense Amber Neben e la giovane e promettente danese Emma Norssgaard.

4.23 Contro di loro spicca il nome della giovane statunitense, campionessa iridata di specialità nel 2019, Chloe Dygert. Reduce dallo spaventoso incidente occorso ai Mondiali di Imola 2020.

4.21 Olanda grande favorita: Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten vogliono riscattare la delusione di domenica.

4.19 L’unica italiana in gara sarà Elisa Longo Borghini, già bronzo nella prova in linea.

4.16 Si parte con la prova contro il tempo al femminile, più tardi gli attesissimi uomini.

4.13 Buongiorno e benvenuti all’ultima giornata di gare per il ciclismo su strada ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE delle due prove a cronometro, femminile e maschile, di Tokyo 2020. Saranno due gare veramente esigenti su di un tracciato selettivo dove, siamo certi, si farà una certa differenza, e dove sono favoriti, e favorite, gli atleti e le atlete abili in pianura, ma anche sulle medie ascese.

Il circuito nipponico, che partirà ed arriverà al Fuji International Speedway, misura 22,1 chilometri con 423 metri di dislivello e i medesimi saliscendi che abbiamo visto attorno all’Autodromo che renderanno dure le due gare. La prova femminile sarà composta da un solo giro, mentre quella maschile da due giri, per un totale di 44,2 chilometri.

Per una buon volta l’Italia potrà sognare in grande nella cronometro maschile grazie al campione del mondo di specialità Filippo Ganna. Dopo due anni spettacolari dove ha vinto quasi tutte le prove contro il tempo a cui ha preso parte, eccezion fatta del passo falso al campionato italiano, il verbanese ha tutte le carte in regola per ambire al podio.

Contro di lui la coppia belga formata dall’argento olimpico dello scorso sabato Wout van Aert, secondo anche a Imola 2020 dietro a Ganna, e poi l’ex campione europeo Remco Evenepoel. Il primo è reduce da una vittoria a dir poco spettacolare nell’ultima cronometro del Tour de France, ma soprattutto da una prima parte di 2021 semplicemente perfetta. Remco invece, sta ritrovando la forma giusta dopo il bruttissimo incidente del Lombardia, e figura, senza ombra di dubbio, come uno dei più grandi indiziati per il podio.

In seconda battuta abbiamo il campione europeo di specialità, lo svizzero Stefan Kung, alla disperata ricerca di una vittoria e sempre e comunque molto temibile, come del resto il francese Remi Cavagna, un ragazzo solido e che non teme i dislivelli. Da menzionare sicuramente il vicecampione olimpico di Rio 2016 Tom Dumoulin (Paesi Bassi), e l’ex campione del mondo Rohan Dennis (Australia). Ma andrà comunque verificata la condizione fisica di entrambi.

Che dire poi di Primoz Roglic. Reduce da una prova in linea in sordina, lo sloveno potrebbe mostrare qualcosa di decisamente interessante. Altri uomini che potrebbero ambire alla top ten sono il britannico Geraint Thomas, i portoghesi Joao Almeida e Nelson Oliveira, lo statunitense Brandon McNulty, il polacco Maciej Bodnar, e il danese Kasper Asgreen.

A livello femminile invece, dopo la beffa di domenica nella prova in linea, siamo certi che le olandesi faranno di tutto pur di vendicarsi. La candidata numero uno sarà sicuramente la campionessa del mondo di specialità Anna van der Breggen, reduce da una stagione spettacolare. Sulla falsa riga anche l’altra Orange Annemiek Van Vleuten. Contro di loro spicca il nome della giovane statunitense, campionessa iridata di specialità nel 2019, Chloe Dygert. Reduce dallo spaventoso incidente occorso ai Mondiali di Imola 2020, finora ha corso davvero poco, ma il percorso odierno necessita di atlete esplosive come lei.

Attese per una lotta verso il podio anche la svizzera Marlen Reusser e la tedesca Lisa Brennauer. Da non sottovalutare l’australiana Grace Brown, l’eterna statunitense Amber Neben e la giovane e promettente danese Emma Norssgaard. L’Italia si affiderà ancora una volta sulla recentissima medaglia di bronzo della prova in linea Elisa Longo Borghini, il cui bis del podio nipponico non è poi così un’utopia.

Parlando degli orari di partenza (italiani) dei nostri azzurri, Elisa Longo Borghini prenderà il via alle ore 4.54, successivamente, per la prova maschile, Alberto Bettiol scenderà dalla pedana alle ore 8.00; mentre Filippo Ganna chiuderà la batteria alle ore 9.10.

Foto: Lapresse