Ciclismo, startlist e orari cronometro Olimpiadi: quando parte Filippo Ganna. Programma e tv

Mercoledì 28 luglio si disputerà la cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si tratta di una delle gare più importanti per l’Italia in questa edizione dei Giochi, perché si presenterà al via il Campione del Mondo della specialità: Filippo Ganna, un portento delle prove contro il tempo e desideroso di fare saltare il banco. Il percorso non è completamente pianeggiante e non sarà semplice fare la differenza, ma la piemontese ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una magia da sogno. L’azzurro va all’assalto non soltanto di una medaglia, ma punta al titolo a cinque cerchi senza mezzi termini.

Filippo Ganna sarà l’ultimo a scendere dalla pedana. Il ciclista scatterà quando in Italia saranno le 09.10, mentre in Giappone sarà pieno pomeriggio (ore 16.10). Il 25enne dovrà fare i conti col i belgi Wout van Aert (partirà 90 secondi prima di lui) e Remco Evenepoel, con lo svizzero Stefan Kueng, col francese Remi Cavagna, con l’australiano Rohan Dennis, col portoghese Tobias Foss, con l’olandese Tom Dumoulin, con il danese Kasper Asgreen, con lo sloveno Primoz Roglic. Tantissimi avversari di razza, ma che l’azzurro non deve temere.

Di seguito la startlist, i pettorali, gli orari di partenza della cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Indicato anche il palinsesto tv e streaming, la gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO MASCHILE OLIMPIADI

1 14:00:00 39 WAIS Ahmad Badreddin EOR 15 JAN 1991

14:01:30 38 SAFARZADEH Saeid IRI 21 SEP 1985

14:03:00 37 LAGAB Azzedine ALG 18 SEP 1986

14:04:30 36 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI 17 AUG 1994

14:06:00 35 ARNDT Nikias GER 18 NOV 1991

14:07:30 34 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

14:09:00 33 HOULE Hugo CAN 27 SEP 1990

14:10:30 32 KANGERT Tanel EST 11 MAR 1987

14:12:00 31 ROCHE Nicolas IRL 3 JUL 1984

14:13:30 30 KUKRLE Michael CZE 17 NOV 1994

14:15:00 29 BENNETT George NZL 7 APR 1990

14:16:30 28 CRADDOCK Lawson USA 20 FEB 1992

14:18:00 27 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

2 14:56:00 26 GEOGHEGAN HART Tao GBR 30 MAR 1995

14:57:30 25 PORTE Richie AUS 30 JAN 1985

14:59:00 24 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

15:00:30 23 BETTIOL Alberto ITA 29 OCT 1993

15:02:00 22 KUBIS Lukas SVK 31 JAN 2000

15:03:30 21 SKUJINS Toms LAT 15 JUN 1991

15:05:00 20 KONRAD Patrick AUT 13 OCT 1991

15:06:30 19 URAN Rigoberto COL 26 JAN 1987

15:08:00 18 LUTSENKO Alexey KAZ 7 SEP 1992

15:09:30 17 IZAGIRRE INSAUSTI Jon ESP 4 FEB 1989

15:11:00 16 BODNAR Maciej POL 7 MAR 1985

15:12:30 15 VLASOV Aleksandr ROC 23 APR 1996

15:14:00 14 SCHACHMANN Maximilian GER 9 JAN 1994

3 15:52:00 13 FOSS Tobias S. NOR 25 MAY 1997

15:53:30 12 BEVIN Patrick NZL 15 FEB 1991

15:55:00 11 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

15:56:30 10 DUMOULIN Tom NED 11 NOV 1990

15:58:00 9 ALMEIDA Joao POR 5 AUG 1998

15:59:30 8 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

16:01:00 7 ROGLIC Primoz SLO 29 OCT 1989

16:02:30 6 THOMAS Geraint GBR 25 MAY 1986

16:04:00 5 DENNIS Rohan AUS 28 MAY 1990

16:05:30 4 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

16:07:00 3 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

16:08:30 2 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

16:10:00 1 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO MASCHILE OLIMPIADI

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

Filippo Ganna partirà alle ore 09.10 italiane.

COME VEDERE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

