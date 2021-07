Filippo Ganna partirà con i favori del pronostico nella cronometro individuale delle Olimpiadi di Toko 2021. L’azzurro scatterà alle ore 09.10 di mercoledì 28 luglio con l’obiettivo di andare a caccia della medaglia d’oro. Il Campione del Mondo si è preparato meticolosamente per questo appuntamento e vuole a tutti i costi fare saltare il banco, lungo un percorso impegnativo che metterà a dura prova tutti i contendenti. Servirà la prestazione di lusso da parte del piemontese, che dovrà dare quel quid in più per battere una fortissima concorrenza capitanata dal belga Wout van Aert e dall’australiano Rohan Dennis.

Per l’occasione il 25enne monterà in sella a una bicicletta di colore rosso, nominata Ego. Un rosso Ferrari sul circuito del Fuji, per provare a sfrecciare verso la gloria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tutte le specifiche tecniche, compreso il manubrio realizzato appositamente per lui, non sono cambiate. Marco Velo, braccio destro del CT Davide Cassani, ha rivelato alla rosea che Filippo Ganna ha provato il 42 davanti come rapporto, ma le scelte definitive devono essere ancora fatte. L’ex ciclista prevede una media inferiore ai 50 km/h, attorno ai 48 km/h.

Attenzione al meteo, perché potrebbe soffiare un forte vento e potrebbe anche piovere, ovviamente incognite che potrebbero rimescolare tutte le carte in tavola. Da percorrere 44,2 km con 800 metri di dislivello complessivo: poco meno di un’ora e sapremo.

