Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: startlist e orari di partenza della cronometro femminile. Elisa Longo Borghini scenderà dalla pedana alle 04.54

La cronometro femminile delle Olimpiadi di Tokyo partirà stanotte alle ore 4.30. Sulla carta si prospetta una sfida a tre tra le due fuoriclasse neerlandesi Anna van der Breggen e Annemiek Van Vleuten e la statunitense, iridata di specialità nel 2019, Chloe Dygert. La nativa dell’Indiana è rientrata alle competizioni, in seguito al bruttissimo incidente di cui fu vittima agli scorsi Mondiali di Imola, solo a metà giugno, ma sembrerebbe essere già pronta per strappare una medaglia in questa prova contro il tempo.

Storicamente van Vleuten, nelle cronometro, ha quasi sempre avuto qualcosa in più anche rispetto a van der Breggen. Ai campionati neerlandesi di specialità di questa stagione, però, Anna ha trionfato rifilando quasi un minuto ad Annemiek. Per questo motivo, la vincitrice dell’ultimo Giro Rosa è da considerarsi la principale favorita per la medaglia d’oro.

L’Italia sarà rappresentata da Elisa Longo Borghini, già bronzo nella prova in linea, la quale partirà alle ore 04.54. L’azzurra, che ha vinto gli ultimi due campionati nazionali, è indubbiamente un outsider interessante. Un piazzamento in top-10 non dovrebbe essere in discussione, ma le chance di conquistare una medaglia sono minime.

L’ORDINE DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DI TOKYO 2021

04:30:00 Masomah Alizada

04:31:30 Julie Van de Velde

04:33:00 Anna Shackley

04:34:30 Karol-Ann Canuel

04:36:00 Eri Yonamine

04:37:30 Sara Gigante

04:39:00 Omer Shapira

04:40:30 Katrine Aalerud

04:42:00 Christine Majerus

04:43:30 Margarita Garcia Canellas

04:45:00 Leah Kirchmann

04:46:30 Lisa Klein

04:48:00 Juliette Labous

04:49:30 Alena Amialiusik

04:51:00 Anna Plichta

04:52:30 Ashleigh Moolman

04:54:00 Elisa Longo Borghini

04:55:30 Emma Norsgaard

04:57:00 Amber Neben

04:58:30 Annemiek van Vleuten

05:00:00 Grace Brown

05:01:30 Lisa Brennauer

05:03:00 Marlen Reusser

05:04:30 Chloé Dygert

05:06:00 Anna van der Breggen

Foto: Lapresse