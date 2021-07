LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, Wimbledon 2021 in DIRETTA: serve una vittoria autoritaria contro il lucky loser olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il tabellone di Matteo Berrettini – Le proiezioni ranking per Matteo Berrettini – Come vedere Berrettini-Van de Zandshulp in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp, secondo turno di Wimbledon, terzo slam della stagione.

Berrettini non ha tradito le aspettative al primo turno, battendo l’argentino Guido Pella. Nonostante il set lasciato per strada, l’azzurro è apparso in crescita di fiducia, condizione e confidenza su questi campi. L’obiettivo per il tennista romano è quello di raggiungere i quarti di finale: dopo le eliminazioni di Casper Ruud e John Isner il tabellone si è aperto e sembra favorevole al giocatore italiano. Ricordiamo che il miglior risultato dell’allievo di Vincenzo Santopadre a Wimbledon sono gli ottavi di finale di un paio di anni fa quando fu poi sconfitto da Roger Federer.

Van de Zandschulp è partito dalle qualificazioni in questo torneo, battendo il nostro Paolo Lorenzi e il turco Altug Celikbilek, per cedere al turno decisivo all’argentino Marco Trungelliti. A causa del ritiro di Dominic Thiem, l’olandese è entrato in main draw come lucky loser ed ha approfittato di questa opportunità, sconfiggendo in quattro set il francese Gregoire Barrere. Il giocatore di Veenendaal ha passato le qualificazioni anche al Roland Garros dove ha raggiunto il secondo turno dopo aver battuto in rimonta Hubert Hurkacz.

Chiaramente non c’è nessun precedente ufficiale fra i due giocatori, data la scarsa esperienza nel circuito maggiore di Van de Zandschulp. Il vincente di questo incontro affronterà uno fra Aljaz Bedene e Yoshihito Nishioka al terzo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp, secondo turno di Wimbledon. La partita è programmata come seconda a partire dalle ore 12.00 sul Campo 3 dopo Petkovic-Krejcikova. Buon divertimento e buon tennis!

Foto: Lapresse