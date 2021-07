Matteo Berrettini rispetta il pronostico nel secondo turno di Wimbledon 2021. Il romano ha battuto in tre set il lucky loser olandese Botic Van De Zandschulp proseguendo nella sua avventura nell’All England Club ed è già a conoscenza del suo prossimo avversario, lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene.

Per Matteo è un incontro assolutamente alla portata, con un avversario sconfitto due volte su tre e con l’ultimo confronto, risalente allo Wimbledon di due anni fa, che arride proprio al nostro connazionale, vincitore in quattro set. Un buon viatico per proseguire nel viaggio nel terzo Slam stagionale, con la possibilità concreta di migliorare gli ottavi di finale del 2019.

Una volta superato Bedene, che venderà sicuramente la pelle, si ritroverà davanti un giocatore molto più in basso di lui in classifica. Si troverà difatti contro uno tra Jordan Thompson, giocatore molto mobile che ha superato Kei Nishikori, ed un big server come Ilya Ivashka, ma sicuramente meno temibile di ciò che poteva essere John Isner.

Quello è l’ultimo ostacolo verso i quarti di finale, dove si comincerebbe a fare sul serio. L’accoppiamento lo vedrebbe protagonista, almeno sulla carta, con Alexander Zverev; il tedesco però può incappare in un quarto turno complicato con Felix Auger-Aliassime o, se si sveglia dalla parte giusta del letto, Nick Kyrgios; questi i possibili scogli verso una possibile semifinale da sogno con Roger Federer e la chance di ringraziare il fenomeno svizzero per la dura lezione che gli impartì due anni fa, snodo principale che ha fatto esplodere definitivamente la sua carriera.

Foto: LaPresse