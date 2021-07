Matteo Berrettini ha vinto con qualche piccola incertezza la sfida di secondo turno di Wimbledon contro Botic Van De Zandschulp. Una sfida che sulla carta si presentava abbastanza semplice e che il romano nonostante tutto è riuscito a chiudere in tre set.

In uno Slam, in particolare in quello londinese, non esistono partita semplici e il romano ne è ben cosciente così come ha dichiarato al termine della sfida odierna contro il neerlandese: “Ho la mentalità per arrivare in fondo. Ma ogni partita è una lotta, davvero difficile. Adesso devo andare per gradi“.

Berrettini, anche sulla scorta del successo ottenuto al Queen’s, è accreditato di un ruolo da protagonista a Wimbledon. Il numero 9 del mondo è sicuro delle sue capacità e di quello che potrà fare nel proseguo dell’avventura londinese: “Mi piacerebbe fare un percorso lungo, ma passo dopo passo. So che posso farcela, ma so anche che sarà dura“.

Al terzo turno l’azzurro affronterà lo sloveno Aljaz Bedene, giocatore da non sottovalutare e capace di esaltarsi in taluni contesti. Anche in questa circostanza il romano partirà con i favori del pronostico ma dovrà mettere in campo una prestazione solida per proseguire il suo percorso a Wimbledon.

