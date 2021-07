Wimbledon 2021, prossimo avversario Matteo Berrettini. I precedenti con Bedene

Per Matteo Berrettini il terzo turno di Wimbledon porta in dote un giocatore che è già stato avversario a Wimbledon in passato. Si tratta di Aljaz Bedene, che è quasi un giocatore di casa per certi versi: per tre anni ha rappresentato la Gran Bretagna in campo internazionale, solo per scoprire che giocare prima per un Paese e poi per un altro in Coppa Davis all’ITF non piaceva come idea.

2-1 il conto dei precedenti tra l’italiano e il nativo di Lubiana, classe 1989. Quest’ultimo, nel secondo turno, ha eliminato con molta facilità il giapponese Yoshihito Nishioka, giustiziere dell’americano John Isner. 6-1 6-0 6-2 il punteggio finale del confronto in questione.

Il primo match tra Berrettini e Bedene si è giocato sulla terra di Budapest nel 2018, e fu lo sloveno a prevalere per 6-4 al terzo set. Stesso luogo, stesso secondo turno, risultato opposto e in due parziali per il romano, che è andato a prevalere anche a Wimbledon, all’esordio dello Slam erbivoro di due anni fa, al quarto.

In palio, per Berrettini, c’è la possibilità di eguagliare gli ottavi di finale di due anni fa e, dunque, di entrare in quella zona nella quale può iniziare a pensare di guadagnare dei punti per il ranking ATP, visto che è stato proprio il “Round of 16” quello raggiunto nell’ultima edizione giocata di Wimbledon. L’appuntamento è per sabato.

Foto: LaPresse