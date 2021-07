CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL MATCH

IL RANKING DI BERRETTINI

IL PROGRAMMA DI BERRETTINI-BEDENE

GLI HIGHLIGHTS DI BERRETTINI-VAN DE ZANDSCHULP

I PRECEDENTI TRA BERRETTINI E BEDENE

16.09 La DIRETTA LIVE di Berrettini-Van de Zandschulp finisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport per cronache, analisi e prospettive di tabellone e ranking per l’azzurro. Un caro saluto e a presto!

16.07 Al terzo turno c’è Aljaz Bedene: si tratterà del quarto incrocio contro il giocatore sloveno, il secondo a Wimbledon. Berrettini ha vinto a Budapest nel 2019 7-6 6-2, nello slam londinese sempre due anni fa in quattro set al primo turno. L’unica sconfitta risale al 2018 sempre a Budapest.

16.05 Ad impressionare quest’oggi è stata la capacità di alzare il livello nei momenti decisivi da parte di Berrettini. Ha offerto due set point sul finale di terzo set, ma da vero top 10 di prepotenza ha portato il parziale al tiebreak, chiudendo la contesa in tre set, risparmiando energie.

16.03 Per la seconda volta in carriera, Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno a Wimbledon. L’azzurro ha giocato a sprazzi questo match, ma l’ha sempre tenuto in controllo. Nessun break subito nonostante le nove palle break offerte. Non benissimo il romano al servizio: 50% di prime in campo con l’83% di resa. Ancora non al meglio, ma comunque in crescita il romano che dovrà salire di condizione per affrontare avversari più probanti.

7-4 BERRETTINI! GAME, SET & MATCH! VINCE L’AZZURRO CHE E’ AL TERZO TURNO A WIMBLEDON!

6-4 Berrettini! Spolvera la riga con la prima di servizio! Due match point per l’italiano!

5-4 Berrettini! Attacca in chop l’azzurro e Van de Zandschulp non riesce a tirare su il passante.

4-4. Ancora bravo nella manovra offensiva l’olandese.

4-3 Berrettini. Colpisce in arretramento il rovescio e non trova la palla il romano che cede il minibreak di vantaggio.

4-2 Berrettini. A metà rete la risposta di Van de Zandschulp. Si cambia campo su una situazione favorevole al giocatore italiano.

3-2 Berrettini! Passante basso del romano che fa giocare una volée molto difficile all’olandese.

2-2. Prima al centro e poi ottimo attacco di dritto di Van de Zandschulp.

2-1 Berrettini! Ventesimo ace! Undici nel terzo set!

1-1. Ottimo lo smash a rimbalzo di Berrettini! Ma che difesa di Van de Zandschulp che ha alzato il livello in maniera verticale nel terzo parziale.

1-0 Van de Zandschulp. Parte bene grazie al servizio l’olandese.

6-6 TIEBREAK! Come ha gestito questo momento Berrettini! Nel momento importante ha reso al meglio il romano.

A-40 ALTRO ACE PER BERRETTINI! PALLA PER ANDARE AL TIEBREAK!

40-40 NON TREMA BERRETTINI! Si era difeso benissimo Van de Zandschulp, ma l’azzurro chiude con lo smash a rimbalzo dopo un grande pressing!

30-40 ACE AL CENTRO AD ANNULLARE IL PRIMO!

15-40 Con il peso del corpo all’indietro Berrettini: errore con il dritto e due set point per Van de Zandschulp.

15-30 SI PRENDE IL PUNTO A RETE BERRETTINI! Attacca bene con il back dopo il nastro e chiude con la volée il romano!

0-30 Rovescione incrociato di Van de Zandschulp! Che pressione dell’olandese! Game che si fa minaccioso per Berrettini.

0-15 Gira intorno alla palla per colpire il dritto, ma sbaglia di poco in larghezza Berrettini.

5-6. Secondo turno di servizio tenuto a zero per Van de Zandschulp che si garantisce il tiebreak nel terzo set.

40-0 Ancora bene con il servizio l’olandese.

30-0 Non si organizza in risposta Berrettini.

15-0 Serve alla grande Van de Zandschulp: settimo ace.

5-5. Gestisce bene Berrettini dallo 0-15 questo game. Si continua a lottare in questo terzo set.

40-30 Si fa trovare fermo Berrettini sul rovescio in back. Troppo secco questo tocco.

40-15 Può solo sfiorare Van de Zandschulp in risposta!

30-15 Riga anche sulla prima di servizio per Berrettini!

15-15 Trova la riga Berrettini con il dritto a sventaglio! Accelerazione micidiale.

0-15 Spostato Berrettini dall’ottima manovra di Van de Zandschulp! Non molla l’olandese.

4-5. Rimane in corsa l’olandese che tiene il servizio davvero con grande autorevolezza.

40-0 Ritrova anche l’ace Van de Zandschulp.

30-0 Grande volée di Van de Zandschulp! Rallenta con il back Berrettini, ma è davvero bravo l’olandese a chiudere a rete.

15-0 Arriva in ritardo sul dritto Berrettini sul cambio in lungolinea di Van de Zandschulp.

4-4. Urla Matteo Berrettini che tiene il servizio in un momento tutt’altro che banale. L’azzurro annulla tre palle break e aggancia il suo avversario.

A-40 Disegna il campo Berrettini: prima con il rovescio, poi con il dritto. Palla del 4-4.

40-40 Prima di servizio esterna e contropiede con il dritto! Perfetto Berrettini!

40-A Non trova la palla con i piedi l’azzurro sul dritto. Terza palla break.

40-40 Un altro ace per Berrettini! Sempre nei momenti decisivi è perfetto il romano.

40-A CHE RISPOSTA DI VAN DE ZANDSCHULP! Con il dritto intuisce il servizio e piazza il vincente. Palla break numero due.

40-40 CON L’ACE BERRETTINI! PESANTISSIMO!

30-40 Il nastro premia Van de Zandschulp sulla risposta che diventa impossibile da raggiungere per Berrettini. Arriva una pericolosa palla break.

30-30 Molto bravo l’olandese a prendere il tempo a Berrettini in risposta.

30-15 Largo il dritto lungolinea in spinta giocato dall’azzurro.

30-0 Martella Berrettini con la prima di servizio.

15-0 Parte dall’ace Berrettini in questo game: 14 in totale.

3-4. Aveva una possibilità anche in questo game Berrettini, ma Van de Zandschulp, rischiando anche qualcosa in più, tiene anche questo turno di battuta e rimane in partita.

40-30 Prova a tirare addosso al suo avversario sul recupero della palla corta Berrettini, ma l’olandese si scansa e lascia scorrere la palla sui teloni.

30-30 Pressa Berrettini, spinge con il dritto, vuole garantirsi la possibilità.

30-15 Grande accelerazione di dritto lungolinea da parte di Van de Zandschulp.

15-15 Ottima prima al centro per l’olandese.

0-15 Molto lento ad andare sul dritto Van de Zandschulp dopo una buona prima.

3-3. Rischia qualcosa in questo turno di battuta, ma continua a non concedere palle break Berrettini.

40-30 Seconda estremamente lavorata giocata da Berrettini in una situazione delicata.

30-30 Era entrato bene sulla risposta Van de Zandschulp, l’olandese sbaglia poi con l’attacco di dritto.

15-30 Incide bene con il rovescio Van de Zandschulp sulla diagonale sinistra: non contiene Berrettini.

15-15 Esce male dalla racchetta il back di rovescio lungolinea di Berrettini.

15-0 Prima ad uscire e dritto anomalo dall’altra parte.

2-3. Aveva la possibilità di fare male Berrettini in questo game, ma non riesce ad approfittare delle possibilità concesse dal suo avversario.

40-30 Non riesce a bloccare la risposta Berrettini.

30-30 Con il servizio si dà una mano l’olandese.

15-30 Non riesce ad essere abbastanza reattivo Berrettini con la risposta “dalla pancia”.

0-30 Sbaglia con l’incrociato di rovescio l’olandese.

0-15 Fa abbassare troppo la palla e non riesce a tirarla su con la volée Van de Zandschulp.

2-2. Con tre ace non ha problemi Berrettini a chiudere il suo turno di battuta.

40-0 Scarica tutta la potenza sul suo dritto Berrettini.

30-0 Dodici ace complessivi per l’azzurro.

15-0 Ace al centro per Berrettini, secondo in questo terzo set.

1-2. L’olandese prova a non mollare e ad onorare la partita fino alle ultime battute.

40-15 Attacco in back e volée che in pratica non rimbalza.

40-0 Non colpisce bene con il rovescio Berrettini.

30-0 Esce in lunghezza la risposta di rovescio dell’azzurro.

15-0 Arriva con un pizzico di ritardo Berrettini sul dritto ed arriva l’errore.

1-1. Dopo le palle break offerte nel primo set, non ha concesso più niente Berrettini.

40-15 Prima molto precisa al centro per il numero uno italiano.

30-15 Altra seconda sostanziosa giocata dal romano.

15-15 Non riesce ad appoggiarsi con il dritto Van de Zandschulp sulla seconda di Berrettini.

0-15 Lento con i piedi Berrettini nell’avvicinarsi al rovescio in back.

0-1. Apre bene anche in questo terzo set Van de Zandschulp che cerca di rimanere dentro questa partita.

40-30 Colpisce il rovescio con il peso all’indietro Van de Zandschulp e la palla decolla.

40-15 Affossa in rete la risposta Berrettini.

30-15 Doppio fallo per Van de Zandschulp.

30-0 Spinge bene con il dritto l’olandese.

15-0 Esce di poco la difesa con il dritto di Berrettini.

INIZIO TERZO SET

15.05 Ha rischiato meno Berrettini rispetto al primo set: nemmeno una palla break offerta al suo avversario. Solo il 31% di prime in campo per l’azzurro che comunque ha tenuto in pugno questo parziale.

6-4 SECONDO SET BERRETTINI! Con lo smash chiude un set in controllo il giocatore romano.

40-15 In pancia se la ritrova Van de Zandschulp. Altri due set point per Berrettini.

30-15 Prima di servizio devastante per Berrettini.

15-15 Sul nastro la risposta d’incontro di Van de Zandschulp.

0-15 Troppo remissivo in questo scambio Berrettini che si lascia spostare dall’olandese.

5-4. Van de Zandschulp non si arrende e riesce a rimanere nel secondo set, annullando due set point.

A-40 Sbaglia con il rovescio Berrettini in una fase interlocutoria dello scambio.

40-40 Ancora approssimativo Berrettini nel recuperare la palla corta.

40-A Risposta profonda con il rovescio e poi dritto lungolinea in spinta: secondo set point.

40-40 Ritrova la prima di servizio l’olandese.

30-40 Ennesimo regalo di dritto per Van de Zandschulp che concede set point.

30-30 Non è reattivo Berrettini a girarsi sul dritto a sventaglio per incidere.

15-30 C’è anche il doppio fallo per l’olandese.

15-15 Un’altra volée incerta per Van de Zandschulp che sul gioco di volo sta sbagliando parecchio in questa fase.

15-0 Quarto ace per Van de Zandschulp.

5-3. Chiude questo game con l’ace Berrettini che continua ad amministrare senza rischi questo match.

40-0 Non riesce a rispondere neanche stavolta l’olandese.

30-0 Non passa la risposta di Van de Zandschulp con il dritto.

15-0 Meraviglioso attacco in back e chiusura con lo smash per Berrettini.

4-3 BREAK BERRETTINI! Volée orribile di Van de Zandschulp che di fatto consegna il break al romano che indirizza anche questo secondo set.

30-40 Troppo approssimativo il recupero della smorzata giocato da Berrettini.

15-40 CHE DRITTO DI BERRETTINI! Con la palla bassissima trova un lungolinea da urlo l’azzurro! Due palle break.

15-30 Strappa con il rovescio Van de Zandschulp e game che si complica.

15-15 SMASH SBAGLIATO DA VAN DE ZANDSCHULP! L’olandese aveva costruito alla perfezione il punto con la smorzata e il pallonetto.

15-0 Si rimprovera Berrettini per non aver organizzato una difesa in campo.

3-3. Accelera Berrettini quando deve accelerare nei suoi turni di battuta. Ancora tutto in equilibrio.

40-30 Molto profondo il dritto di Berrettini dopo al servizio: non passa la difesa di Van de Zandschulp.

30-30 Un po’ falloso Berrettini che concede ancora qualcosa con il dritto.

30-15 Seconda di servizio carica giocata da Berrettini.

15-15 Si sposta per giocare il dritto Van de Zandschulp, ma sbaglia in lunghezza.

0-15 Esce di poco il rovescio in cross di Berrettini.

2-3. Van de Zandschulp controlla bene al servizio e non concede ancora una volta delle possibilità a Berrettini.

40-15 Troppo lontano Berrettini dal campo per giocare un passante accettabile.

30-15 Alza la traiettoria con il rovescio Berrettini e Van de Zandschulp sbaglia.

30-0 Terzo ace per l’olandese.

15-0 Non fa spazio con i piedi per giocare il dritto Berrettini.

2-2. Risolve il game con un’ottima prima di servizio Berrettini che adesso sta controllando meglio i suoi turni di battuta.

40-30 Secondo doppio fallo per Berrettini nel match.

40-15 Bravo Van de Zandschulp a spingere sul lungolinea dopo aver guadagnato campo sin dalla risposta.

40-0 Incontenibile Berrettini con la prima di servizio.

30-0 Ordinato nell’attaccare Berrettini: si apre il campo con il dritto e poi conclude dalla parte opposta.

15-0 Non riesce a contenere la risposta in campo Berrettini.

1-2. Equilibrio che regna in avvio di secondo set. Rimane davanti l’olandese grazie al servizio.

40-0 Palla corta di Van de Zandschulp sulla quale arriva bene Berrettini, ma non riesce a giocare il recupero in campo.

30-0 Grande prima al centro per Van de Zandschulp.

15-0 Prima di servizio e dritto vincente per l’olandese.

1-1. Si ferma sul nastro la smorzata di Van de Zandschulp. Senza problemi Berrettini tiene il servizio.

40-15 Scarico sulla palla l’olandese, spinge ancora bene Berrettini.

30-15 Esce la risposta aggressiva di dritto di Van de Zandschulp.

15-15 Ace al centro scaraventato da Berrettini.

0-15 Colpisce troppo sotto la palla Berrettini e il dritto scappa in lunghezza.

0-1. Con l’ace Van de Zandschulp apre bene il secondo set.

40-30 Ottima prima per l’olandese.

30-30 Stoppa benissimo la volée l’olandese sul passante da lontano di Berrettini.

15-30 Seconda aggredibile di Van de Zandschulp, non ci pensa due volte e spinge a tutta Berrettini con il dritto.

15-15 Berrettini costringe Van de Zandschulp ad una difficile corsa laterale e l’olandese sbaglia con il rovescio.

15-0 Si prende il punto con il dritto l’olandese dopo un’ottima prima.

INIZIO SECONDO SET

14.25 Primo parziale complicato, ma sbrogliato da Berrettini nei momenti topici dell’ottavo game. Il giocatore romano ha scaraventato sette ace e con il servizio ha annullato tutte le quattro palle break concesse. 89% i punti vinti con la prima di servizio.

6-3 PRIMO SET BERRETTINI! Nel momento del bisogno ha alzato il livello da top 10 il romano.

40-15 Ottima prima esterna messa in campo dall’azzurro. Due set point.

30-15 Spinge a tutto braccio il dritto Van de Zandschulp e costringe Berrettini ad una difficile difesa.

30-0 Settimo ace per Berrettini!

15-0 Tiene il ritmo Berrettini e raccoglie l’errore dell’olandese al protrarsi dello scambio.

5-3 BREAK BERRETTINI! Game durissimo e l’azzurro ne viene a capo giocando in maniera perfetta gli ultimi tre punti.

40-A CHE RISPOSTA DI BERRETTINI! Splendida e ficcante!

40-40 Pressing di Berrettini con il dritto e non tiene questo ritmo forsennato Van de Zandschulp.

A-40 Spinge con il dritto a sventaglio Berrettini e poi tenta una smorzata che si ferma sul nastro.

40-40 Il nastro conduce in corridoio il colpo dell’olandese.

A-40 Prova a spingere sul lungolinea con il dritto Berrettini, ma sbaglia ancora steccando.

40-40 Si avvicina male alla palla corta Van de Zandschulp e non trova l’impugnatura giusta sul dritto.

A-40 Buono il tocco di Van de Zandschulp dopo la prima di servizio al centro.

40-40 Prova a difendersi con il back in lungolinea Berrettini, ma non riesce nel suo intento.

40-A Attacca in back Berrettini, mantenendo bassissima la palla: non legge questa traiettoria l’olandese. Seconda palla break.

40-40 Ritrova la prima di servizio Van de Zandschulp.

30-40 Rimane basso il passante di Berrettini e all’olandese manca un passo per chiudere la volée. Palla break per Berrettini.

30-30 ACE DI SECONDA PER VAN DE ZANDSCHULP! Che rischio per il numero 139 del mondo!

15-30 Secondo doppio fallo della partita per l’olandese.

15-15 Cambia con il rovescio tagliato Berrettini e mette in difficoltà Van de Zandschulp.

15-0 La risposta bloccata di Berrettini è affossata in rete.

4-3. Annulla altre due palle break Berrettini che sta sbagliando troppo. Poi dalle situazioni difficili il romano si tira fuori con il servizio.

A-40 Sesto ace per Berrettini! Palla per il 4-3.

40-40 Vola sui teloni la risposta di Van de Zandschulp sulla seconda di Berrettini.

30-40 La prima di servizio dà il punto diretto all’azzurro.

15-40 Vuole giocare lo sventaglio di dritto Berrettini e lascia troppo campo a Van de Zandschulp che incide con il dritto. Due palle break.

15-30 Largo di un soffio il dritto in manovra di Berrettini che sta commettendo qualche gratuito di troppo.

15-15 Recupera immediatamente con la prima di servizio il giocatore romano.

0-15 Doppio fallo commesso anche da Berrettini.

3-3. Chiude il game con una smorzata perfetta Van de Zandschulp che si toglie da una situazione che poteva complicarsi.

40-30 Primo doppio fallo della partita per il giocatore di Veenendaal.

40-15 Trova grande profondità nei suoi colpi Berrettini e alla fine Van de Zandschulp non regge più il ritmo.

40-0 Bene con il servizio l’olandese.

30-0 Ottima discesa a rete dell’olandese che attacca bene in controtempo.

15-0 Vola via il rovescio in contenimento di Berrettini sulla buona spinta di dritto di Van de Zandschulp.

3-2. Con il servizio si salva Berrettini, annullando due palle break. Qualche errore di troppo in questo turno di battuta, ma il romano rimane davanti.

A-40 Un altro servizio ad uscire dà il punto a Berrettini.

40-40 Coraggiosissima la seconda di Berrettini! In pancia al suo avversario che non può riuscire a rispondere.

40-A CHE VOLEE DI VAN DE ZANDSCHULP! Buono il passante di Berrettini, si allunga l’olandese e la palla si addormenta dall’altra parte. Altra palla break.

40-40 Risolve la situazione con il servizio Berrettini.

30-40 Arriva in ritardo Berrettini sull’incrociato di Van de Zandschulp. Palla break per l’olandese.

30-30 Toglie le castagne dal fuoco con il quinto ace l’azzurro.

15-30 Troppa profondità nel rovescio tagliato di Berrettini.

15-15 Buona seconda messa in campo da Berrettini, molto carica, non riesce la risposta d’incontro all’olandese.

0-15 Stecca con il dritto d’approccio Berrettini dopo un’ottima prima.

2-2. Convince nel suo game di battuta anche Van de Zandschulp che mette solo prime e non concede chance a Berrettini.

40-0 Prende la riga con il servizio l’olandese.

30-0 Spinge bene Van de Zandschulp con il dritto in cross.

15-0 E’ lungo di poco il back di Berrettini che stava addormentando lo scambio.

2-1. Game straordinario per Berrettini al servizio: tre ace e un punto diretto con la prima.

40-0 Terzo servizio vincente di fila per Berrettini!

30-0 A ruota arriva il terzo ace per l’azzurro.

15-0 Pizzica la riga la prima di servizio esterna di Berrettini: secondo ace.

1-1. Tiene un buon game l’olandese, anche se Berrettini ha dimostrato già di poter essere incisivo in risposta.

40-30 Ottima uscita in contropiede di dritto di Van de Zandschulp.

30-30 CHE ROVESCIO DI BERRETTINI! Davvero tagliente ed incisivo.

30-15 Non chiude l’attacco di dritto Van de Zandschulp e Berrettini realizza un grande passante di dritto.

30-0 Seconda di servizio arrembante di Van de Zandschulp al corpo di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’olandese che colpisce la riga.

1-0. Inizia bene Berrettini con il servizio tenuto a zero.

40-0 Il nastro ferma il cambio in back di Van de Zandschulp.

30-0 Rimbalza alta la seconda di Berrettini e Van de Zandschulp sulla risposta rompe le corde.

15-0 Comincia la sua partita con un ace al centro Berrettini.

SI COMINCIA! AL SERVIZIO MATTEO BERRETTINI!

INIZIO PRIMO SET

13.41 Non è nuovo Berrettini a questo tipo di risultati ai Champioships: l’azzurro aveva già raggiunto il secondo turno nel 2018 quando si fermò di fronte a Gilles Simon e nel 2019 quando invece si spinse fino agli ottavi di finale.

13.39 Stanno scendendo in campo i due giocatori sul Court 3 di Wimbledon. Grande boato del pubblico all’ingresso di Matteo Berrettini, già particolarmente amato dal pubblico londinese.

13.37 L’olandese nelle qualificazioni ha battuto il nostro Paolo Lorenzi al primo turno, il turco Altug Celikbilek al secondo turno per poi cedere a sorpresa all’argentino Marco Trungelliti al turno decisivo.

13.35 Van de Zandschulp è arrivato nel tabellone principale essendo ripescato come lucky loser: l’olandese al primo turno ha ribaltato il pronostico, superando il francese Gregoire Barrere in quattro set.

13.33 Berrettini ha debuttato eliminando Guido Pella al primo turno. Nonostante gli infortuni e i problemi fisici recenti, l’argentino ha giocato una buona partita, togliendo un set all’azzurro. E’ stato bravo il romano a gestire al meglio i momenti decisivi dell’incontro.

13.31 Al terzo turno il vincente della sfida fra Berrettini e Van de Zandschulp affronterà Aljaz Bedene che ha maltrattato Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-1 6-0 6-2.

13.29 Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros, ha allungato la sua striscia a 14 vittorie consecutive. La ceca ha sconfitto 7-5 6-4 la tedesca Andrea Petkovic nella partita che precedeva l’ingresso in campo di Matteo Berrettini.

13.27 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp, secondo turno del tabellone principale di Wimbledon 2021.

Il tabellone di Matteo Berrettini – Le proiezioni ranking per Matteo Berrettini – Come vedere Berrettini-Van de Zandshulp in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp, secondo turno di Wimbledon, terzo slam della stagione.

Berrettini non ha tradito le aspettative al primo turno, battendo l’argentino Guido Pella. Nonostante il set lasciato per strada, l’azzurro è apparso in crescita di fiducia, condizione e confidenza su questi campi. L’obiettivo per il tennista romano è quello di raggiungere i quarti di finale: dopo le eliminazioni di Casper Ruud e John Isner il tabellone si è aperto e sembra favorevole al giocatore italiano. Ricordiamo che il miglior risultato dell’allievo di Vincenzo Santopadre a Wimbledon sono gli ottavi di finale di un paio di anni fa quando fu poi sconfitto da Roger Federer.

Van de Zandschulp è partito dalle qualificazioni in questo torneo, battendo il nostro Paolo Lorenzi e il turco Altug Celikbilek, per cedere al turno decisivo all’argentino Marco Trungelliti. A causa del ritiro di Dominic Thiem, l’olandese è entrato in main draw come lucky loser ed ha approfittato di questa opportunità, sconfiggendo in quattro set il francese Gregoire Barrere. Il giocatore di Veenendaal ha passato le qualificazioni anche al Roland Garros dove ha raggiunto il secondo turno dopo aver battuto in rimonta Hubert Hurkacz.

Chiaramente non c’è nessun precedente ufficiale fra i due giocatori, data la scarsa esperienza nel circuito maggiore di Van de Zandschulp. Il vincente di questo incontro affronterà uno fra Aljaz Bedene e Yoshihito Nishioka al terzo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp, secondo turno di Wimbledon. La partita è programmata come seconda a partire dalle ore 12.00 sul Campo 3 dopo Petkovic-Krejcikova. Buon divertimento e buon tennis!

Foto: Lapresse