Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Terzo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 2-0 nei testa a testa. Il primo incrocio fu dominato dal balcanico che vinse per 6-2 6-1 nel Round Robin alle ATP Finals 2019 mentre ha vinto in quattro set qualche settimana fa ai quarti di finale del Roland Garros 2021.

Matteo Berrettini vuole continuare a fare la Storia in una giornata particolare per l’Italia sportiva considerando anche la finale degli Europei di calcio contro l’Inghilterra padrona di casa. L’azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera una finale Slam diventando il sesto azzurro a riuscirci dopo l’ultima ottenuta da Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros. Tre set persi dal romano rispettivamente contro Guido Pella al primo turno, Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale e contro Hubert Hurkacz in semifinale.

Anche Novak Djokovic ha un appuntamento particolare in termini di record: in caso di vittoria, raggiungerebbe Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Slam. 30esima finale Major e settima a Wimbledon per il serbo che ha già vinto l’Australian Open e il Roland Garros quest’anno e ovviamente potrebbe puntare al Golden Grand Slam considerando le Olimpiadi e gli US Open ancora da disputare. Il classe 1987 ha perso solo un set sin qui, all’esordio contro il britannico Jack Draper.

Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 15.00 italiane, o meglio le 14.00 locali, sul Campo Centrale del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in chiaro su TV8 e in streaming su SkyGo e NowTv.

Foto: La Presse/AP Photo/Kirsty Wigglesworth