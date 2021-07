Wimbledon 2021, Berrettini-Djokovic: i precedenti e le quote dei book-makers per le scommesse

L’appuntamento con la storia è fissato: 11 luglio, ore 15.00, a Londra. Sono queste le coordinate da tenere a mente in vista della Finale del tabellone del singolare maschile di Wimbledon.

Ci sarà un italiano per la prima volta e il suo nome è Matteo Berrettini. L’azzurro, grazie al successo contro il polacco Hubert Hurkacz, è stato in grado di spingersi lì dove neanche Nicola Pietrangeli era stato capace di fare. Una prestazione che conferma lo standard raggiunto da Matteo che in quest’annata può vantare il prestigioso successo del Queen’s, il raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros e gli ottavi di finale agli Australian Open, senza dimenticare la vittoria a Belgrado e la Finale del Masters1000 di Madrid.

A ciò va aggiunto che, con la vittoria di ieri, il romano ha ottenuto il 23° successo sull’erba negli ultimi 25 match disputati, superficie sulla quale vanta un 11-0 in stagione. Tuttavia, dall’altra parte del campo ci sarà un certo Novak Djokovic (n.1 del mondo) e in una condizione esagerata. Per Nole si tratta del 30ma qualificazione all’atto conclusivo di un Major, a una sola lunghezza dal primato di Roger Federer (31). L’obiettivo del serbo è quello di eguagliare Roger e Rafa Nadal nelle vittorie Slam e nello stesso tempo portare avanti il progetto del Grande Slam.

Guardando ai precedenti, Djokovic è in vantaggio 2-0: ci sono le affermazioni del tennista nativo di Belgrado nelle ATP Finals di Londra (6-2 6-1) di due anni fa e a Parigi in quest’annata (6-3 6-2 6-7 (5) 7-5). Per questo i book-makers danno per favorito il n.1 ATP. La vittoria di Djokovic è quotata attorno a 1.20-1.30 secondo le varie agenzie, mentre il successo dell’azzurro è nel range 4.20-4.50. In buona sostanza, Berrettini dovrà superarsi per realizzare quella che sembra un’impresa impossibile.

QUOTE SCOMMESSE BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON

Vittoria Matteo Berrettin: 4.20-4.50

Vittoria Novak Djokovic: 1.20-1.30

Foto: LaPresse