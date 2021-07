Classifica Grande Slam tennis: Novak Djokovic aggancia Federer e Nadal a 20. US Open per il sorpasso

Tutto come da copione: Novak Djokovic batte Matteo Berrettini e conquista per la sesta volta in carriera il titolo di Wimbledon. Con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 il campione nativo di Belgrado (n.1 del mondo) ha regolato l’azzurro che ha cercato in ogni modo di impegnare il forte balcanico, ma alla lunga ha dovuto a cedere alla maggior completezza tennistica di Nole.

Djokovic con questo risultato entra sempre di più nella storia di questo sport, aggiudicandosi l’85° titolo in carriera e soprattutto conquistando il suo 20° Major, agganciando in questa particolare graduatoria gli eterni rivali Rafael Nadal e Roger Federer.

Per il serbo è il terzo Slam dell’anno, dopo i trionfi negli Australian Open e nel Roland Garros e quindi resta in piedi il progetto “Grande Slam”, replicando quanto seppe fare nel 1969 l’australiano Rod Laver, ovvero vincere tutti e quattro i Major nella stessa stagione. Novak ha questa chance, arricchendo potenzialmente l’oro olimpico, altro suo grande obiettivo. E’ chiaro che, in un quadro del genere, il sorpasso di Nadal e di Federer, visti i problemi fisici dello spagnolo e dello svizzero, appare inevitabile.

Di seguito la classifica degli Slam vinti:

CLASSIFICA SLAM VINTI

Roger Federer 20

Rafael Nadal 20

Novak Đoković 20

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Björn Borg 11

Rod Laver 11

Bill Tilden 10

Andre Agassi 8

Henri Cochet 8

Jimmy Connors 8

Max Décugis 8

Ivan Lendl 8

Fred Perry 8

Ken Rosewall 8

René Lacoste 7

William Larned 7

John McEnroe 7

John Newcombe 7

William Renshaw 7

Richard Sears 7

Mats Wilander 7

Boris Becker 6

Don Budge 6

Jack Crawford 6

Laurie Doherty

Stefan Edberg 6

Frank Sedgman 5

Anthony Wilding 6

Tony Trabert 5

Foto: LaPresse