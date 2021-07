Oggi, domenica 11 luglio, alle ore 15.00, andrà in scena la Finale del singolare maschile di Wimbledon. Sull’erba del Tempio del tennis Matteo Berrettini, primo italiano nell’atto conclusivo dei Championships, sfiderà il n.1 del mondo Novak Djokovic. L’impresa è ai limiti dell’impossibile: battere il serbo, motivatissimo a centrare il suo 20° Slam e a pareggiare i conti con Roger Federer e Rafael Nadal.

SEGUI LA FINALE DI WIMBLEDON BERRETTINI-DJOKOVIC DALLE 15.00

Per Nole si tratta del 30° atto conclusivo in un Major, mentre per Berrettini è il primo. Il vantaggio dell’azzurro sarà quello di non avere nulla da perdere e di poter giocare senza particolari responsabilità, visto che tutto il peso è dalla parte del suo avversario. Il computo dei precedenti tra i due non sorride all’azzurro viste le sconfitte al Master di fine anno nel 2019 e al Roland Garros 2021. Tuttavia, su questa superficie non si sono mai incontrati e chissà se questo fattore non possa cambiare le carte.

Una sfida particolare dunque che che sarà trasmessa non soltanto sui canali di Sky ma anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Sky ha deciso di offrire anche agli italiani privi di abbonamento la possibilità di seguire il match per l’importanza che un evento simile ha nel nostro Paese.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Djokovic, Finale di Wimbledon 2021. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su TV8 (in chiaro), in diretta streaming su Sky Go, Now e TV8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro: TV8

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming in chiaro: TV8.it

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse