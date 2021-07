Orario Berrettini-Djokovic, Finale Wimbledon 2021: canale tv, programma, streaming

Domenica 11 luglio, alle ore 15.00, andrà in scena la Finale del singolare maschile di Wimbledon. Sulla celebre erba di Church Road Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a spingersi a tanto, affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic.

Una sfida molto particolare nella quale il romano è chiamato all’impresa impossibile: battere il serbo in una condizione psicofisica pazzesca, che giocherà la sua 30ma Finale di un Major.

Per Matteo, invece, sarà la prima (si spera) di una lunga serie e riuscire a spuntarla sarà molto difficile. Il computo dei precedenti tra i due non sorride all’azzurro viste le sconfitte al Master di fine anno nel 2019 e al Roland Garros 2021. Tuttavia, su questa superficie i due non si sono mai incrociati e chissà se questo fattore andrà a cambiare le carte.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Djokovic, Finale di Wimbledon 2021. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

