CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.42 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per gli approfondimenti post-finale! Ma soprattutto, per tifare l’Italia di calcio nella finale di Euro 2020 di calcio maschile contro l’Inghilterra!

18.41 Diamo un’occhiata alle statistiche della Finale maschile: 5 ace per il serbo e 4 doppi falli contro i 16 ace dell’azzurro e i 3 doppi falli. Percentuali altissime al servizio per il vincitore: 79% di punti ottenuti con la prima e 53% con la seconda contro il 76% della prima e il bassissimo 38% dell’italiano. Appena due break subiti dal balcanico con 5 palle break salvate contro le 9 palle break salvate su 15 dall’italiano che ha perso il servizio 6 volte. 145 punti ottenuti dal #1 al mondo contro i 131 del romano.

18.38 Novak Djokovic conquista Wimbledon per la sesta volta e vince per (4)6-7 6-4 6-4 6-3 battendo il #7 del seeding Matteo Berrettini in quasi tre ore e mezza. Il serbo raggiunge Roger Federer e Rafael Nadal conquistando il 20° Major in carriera e soprattutto il terzo quest’anno dopo l’Australian Open e il Roland Garros. Adesso restano la medaglia d’oro olimpica e gli US Open per restare per sempre, definitivamente, nella Storia. La stessa storia che ha scritto in parte l’azzurro che perde a testa alta al termine di un torneo pazzesco dopo la vittoria al Queen’s prima del terzo Major dell’anno. Nole fortifica la prima posizione ATP e nella Race mentre l’azzurro resta tra i primi 8 al mondo ed entra in top3 verso Torino.

LA CRONACA DELLA FINALE DI WIMBLEDON

FINE QUARTO SET

3-6 GAME SET AND MATCH NOVAK DJOKOVIC!

40-AD MATCH POINT NOLE! Diritto in rete di Berrettini.

40-40 ANCORA BERRETTINI! Che coraggio dell’azzurro che trova il vincente di diritto.

40-AD ALTRO MATCH POINT DJOKOVIC! Risposta pazzesca di Nole e chiusura a rete.

40-40 SERVIZIO E DIRITTO E CHIUSURA A RETE DI BERRETTINI!

30-40 MATCH POINT NOLE! DIRITTO LUNGO DI BERRETTINI

30-30 Back di rovescio profondo e diritto in rete di Berrettini.

30-15 Scappa via il rovescio di Djokovic dopo la manovra di diritto dell’azzurro.

15-15 Diritto a sventaglio in rete dell’azzurro.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

3-5 Djokovic conferma il break: Berrettini deve allungare il match.

40-30 Servizio e traiettoria di diritto diagonale pazzesco di Nole.

30-30 Rovescio largo di Djokovic dopo la profondità dell’italiano.

30-15 Prima esterna di Nole.

15-15 Rovescio lungolinea pazzesco di Nole dal centro del campo.

0-15 ROVESCIO DI BERRETTINI! Passante vincente dell’azzurro sulla discesa a rete del serbo.

3-4 BREAK DJOKOVIC! DOPPIO FALLO BERRETTINI! Il turning point è avvenuto sul punto dello 0-30 del sesto game…

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! IL SERBO È PAZZESCO IN RISPOSTA E TROVA UN ANGOLO ASSURDO

30-30 Prima sulla riga di Berrettini.

15-30 VOLEE PAZZESCA DI NOLE! Passante parato dal serbo.

15-15 Diritto di controbalzo lungo dell’azzurro.

15-0 16° ace di Berrettini.

3-3 Rovescio lungo di Berrettini e Nole scatenato soprattutto dopo il recupero precedente.

40-30 Servizio e rovescio diagonale del serbo.

30-30 PASSANTE ASSURDO DI DJOKOVIC!!!!!! Nole recupera di TUTTO dopo le accelerazioni dell’azzurro e piazza il passante di diritto sulla volée non chiusa da Berrettini.

15-30 Lunga di poco la risposta in back di Berrettini.

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI! Palla corta prevedibile di Nole.

0-15 Rovescio in rete di Nole dopo il back velenoso di Berrettini.

3-2 Berrettini tiene il servizio e il vantaggio nel 4° parziale.

40-30 Passante di rovescio di Djokovic e volée in rete dell’italiano.

40-15 Servizio e palla corta dell’italiano vincente.

30-15 Diritto in rete dell’azzurro dopo il back di Nole.

30-0 Risposta lunga di Nole.

15-0 Prima centrale del romano.

2-2 Djokovic non ha problemi al servizio.

40-15 Servizio e volée in rete di Nole.

40-0 Altra prima esterna del #1 al mondo.

30-0 Prima vincente del serbo.

15-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta.

2-1 Ace dell’italiano che conduce il quarto set.

40-15 Servizio e diritto di Berrettini.

30-15 Ottimo servizio dell’azzurro.

15-15 Gran prima di Berrettini.

0-15 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI DJOKOVIC!

1-1 Rovescio profondo di Djokovic e back lungo dell’italiano.

40-30 In rete la risposta di rovescio di Berrettini.

30-30 Servizio e palla corta in rete di Nole.

30-15 Ottima prima di Nole.

15-15 Doppio fallo e calcio alla terra del serbo.

15-0 Servizio e stop volley vincente del #1.

1-0 Nole sbaglia da fondocampo nello scambio condotto dall’italiano.

40-30 Si ferma sul nastro la palla corta di Berrettini.

40-15 Prima esterna dell’azzurro.

30-15 PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI!

15-15 Djokovic sale in cattedra con la risposta e chiude a rete.

15-0 Buona prima di Berrettini.

INIZIO QUARTO SET

17.52 Novak Djokovic conquista anche il terzo set vincendo per 6 giochi a 4 forte dell’unico break del parziale ottenuto nel terzo gioco: pesano gli errori dell’azzurro e le due palle break non sfruttate dall’azzurro. Sfida con il pubblico del balcanico.

FINE TERZO SET

4-6 TERZO SET DJOKOVIC! Altro errore di Berrettini dal centro del campo ed esultanza del serbo.

40-30 Servizio e diritto lungo di Djokovic.

40-15 FENOMENALE NOLE! Gran volée sul passante di Djokovic e recupero in rete dell’azzurro.

30-15 Errore di diritto di Nole sulla risposta profonda.

30-0 SUL NASTRO IL DIRITTO A SVENTAGLIO DELL’AZZURRO!

15-0 Scappa via il diritto di Berrettini dopo una buona diagonale.

4-5 Berrettini gestisce alla grande il turno di partita e chiude a volo dopo l’attacco di rovescio.

40-5 Prima vincente dell’italiano.

30-15 Diritto diagonale vincente dell’azzurro dopo l’attacco di Nole.

15-15 Sul nastro la smorzata di Berrettini.

15-0 Contropiede vincente di rovescio in back di Berrettini dopo la palla corta di Nole.

3-5 Prima centrale del serbo e ora serve un altro miracolo di Berrettini.

40-30 Berrettini martella con il diritto a sventaglio: in corridoio il rovescio di Nole.

40-15 Back sul nastro dell’azzurro dopo il rovescio di Djokovic.

30-15 Prima centrale di Nole.

15-15 Diritto diagonale pazzesco del #1 al mondo.

0-15 Sul nastro il rovescio del serbo che deve fronteggiare qualche rumore da parte del pubblico.

3-4 Rovescio vincente e servizio a zero dell’azzurro.

40-0 Servizio e diritto ancora pazzesco di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro che continua a martellare e trovare la riga.

15-0 Ace di Berrettini.

2-4 Ace di Djokovic che salva due palle break e continua a ribattere le provocazioni del pubblico.

AD-40 Buona prima di Nole.

40-40 IN RETE IL ROVESCIO DI BERRETTINI!!! Intanto Djokovic carica il pubblico in maniera provocatoria.

30-40 In corridoio il diritto di Berrettini nel tentativo di passare il serbo.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! L’azzurro risponde aggressivo e Nole sbaglia in uscita dal servizio: pubblico in maggioranza per l’italiano!

15-30 ENNESIMO MIRACOLO DI DJOKOVIC MA POI SBAGLIA! Berrettini continua a tirare a tutta e alla fine il rovescio del serbo termina largo.

15-15 In rete la risposta dell’azzurro.

0-15 Stecca Djokovic con il diritto dopo la diagonale comandata dall’azzurro che rompe le corda.

2-3 Altro ace di Berrettini che resta in scia.

40-15 Rovescio perfetto di Djokovic.

40-0 Servizio e diritto dell’azzurro che chiude a volo.

30-0 Lunga la risposta del serbo.

15-0 Quarto ace di Berrettini.

1-3 Break confermato da Nole: Berrettini deve inseguire.

AD-40 Servizio e rovescio diagonale di Djokovic e attacco in controtempo sottorete.

40-40 PASSANTE CARICO DI DIRITTO DI BERRETTINI!

40-30 Back di rovescio profondissimo e falso rimbalzo che mette fuori gioco il serbo.

40-15 Scappa via il diritto del romano.

30-15 Ace centrale del #1 al mondo.

15-15 Gran recupero del serbo ed errore sottorete dell’italiano.

0-15 Ottimo cambio di direzione con il back di rovescio dell’azzurro.

1-2 BREAK DJOKOVIC! Il serbo sfianca l’avversario e sorpassa nel punteggio.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! ROVESCIO PAZZESCO IN RECUPERO DI NOLE

30-30 SMASH DI BERRETTINI! Resta a corto il lob di Nole.

15-30 Berrettini reattivo in uscita dal servizio con il rovescio.

0-30 Sale in cattedra in risposta il classe ’87: game fondamentale.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

1-1 Servizio a zero anche per il serbo.

40-0 Nole continua a sfiancare l’avversario sulla diagonale di diritto.

30-0 Ottimo servizio del serbo.

15-0 Buona prima di Nole.

1-0 Servizio a zero per il #9 al mondo.

40-0 Servizio e diritto dell’italiano.

30-0 Secondo ace di Berrettini.

15-0 Ace dell’azzurro.

0-0 Si riprende! Cambio di scarpe per Nole.

INIZIO TERZO SET

17.06 Giocatori in bagno: toilet break per entrambi.

17.05 Novak Djokovic riapre la finale maschile vincendo per 6 giochi a 4 il secondo parziale. Set ancora dispendioso considerando che si gioca da quasi due ore: il serbo rischia ancora facendosi annullare tre set point ma al servizio non sbaglia e forte di un break avanti, ristabilisce la parità.

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET DJOKOVIC! Servizio a zero e sfida in equilibrio di nuovo.

40-0 TRE SET POINT NOLE

30-0 Ace del serbo.

15-0 Servizio e rovescio di Djokovic.

4-5 BERRETTINI PROLUNGA ANCORA IL SET! Il serbo può chiudere ancora il set al servizio.

AD-40 PRIMA PAZZESCA DELL’AZZURRO

40-40 BACK SUPER VELENOSO DI BERRETTINI! Colpo sulla riga dell’azzurro e diritto in corridoio del serbo.

30-40 ERRORE DI ROVESCIO DI NOLE NEI PRESSI DELLA RETE! Gran palla corta dell’azzurro.

15-40 Prima al centro di Berrettini.

0-40 TRE SET POINT DJOKOVIC! Scambio giocato in slice da entrambi, Nole attacca la rete e chiude a volo: passante in rete dell’italiano.

0-30 SUL NASTRO IL BACK DI BERRETTINI! Attacco in rete dell’italiano.

0-15 ROVESCIO PAZZESCO DI DJOKOVIC! Gran recupero del serbo dopo il diritto diagonale di Berrettini.

3-5 BREAK BERRETTINI!!!!! ERRORE DI NOLE SOTTORETE E PASSANTE DELL’AZZURRO

30-40 SUL NASTRO IL RECUPERO DI BERRETTINI! Si salva Nole dopo le due risposte profondo di Berrettini.

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! L’azzurro trova il passante di rovescio dopo il diritto parato da Nole poi scivolato in terra.

15-30 Servizio e diritto in rete del #1 al mondo.

15-15 Servizio e rovescio del serbo.

0-15 Diritto diagonale vincente dell’azzurro in risposta.

2-5 CHE PUNTO DI BERRETTINI!!! TIFOSI IN VISIBILIO! L’azzurro chiama a rete di Nole che piazza il lob ma Berrettini caccia indietro l’avversario con il tweener e porta a casa il servizio a zero.

40-0 In corridoio il diritto di Djokovic dopo le variazioni dell’azzurro.

30-0 Risposta lunga di Nole.

15-0 Seconda in kick di Berrettini.

1-5 Scappa via la risposta di Berrettini: come nel primo set, l’azzurro serve per allungare il parziale.

40-30 In rete la smorzata di Nole dopo il servizio.

40-15 Rovescio diagonale di Berrettini in risposta.

40-0 In rete la risposta del romano.

30-0 Servizio e palla corta del serbo che chiude a volo.

15-0 Buona prima di Djokovic.

1-4 Ace di Berrettini che vince il primo game del set.

40-30 Diritto incrociato di poco largo di Djokovic.

30-30 Risposta profondissima con il diritto di Nole.

30-15 Servizio e diritto di Berrettini che chiude sottorete.

15-15 Ottimo servizio con la seconda dell’italiano.

0-15 ROVESCIO VINCENTE IN RECUPERO DI NOLE!

0-4 Parziale pesante adesso: game a zero del serbo.

40-0 Risposta lunga di Berrettini.

30-0 Servizio e diritto del classe ’87 che chiude a volo.

15-0 Ottima prima del serbo.

0-3 DOPPIO BREAK DJOKOVIC!!!! Troppi errori del classe ’96 in uscita dal servizio.

40-AD ALTRA CHANCE NOLE! Errore con il back di rovescio dell’azzurro.

40-40 APPLAUSO DI NOLE! VOLEE PAZZESCA DI BERRETTINI! Demi-volée perfetta dell’azzurro.

40-AD DI POCO SUL NASTRO IL ROVESCIO DI BERRETTINI!

40-40 Gran diritto diagonale del romano dopo aver resistito alla diagonale di rovescio.

30-40 PALLA BREAK NOLE! Altro errore di diritto di Berrettini.

30-30 Primo doppio fallo del match dell’italiano.

30-15 Lunga la risposta del #1 al mondo.

15-15 Diritto in corridoio del romano troppo lento in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

0-2 Break confermato di Djokovic.

40-15 Risposta profonda di Berrettini che attacca con il back di rovescio e chiude con lo smash.

40-0 Servizio e diritto di Nole.

30-0 Secondo ace del match.

15-0 Prima vincente del serbo.

0-1 BREAK IN APERTURA DI DJOKOVIC! Chiusura a rete del serbo che rimonta da 40-15 e comincia bene il secondo set.

40-AD PALLA BREAK NOLE! Brutto rovescio di Berrettini che arriva in maniera scomposta.

40-40 Djokovic continua a insistere sul rovescio e induce l’avversario all’errore.

40-30 Smorzata di rovescio deliziosa di Nole.

40-15 Primo ace nel secondo parziale.

30-15 Angolo pazzesco di Djokovic con il diritto diagonale.

30-0 Prima esterna del romano.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini che attacca la rete e chiude a volo.

INIZIO SECONDO SET

16.23 Rimonta pazzesca di Matteo Berrettini al termine del primo set vinto al tie-break per 7 punti a 4 dopo essere stato sotto per 5-2 e costretto ad annullare una chance per chiudere il set in favore del serbo. Ottimo inizio nella Finale di Wimbledon!

FINE PRIMO SET

7-4 ACE E PRIMO SET BERRETTINI!!! RIMONTA PAZZESCA DELL’AZZURRO

6-4 DUE SET POINT BERRETTINI!!!!! Palla corta di Nole ma l’azzurro ci arriva con il diritto.

5-4 Diritto di poco lungo a campo aperto dell’azzurro: adesso tocca a lui al servizio.

5-3 ALTRO MINI-BREAK BERRETTINI!!! DIRITTO VINCENTE DAL CENTRO DEL CAMPO! Gran rovescio ad aprirsi il campo.

4-3 Prima centrale e diritto diagonale dell’italiano.

3-3 SUL NASTRO IL DIRITTO DI BERRETTINI! L’azzurro prova ad accelerare ma non trova il campo.

3-2 Prima centrale di Djokovic.

3-1 Servizio e diritto sulla riga del serbo.

3-0 Lunga la risposta di Nole.

2-0 Altro errore di Nole con il rovescio dopo i metri corsi da Berrettini in difesa.

1-0 MINI-BREAK BERRETTINI! Gran rovescio dell’azzurro.

6-6 BRAVISSIMO BERRETTINI!!!! SI VOLA AL TIE-BREAK! Diritto lungolinea pazzesco dell’italiano.

AD-40 Servizio e diritto lungolinea vincente del classe ’96.

40-40 Sul nastro il back di Berrettini dopo il diritto in avanzamento di Nole.

40-30 Bravissimo Berrettini a gestire la diagonale di rovescio con il back.

30-30 Prima esterna e volée vincente del #9 al mondo.

15-30 Servizio e diritto lungo dell’azzurro.

15-15 In corridoio il diritto in contropiede di Berrettini.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Berrettini e smash vincente.

5-6 Servizio a zero di Nole che si assicura di disputare il tie-break.

40-0 Servizio e rovescio diagonale del serbo.

30-0 Gran prima di Djokovic.

15-0 Servizio e demi-volée di rovescio di Nole: passante sbagliato di Berrettini.

5-5 BREAK CONFERMATO BERRETTINI! Il primo set torna in equilibrio.

40-15 Aggressivo in risposta Djokovic con il diritto e chiusura lungolinea.

40-0 Servizio e diritto micidiale del romano.

30-0 Altro cambio di ritmo con il diritto di Berrettini dopo lo scambio di back con il rovescio.

15-0 Risposta in corridoio con il diritto del serbo.

4-5 BREAK BERRETTINI!!!!! PASSANTE DELL’AZZURRO! Berrettini recupera la demi-volée di diritto di Djokovic e lo passa.

40-AD ALTRA CHANCE MATTEO! Errore con il diritto in uscita dal servizio del classe ’87.

40-40 Servizio al corpo e diritto diagonale vincente del #1 al mondo.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Seconda chance del set per l’azzurro e diritto in corridoio del serbo.

30-30 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Scambio pazzesco vinto dall’azzurro che pizzica la riga.

30-15 In corridoio il rovescio diagonale dell’italiano.

15-15 DI POCO SUL NASTRO LA SMORZATA DI BERRETTINI!

0-15 GRAN RISPOSTA DI BERRETTINI! Diritto vincente diagonale dell’azzurro.

3-5 SI SALVA BERRETTINI! 13 minuti di game infiniti per l’azzurro che salva il set point e con il servizio prolunga il parziale.

AD-40 Seconda esterna di Berrettini.

40-40 Game estenuante: sempre gli stessi errori di Berrettini sul rovescio.

AD-40 Smash vincente di Berrettini dopo aver attaccato con il diritto diagonale.

40-40 Ottima risposta di Nole.

AD-40 Prima centrale del classe ’96.

40-40 L’azzurro continua a sbagliare in uscita dal servizio: Nole semplicemente continua a rispondere in maniera profonda.

AD-40 Terzo ace di Berrettini.

40-40 Altro diritto lungo dell’italiano nel tentativo di accelerare in uscita dal servizio.

AD-40 Altra prima esterna di Berrettini.

40-40 Di poco largo il back di rovescio di Berrettini sulla diagonale del serbo.

AD-40 Altro servizio al corpo del romano.

40-40 Prima potente di Berrettini.

40-AD SET POINT DJOKOVIC! Rovescio largo di Berrettini dopo il diritto del serbo in avanzamento.

40-40 Servizio e diritto a volo lungo dell’azzurro.

AD-40 Servizio esterno di Berrettini.

40-40 Servizio e diritto sul nastro del romano.

40-30 Prima centrale dell’azzurro.

30-30 Secondo ace di Berrettini.

15-30 Palla corta lunga di Berrettini e passante di rovescio di Djokovic.

15-15 In rete il back di Nole dopo la diagonale dell’azzurro.

0-15 Errore con lo smash di Berrettini.

2-5 Nessun problema per Nole al servizio: Berrettini deve allungare il set.

40-15 Back di rovescio di poco largo di Nole.

40-0 Serve&volley vincente del serbo.

30-0 Prima esterna di Djokovic.

15-0 Serve&volley di Nole che trova la volée di rovescio vincente in contropiede.

2-4 Bravo Berrettini a tornare a vincere un game.

40-30 Back di rovescio lungo di Berrettini dopo la palla corta di Nole.

40-15 Prima centrale di Berrettini.

30-15 Gran contro smorzata di Berrettini che chiude a volo.

15-15 Rovescio in corridoio di Berrettini dopo il diritto diagonale di Nole.

15-0 Ace di Berrettini.

1-4 Servizio a zero e break confermato dal serbo.

40-0 Prima vincente di Djokovic.

30-0 Passante in corridoio con il diritto di Berrettini dopo la palla corta recuperata da Nole.

15-0 Prima esterna di Nole.

1-3 BREAK DJOKOVIC! Profondità con il rovescio di Djokovic.

40-AD Risposta profonda del #1 al mondo e diritto diagonale vincente.

40-40 Prima vincente di Berrettini.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! In corridoio il pallonetto dell’azzurro.

30-30 Prima centrale del romano.

15-30 Altro errore con il diritto a sventaglio di Berrettini.

15-15 Ottimo rovescio in risposta del serbo.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

1-2 Djokovic risale anche in questo game e conduce la Finale.

40-30 Buona prima di Nole: ace.

30-30 Scappa via il diritto del romano dal centro del campo.

15-30 SUL NASTRO IL PASSANTE DI BERRETTINI! Gran volée di rovescio di Djokovic.

0-30 Terzo doppio fallo di Djokovic.

0-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Nole.

1-1 Stecca Nole sulla seconda di Berrettini.

40-30 Servizio e diritto diagonale dell’italiano che chiude con lo smash.

30-30 Diritto in rete di Berrettini.

30-15 Djokovic gioca profondo con il rovescio: diritto a sventaglio lungo.

30-0 Ottimo diritto diagonale dell’italiano.

15-0 Ottima prima di Berrettini.

0-1 Djokovic non comincia alla grande ma si salva al servizio.

AD-40 Non entra la risposta di rovescio del romano.

40-40 Berrettini muove Nole e arriva l’errore di diritto.

AD-40 Servizio e smash a rimbalzo di Djokovic.

40-40 Prima centrale del balcanico.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! DOPPIO FALLO NOLE

30-30 Sul nastro il rovescio dell’azzurro.

15-30 Servizio e diritto in corridoio di Djokovic.

15-15 Rovescio in rete di Berrettini sulla seconda del serbo.

0-15 Nole comincia con un doppio fallo.

0-0 Si comincia a Wimbledon! Berrettini e Djokovic per la Storia: batte il serbo.

INIZIO PRIMO SET

15.07 Matteo Berrettini attualmente è ottavo al mondo e in caso di vittoria guadagnerebbe un’altra posizione per il best ranking superando Andrey Rublev. Nella Race invece è terzo.

15.05 Novak Djokovic ha perso solo un set sin qui, ovvero all’esordio contro Jack Draper: il serbo poi ha battuto Kevin Anderson, Kudla, Garin, Fucsovics e in semifinale Denis Shapovalov.

15.03 Comincia il riscaldamento all’All England Club! Arbitra la 43enne croata Marjia Cicak: è la prima volta che una donna arbitra la finale maschile di Wimbledon. Nel 2014 ha condotto quella femminile e due anni dopo quella della medaglia d’oro a Rio.

15.01 Pubblico in visibilio sul Centrale! Finale da brividi nel tempio del tennis.

15.00 I giocatori stanno entrando in campo! Sono nel tunnel di WImbledon.

14.58 Il #1 ha già vinto l’Australian Open e il Roland Garros quest’anno e ovviamente potrebbe puntare al Golden Grand Slam considerando le Olimpiadi e gli US Open ancora da disputare.

14.56 Anche Novak Djokovic ha un appuntamento particolare in termini di record: in caso di vittoria, raggiungerebbe Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Slam: 30esima finale Major e settima a Wimbledon per il serbo.

14.54 Tre set persi dal romano rispettivamente contro Guido Pella al primo turno, Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale e contro Hubert Hurkacz in semifinale. Nessun problema contro van de Zandschulp, Bedene e Ivashka.

14.52 Matteo Berrettini dunque proverà a diventare il secondo azzurro a vincere il titolo nell’Era Open dopo aver migliorato la semifinale del 1960 di Pientrangeli persa contro Rod Laver in cinque set in Gran Bretagna.

14.50 Il bilancio dunque è di tre vittorie e tre sconfitte nelle finali Slam con l’ultima vittoria, l’unica a livello professionistico, di Adriano Panatta su Bjorn Borg nell’anno d’oro del 1976.

14.48 In piena epoca fascista invece Giorgio De Stefani raggiunse l’atto conclusivo al Roland Garros ma perse contro il padrone di casa Henri Cochet.

14.46 Il celebre tennista azzurro vinse nel 1959 e nel 1960 battendo Ian Vermaak e Luis Ayala. La terza finale di fila raggiunta nel 1961 si concluse con una sconfitta contro lo spagnolo Manolo Santana, bissata tre anni dopo.

14.44 Le altre finali italiane sono state raggiunte da Nicola Pientrangeli, con quattro atti conclusivi di cui 2 vittorie e 2 sconfitte a Parigi e Giorgio De Stefani nel 1932.

14.42 Matteo Berretttini è diventato il primo azzurro a raggiungere una finale a Wimbledon e soprattutto il secondo nell’Era Open. Inoltre mai nessuno aveva raggiunto un atto conclusivo lontano da Parigi.

14.40 L’azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera una finale Slam diventando il quarto azzurro a riuscirci dopo l’ultima ottenuta da Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros.

14.38 L’Italia sogna in grande quest’oggi sul Campo Centrale: per fare ulteriormente la Storia servirà un altro miracolo di Matteo Berrettini. In serata invece l’Italia sfiderà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 di calcio maschile.

14.36 Qualche settimana fa il serbo ha perso un set contro l’azzurro a Parigi vincendo per 6-3 6-2 (5)6-7 7-5 in una delle due partite che lo ha fatto soffrire di più sotto la Tour Eiffel.

14.34 Terzo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 2-0 nei testa a testa. Il primo incrocio fu dominato dal balcanico che vinse per 6-2 6-1 nel Round Robin alle ATP Finals 2019 mentre ha vinto in quattro set qualche settimana fa ai quarti di finale del Roland Garros 2021.

14.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 15.00 italiane, o meglio le 14.00 locali, sul Campo Centrale del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

14.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna.

Orario Berrettini-Djokovic, Finale Wimbledon 2021: canale tv, programma, streaming – Wimbledon 2021, Berrettini-Djokovic: i precedenti e le quote dei book-makers per le scommesse – Wimbledon 2021, Djokovic è freddo contro Shapovalov: vince 3-0 e sfiderà Berrettini in finale

COME VEDERE BERRETTINI IN TV

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Terzo confronto tra i due giocatori: il serbo conduce per 2-0 nei testa a testa. Il primo incrocio fu dominato dal balcanico che vinse per 6-2 6-1 nel Round Robin alle ATP Finals 2019 mentre ha vinto in quattro set qualche settimana fa ai quarti di finale del Roland Garros 2021.

Matteo Berrettini vuole continuare a fare la Storia in una giornata particolare per l’Italia sportiva considerando anche la finale degli Europei di calcio contro l’Inghilterra padrona di casa. L’azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera una finale Slam diventando il quarto azzurro a riuscirci dopo l’ultima ottenuta da Adriano Panatta nel 1976 al Roland Garros. Tre set persi dal romano rispettivamente contro Guido Pella al primo turno, Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale e contro Hubert Hurkacz in semifinale.

Anche Novak Djokovic ha un appuntamento particolare in termini di record: in caso di vittoria, raggiungerebbe Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Slam. 30esima finale Major e settima a Wimbledon per il serbo che ha già vinto l’Australian Open e il Roland Garros quest’anno e ovviamente potrebbe puntare al Golden Grand Slam considerando le Olimpiadi e gli US Open ancora da disputare. Il classe 1987 ha perso solo un set sin qui, all’esordio contro il britannico Jack Draper.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic, sfida valida per l’atto conclusivo del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 15.00 italiane, o meglio le 14.00 locali, sul Campo Centrale del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in chiaro su TV8 e in streaming su SkyGo e NowTv. Buon divertimento!

Foto: La Presse/AP Photo/Kirsty Wigglesworth