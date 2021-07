LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo in DIRETTA: vai Italia! Attesa per Tortu, Jacobs e Tamberi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione sesta tappa

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Diamond League 2021, che andrà in scena dalle ore 19:00 allo stadio Louis di Montecarlo. Le Olimpiadi di Tokyo sono ormai alle porte, l’ansia e l’adrenalina crescono giorno dopo giorno e questa sera, nello splendido scenario del Principato, alcuni tra i maggiori interpreti dell’atletica mondiale avranno l’occasione di testare la propria condizione a ormai due settimane dal grande evento.

La nostra nazionale si presenta a questo appuntamento con ben otto azzurri, i fari saranno tutti puntatati sui 100m, dove avremo l’occasione di vivere l’attesissima sfida tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori aspettano con ansia questa sfida, che per problemi fisici dell’uno o dell’altro è saltata sia a Savona, che a Rieti: Jacobs detiene il record italiano (9.95) e viene da un ottimo secondo posto nella tappa di Diamond League della scorsa settimana (10.05), la condizione di Tortu è invece tutta da valutare, Filippo non ha di certo brillato nelle ultime uscite stagionali. C’è tanta attesa anche per Gianmarco Tamberi, l’azzurro torna su quella maledetta pista che nel 2016 gli regalò il record italiano (2.39), ma che allo stesso tempo gli negò di volare alle Olimpiadi di Rio a causa di un brutto infortunio. Il ventinovenne andrà a caccia di risposte e vorrà sicuramente migliorare le misure ottenute a Leverkusen (2.24) e a Szekesfhervar (2.30) nelle scorse settimane, nell’alto sarà presente anche l’altro azzurro Marco Fassinotti.

L’Italia sarà presente infine con Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Filippo Randazzo (salto in lungo), Roberta Bruni (salto con l’asta), Dariya Derkach (salto triplo), tutti atleti che si sono messi ben in luce nel corso di questa stagione, stabilendo record personali gara dopo gara, e che cercheranno prestazioni incoraggianti in vista delle Olimpiadi. Il livello sarà veramente altissimo, vedremo in pista atleti del calibro di Trayvon Bromell, Ronnie Baker, Fred Kerley nella velocità; Maksim Nedasekau, Il’ja Ivanyuk e Michail Akimenko nel salto in alto; Karsten Warholm, Alison Dos Santos e Kyron McMaster nei 400m e tanti altri ancora!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta tappa della Diamond League 2021, cronaca in tempo reale, gara dopo gara, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, si partirà alle ore 19:05 con il salto triplo femminile!

