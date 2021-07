Atletica, Marcell Jacobs straripante in Diamond League: 3° in 9.99 contro i migliori del mondo!

Marcell Jacobs ha conquistato uno spettacolare terzo posto a Montecarlo, in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurro è stato spettacolare sui 100 metri, gareggiando spalla a spalla con i migliori esponenti della velocità mondiale: dopo il secondo posto di domenica scorsa a Stoccolma (10.05), oggi il nostro portacolori si è superato e ha stampato un convincente 9.99 per riuscire a salire sul podio nel Principato. Si tratta di una prestazione decisamente confortante, perché fatta registrare a due settimane dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 in una gara disputata da quasi tutti i pretendenti alle medaglie a cinque cerchi.

Il velocista italiano è uscito brillantemente dai blocchi di partenza ed è stato eccellente sul lanciato, correndo testa a testa con i fenomeni americani. Negli ultimi quindici metri ha pagato un po’ dazio a livello fisico e ha ceduto qualcosina, ma il crono fatto registrare a Monaco rappresenta il suo secondo tempo di sempre ad appena 4 centesimi dal suo record italiano siglato un paio di mesi fa a Savona. Marcell Jacobs è diventato il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi per due volte in carriera (in condizioni non ventose), va ricordato che 9.99 era il precedente record italiano di Filippo Tortu.

Il 26enne si è dovuto accodare soltanto al cospetto dello statunitense Ronnie Baker (9.91) e del sudafricano Akani Simbine (9.97), ma ha preceduto altri fuoriclasse come il canadese Andrè De Grasse (10.00), gli statunitensi Travyon Bromell (10.01) e Fred Kerley (10.15). A questo punto è chiaro che Marcell Jacobs si presenterà alle Olimpiadi per dare la caccia a una storica medaglia a cinque cerchi nella gara simbolo di tutti i Giochi. Soltanto settimo Filippo Tortu, comunque allo stagionale in 10.17. Squalificato per falsa partenza il francese Jimmy Vicaut.

Foto: Grana/Fidal