Superbike, GP Misano 2021: Michael Rinaldi primeggia nella FP3 e punta alla vittoria. Rea attardato

Michael Rinaldi conferma il suo eccellente feeling col circuito di Misano, dove va in scena il GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale Superbike. L’alfiere della Ducati aveva evidenziato il suo eccezionale rendimento nella giornata di ieri e oggi ha giganteggiato firmando il miglior tempo nelle prove libere 3, l’ultima sessione prima delle qualifiche e della gara-1 prevista nel pomeriggio. Il 25enne nativo di Rimini, quest’anno mai meglio di quinto in gara (per due volte in Portogallo), ha tirato fuori gli artigli e ha fatto capire di avere un ottimo passo per poter puntare alla vittoria, impresa che gli era riuscita lo scorso anno in Spagna.

Il centauro italiano ha stampato un perentorio 1:34.018 e ha preceduto di 0.308 il suo compagno di squadra Scott Redding, a dimostrazione dell’eccezionale potenziale della Scuderia di Borgo Panigale. Alle loro spalle si è accodato il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha, a 0.368), mentre sono più attardate le due Kawasaki: il britannico Alex Lowes è quarto a 0.596, il suo connazionale Jonathan Rea occupa la quinta piazza a 0.621.

Il Campione del Mondo, leader del campionato con 35 punti di vantaggio su Razgatlioglu e 38 su Redding, ha vinto quattro gare in stagione ed è sempre salito sul podio, ma questa volta il compito sarà più complicato. Sesto posto per lo statunitense Gerloff con l’altra Yamaha ufficiale a 1:34.705, poi le due BMW dell’irlandese Laverty e del britannico Sykes. Di seguito la classifica e tutti i tempi delle prove libere 3 del GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul tracciato di Misano intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP EMILIA ROMAGNA SUPERBIKE 2021

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’34.018 14 161,816 275,5

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’34.326 0.308 0.308 14 161,287 276,2

3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.386 0.368 0.060 12 161,185 270,7

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.614 0.596 0.228 18 160,796 270,7

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.639 0.621 0.025 17 160,754 270,0

6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.705 0.687 0.066 15 160,642 269,3

7 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’34.791 0.773 0.086 7 160,496 274,8

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’34.910 0.892 0.119 14 160,295 271,4

9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’34.939 0.921 0.029 15 160,246 275,5

10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.978 0.960 0.039 13 160,180 272,0

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.058 1.040 0.080 12 160,045 268,7

12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.110 1.092 0.052 13 159,958 270,7

13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’35.235 1.217 0.125 14 159,748 271,4

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.323 1.305 0.088 16 159,601 268,0

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.347 1.329 0.024 13 159,560 266,7

16 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’35.364 1.346 0.017 12 159,532 272,0

17 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.441 1.423 0.077 14 159,403 276,2

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.984 1.966 0.543 14 158,501 273,4

19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.358 2.340 0.374 10 157,886 270,0

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’36.433 2.415 0.075 14 157,763 268,7

21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.183 3.165 0.750 13 156,546 263,4

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.292 4.274 1.109 13 154,780 263,4

Foto: Valerio Origo