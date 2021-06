Griglia di partenza Superbike, GP Misano 2021: risultati e classifica Superpole. Rea in pole position, Rinaldi 4°

Jonathan Rea scatterà dalla pole position nella gara-1 del GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Misano. Il Campione del Mondo e leader della classifica generale ha timbrato un superlativo 1:33.416 con la quale ha conquistato l’ennesima partenza al palo. L’alfiere della Kawasaki ha regolato il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) per 99 millesimi, terzo invece il britannico Scott Redding a 0.118 con la prima Ducati.

Michael Ruben Rinaldi aveva giganteggiato durante le prove libere, ma l’alfiere della Ducati non è stato impeccabile nel time attack e si è dovuto accontentare della quarta piazzola a 0.262 di ritardo. Il centauro nativo di Rimini ha comunque tutte le carte in regola per puntare al successo. Alle spalle dell’italiano si sono piazzati i britannici Tom Sykes (BMW) e Alex Lowes (Kawasaki), a seguire il francese Lucas Mahias (Kawasaki) e Axel Bassani (Ducati). Di seguito la griglia di partenza della gara-1 del GP di Emilia Romagna 2021, terza tappa del Mondiale Superbike.

GRIGLIA PARTENZA GP EMILIA ROMAGNA SUPERBIKE 2021

1. Jonathan Rea (Kawasaki)

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

3. Scott Redding (Ducati)

4. Michael Ruben Rinaldi (Ducati)

5. Tom Sykes (BMW)

6. Alex Lowes (Kawasaki)

7. Lucas Mahias (Kawasaki)

8. Axel Bassani (Ducati)

9. Alvaro Bautista (Honda)

10. Chaz Davies (Ducati)

11. Andrea Locatelli (Yamaha)

12. Leon Haslam (Honda)

13. Michael Van der Mark (BMW)

14. Kohta Nozane (Yamaha)

15. Jonas Folger (BMW)

16. Tito Rabat (Ducati)

17. Isaac Vinales (Kawasaki)

18. Christophe Ponsson (Yamaha)

19. Samuele Cavalieri (Kawasaki)

20. Loris Cresson (Kawasaki)

21. Garrett Gerloff (Yamaha)

RISULTATO QUALIFICHE SUPERPOLE GP EMILIA ROMAGNA SUPERBIKE 2021

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.416 6 162,859 268,0

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’33.515 0.099 0.099 6 162,686 269,3

3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’33.534 0.118 0.019 6 162,653 274,8

4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’33.678 0.262 0.144 7 162,403 272,7

5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’33.860 0.444 0.182 6 162,088 270,0

6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.897 0.481 0.037 5 162,024 272,7

7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’33.924 0.508 0.027 5 161,978 264,1

8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’34.012 0.596 0.088 7 161,826 272,7

9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.217 0.801 0.205 7 161,474 272,7

10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’34.453 1.037 0.236 6 161,071 273,4

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.464 1.048 0.011 6 161,052 270,0

12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’34.520 1.104 0.056 6 160,956 268,0

13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’34.674 1.258 0.154 6 160,695 270,0

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.677 1.261 0.003 6 160,690 268,7

15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’34.892 1.476 0.215 7 160,325 268,7

16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.156 1.740 0.264 6 159,881 272,7

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.622 2.206 0.466 6 159,101 267,3

18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’35.909 2.493 0.287 6 158,625 268,0

19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.465 3.049 0.556 7 157,711 260,9

20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.365 4.949 1.900 6 154,665 263,4

————————————————– Not Qualified ————————————————–

NQ 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 258,4

NQ 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 0

Foto: Lapresse