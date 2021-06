Superbike, GP Gran Bretagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo quasi tre settimane di pausa, il Mondiale Superbike torna protagonista da venerdì 2 a domenica 4 luglio con il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, quarto round stagionale del campionato riservato alle moto derivate di serie.

Tutti contro Jonathan Rea in quel di Donington, con il nord irlandese della Kawasaki a caccia di punti pesanti per allungare in testa alla generale sui primi inseguitori Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. Prova del nove in casa Ducati Aruba per Michael Ruben Rinaldi, grande protagonista a Misano e chiamato a confermarsi tra i migliori anche in un altro contesto.

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 in diretta entrambe le manche tradizionali (gara-1 e gara-2) ed in leggera differita la Superpole Race della domenica mattina. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di avvicinamento al quarto round stagionale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Aragon 2021 per la Superbike:

PROGRAMMA WEEKEND GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 2 luglio

ore 11.30-12.15, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-16.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 luglio

ore 10.45-11.15, Superbike, Prove libere 3

ore 12.10-12.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 15.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 4 luglio

ore 10.00-10.15, Superbike, Warm up

ore 12.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 15.00, Superbike, Gara 2, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 3 luglio

ore 15.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 4 luglio

ore 14.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 15.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: LiveMedia/Otto Moretti