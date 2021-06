Calendario Preolimpico basket 2021: programma, orari, date, tv, streaming

Inizia domani il Preolimpico di basket di Belgrado 2021. L’Italia è tra le squadre che si giocheranno il pass che permette di accedere al torneo dei Giochi di Tokyo 2021. La selezione azzurra dovrà vedersela con il Senegal, con Porto Rico, con la Repubblica Dominicana, con le Filippine e, soprattutto, con i padroni di casa e argento olimpico in carica della Serbia. Melli e compagni saranno chiamati, dunque, a fare un’autentica impresa per qualificarsi per la manifestazione per nazionali più ambita.

Prima di un eventuale finale con la Serbia, ad ogni modo, l’Italia dovrà superare il suo girone, il quale comprende Porto Rico e Senegal. I primi sono una nazione con grande tradizione cestistica, di cui molti appassionati si ricorderanno per la sfida con l’Italia ai quarti di finale delle Olimpiadi di Atene 2004. I secondi, invece, sono una squadra da non sottovalutare che schiera ottimi giocatori come Pierria Henry e Gorgui Dieng.

I match dell’Italia verranno trasmessi in diretta TV sia su Rai Sport HD che su Sky Sport 1, così come anche la finale. Rai Sport HD, inoltre, trasmetterà anche la seconda semifinale di sabato. Per quanto concerne Sky, invece, il canale ove sarà possibile vedere l’incontro in questione è Sky sport Arena.

PREOLIMPICO BASKET 2021: IL CALENDARIO COMPLETO

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 16:30 Porto Rico-Senegal

Ore 20:15 Repubblica Dominicana-Serbia

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 16:30 Senegal-Italia

Ore 20:15 Serbia-Filippine

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Ore 16:30 Italia-Porto Rico

Ore 20:30 Filippine-Repubblica Dominicana

SABATO 3 LUGLIO

Ore 13:00 Prima semifinale

Ore 16:00 Seconda semifinale

DOMENICA 4 LUGLIO

Ore 20:30 Finale

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LE PARTITE DEL PREOLIMPICO DI BELGRADO

Diretta TV: Sky Sport 1 (partite dell’Italia del girone e finale), Sky Sport Arena (seconda semifinale), Rai Sport HD (partite dell’Italia, seconda semifinale e finale)

Diretta streaming: SkyGo, NowTV e Rai Play

Credit: Ciamillo