Francia-Svizzera oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, lunedì 28 giugno, l‘Arena Națională di Bucarest (Romania) sarà teatro del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio tra Francia e Svizzera.

I campioni del mondo in carica, reduci dal girone di ferro con Portogallo e Germania concluso in testa, se la vedranno contro gli elvetici che invece sono giunti terzi nel raggruppamento dell’Italia e sulla carta non ci dovrebbe essere storia. La formazione allenata da Didier Deschamps ha una tale qualità a livello individuale che per i rossocrociati di Vladimir Petkovic le speranze del passaggio di turno sono molto scarse.

Se si guarda ai precedenti, il bilancio della Svizzera in 38 gare contro la Francia è V12 P10 S16. Tuttavia in partite ufficiali gli svizzeri non hanno mai battuto Les Bleus (P4 S2) e questo la dice lunga sulle difficoltà che dovranno affrontare, senza tener conto dell’oggettiva forza della rosa transalpina. Il tridente che vedremo questa sera formato da Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e da Karim Benzema fa davvero tremare i polsi, senza contare quanta classe ed esperienza ci sia in altri reparti.

Di seguito il programma del confronto e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA FRANCIA-SVIZZERA

Lunedì 28 giugno, Arena Națională (Bucarest)

ore 21.00 Francia-Svizzera

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251.

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

Diretta Live testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-SVIZZERA

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Rabiot; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann. All.: Didier Deschamps.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. All.: Vladimir Petković.

Foto: LaPresse