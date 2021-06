Roland Garros 2021, la pioggia minaccia il programma del 3 giugno! Possibili ritardi per i match degli azzurri

Quinta giornata dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile per quanto concerne il Roland Garros 2021 di tennis: a Parigi si completa il secondo turno e nei 32 match in programma saranno in campo tanti italiani e molti big, ma la pioggia potrebbe rovinare i piani degli organizzatori.

Gli incontri inizieranno alle ore 11.00, quando le possibilità di precipitazioni sulla capitale transalpina saranno soltanto del 5%, dunque i primi match (Matteo Berrettini ed Andreas Seppi saranno subito in campo) dovrebbero essere al sicuro, ma già verso le ore 14.00 potrebbero arrivare le prime gocce.

Dunque già i secondi incontri in programma sui vari campi potrebbero subire degli slittamenti (tra questi vi sono il derby azzurro tra Jannik Sinner e Gianluca Mager, ed i match di Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Camila Giorgi), dato che per le ore 14.00 le possibilità di precipitazioni salgono al 24%.

La situazione si complica ulteriormente in vista del pomeriggio inoltrato (ci sarà anche Marco Cecchinato impegnato in un terzo match), dato che alle ore 17.00 c’è il 44% di probabilità di rovesci sui campi di Parigi. Problemi ancora maggiori in vista della serata, dal momento che alle ore 20.00 ci sarà il 72% di possibilità che arrivi la pioggia.

Foto: LaPresse