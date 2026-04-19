Quando gioca Sinner a Madrid? Due ipotesi per il debutto e le date turno per turno

Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Dopo essersi riposato per alcuni giorni, il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena per proseguire il proprio momento magico: in cinque settimane ha vinto tre Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo) ed è tornato numero 1 del mondo, ora ha l’occasione per alzare al cielo il quinto 1000 di fila e per rafforzare la propria posizione in vetta al ranking ATP.

Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento con 390 punti di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che non sarà della partita a causa di un infortunio al polso: il 24enne potrebbe incrementare il margine sul grande rivale fino a un massimo di 1.390 lunghezze, se dovesse riuscire a mettere le mani sulla coppa. Sarebbe un’autentica prova di forza alla vigilia degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, il secondo Slam della stagione.

Jannik Sinner entrerà in tabellone direttamente al secondo turno, in quanto godrà di un bye per via del suo status di testa di serie: all’orizzonte ci potrebbero essere dunque sei partite, tutte da vincere se si vorrà fare festa in terra iberica. Quando esordirà Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid? Le opzioni sono due: o venerdì 24 o sabato 25 aprile.

Sono infatti questi i due giorni previsti da programma per il secondo turno, soltanto tra martedì e mercoledì sapremo quando effettivamente assisteremo all’esordio di Sinner. La programmazione successiva sarà la seguente: terzo turno o domenica 26 o lunedì 27, ottavi di finale martedì 28, quarti di finale o mercoledì 29 o giovedì 30, semifinali venerdì 1° maggio, finale domenica 3 maggio.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A MADRID

Secondo turno: o venerdì 24 o sabato 25 aprile.

Terzo turno: o domenica 26 o lunedì 27 aprile.

Ottavi di finale: martedì 28 aprile.

Quarti di finale: o mercoledì 29 o giovedì 30 aprile.

Semifinali: venerdì 1° maggio.

Finale: domenica 3 maggio.