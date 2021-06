MotoGP in tv, orari GP Olanda 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN

Tutto è pronto per le prove libere del Gran Premio d’Olanda, nono atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in un fine settimana in cui ci si attende un nuovo round della battaglia tra Ducati e Yamaha.

Assen rientra nel Mondiale dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il circuito, molto particolare nel proprio disegno, ha una metratura di 4.542 metri ed è composto da 18 impegnative pieghe.

Le prove libere del Gran Premio d’Olanda verranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 207) e DAZN. SkyGO e NowTV proporranno il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente su tutta l’attività in pista con la Diretta Live. La giornata non sarà seguita da TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) che si limiterà alla diffusione delle qualifiche e delle gare.

Programma prove libere GP Olanda MotoGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 25 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Dove seguite le prove libere GP Olanda MotoGP 2021

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta Live OA Sport

