“Tutte le gare degli Azzurri in diretta su RaiSport“. Così, con pochissime parole (e un titolo) nel comunicato FIP relativo ai 14 giocatori che si disputeranno 12 posti per il Preolimpico di Belgrado, è arrivata la notizia che numerosissimi tifosi aspettavano da tempo: l’Italia torna a essere trasmessa dalla Rai, e proprio nell’evento che può portare verso il Giappone. La modalità è quella del simulcast con Sky Sport, che possiede invece i diritti su tutto il torneo in forma integrale.

Si tratta di un ritorno sulla tv di Stato dopo sette anni di assenza: le ultime partite dell’Italia trasmesse erano state quelle delle qualificazioni agli Europei del 2014 contro Russia e Svizzera. Dal 2015 le partite azzurre sono poi andate in diretta soltanto su Sky Sport, con un accordo perfezionato per gli Europei di quell’anno e, dal 2016, una trattativa con la FIBA che ha portato all’acquisizione di tutti i tornei per Nazionali (Olimpiadi escluse, che sono parte di un’altra questione) fino al 2021.

In quell’occasione, anche la Rai aveva provato a inserirsi con la trasmissione del Preolimpico di Torino su RaiSport con passaggio delle fasi più importanti su Rai2, prima dell’acquisizione integrale da parte del network satellitare.

L’Italia giocherà alle ore 16:30 con Senegal e Porto Rico rispettivamente mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio; ove dovessero passare, gli azzurri giocherebbero la semifinale sabato 3 (sempre nel pomeriggio, orari da definire) e l’eventuale finale domenica 4 (alle 20:30).

