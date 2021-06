F1 in tv, orari GP Stiria 2021: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

La giornata di venerdì 25 giugno segnerà l’apertura delle danze a Spielberg, dove la Formula Uno sarà impegnata per due weekend consecutivi. Infatti questa settimana si disputa il Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale 2021. La gara è stata inserita in calendario per tappare il buco creatosi dopo la cancellazione del GP del Canada e il rinvio di quello di Turchia, inizialmente deputato a sostituire l’appuntamento nordamericano lo scorso 13 giugno. Dopodiché, si rimarrà a Spielberg per altri sette giorni, allo scopo di disputare il Gran Premio d’Austria, al quale quello di Stiria è stato letteralmente agganciato.

C’è grande curiosità per capire se la Red Bull si confermerà potenza egemone dopo aver raccolto tre vittorie consecutive tra Principato di Monaco, Azerbaigian e Francia. Le vetture di matrice austriaca, che di fatto gareggeranno in casa, stanno seriamente mettendo in discussione l’annoso dominio della Mercedes, che raramente (per non dire mai) si era trovata così in difficoltà nell’era turbo-ibrida. Inoltre viene da chiedersi come si comporterà la Ferrari dopo la debacle del Paul Ricard? Le Rosse sapranno rialzare la testa, oppure naufragheranno nuovamente come accaduto in terra transalpina? Per farsene un’idea si può seguire le odierne prove libere in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Le prove libere del Gran Premio di Stiria saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte entrambe le sessioni in diretta.

TV GRATIS E IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura delle prove libere sul canale gratis e in chiaro TV8.

STREAMING – Il Gran Premio di Stiria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP STIRIA F1 2021 – PALINSESTO VENERDI’ 25 GIUGNO

GUIDA TV8

DIRETTE SKY SPORT F1 (207)

11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

REPLICHE SU SKY SPORT F1 (207)



Replica PL 1: ore 13.00, sabato ore 3.30

Repliche PL 2: ore 20.30, ore 22.15, sabato ore 0.00, ore 1.45, ore 4.45, ore 6.30, ore 8.45, ore 10.30

