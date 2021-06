MotoGP in tv, orari GP Olanda 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky

Giornata di qualifiche ad Assen, tradizionale sede del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda il Motomondiale. Lo spettacolo è assicurato in una pista che torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Fabio Quartararo è il favorito d’obbligo per la qualifica odierna. Il transalpino, il migliore in Q2 in questo 2021, potrebbe confermarsi al vertice ad Assen. Ricordiamo infatti il miglior crono realizzato del 2019 in occasione dell’ultima apparizione del Motomondiale in questa pista.

Nella giornata odierna potrebbe cadere il primato del tracciato, registrato dal transalpino nel 2019. L’ex compagno di box di Franco Morbidelli realizzò la migliore prestazione in 1.32.017 davanti agli spagnoli Maverick Vinales (Yamaha) ed Alex Rins (Suzuki).

Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 207) e DAZN. SkyGO e NowTV sono a disposizione per tutti gli appassionati per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) vi proporrà la differita delle sessioni odierne. OA Sport seguirà i turni con la Diretta Live.

Programma qualifiche GP Olanda MotoGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Sabato 26 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

La programmazione di TV8

Sabato 26 maggio:

Ore 16.25, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Dove seguite le qualifiche del GP Olanda MotoGP 2021

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTv

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta Live OA Sport

Foto: MotoGP Press

