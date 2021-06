CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.51: La Russia torna in testa sola e l’Italia torna al quarto posto dopo 90 frecce. Russi con 845 punti, alle loro spalle Usa e Germania con 843, poi l’Italia con 841. Francia 839 e staccate le altre formazioni: Malesia e Spagna 834, Indonesia 830, Ucraina 829

10.39: A livello individuale continua a guidare il turco turco Gazoz (233) e al francese Chirault e allo statunitense Ellison con 230. Paoli è quarto con 228, Nespoli 23mo con 224, Musolesi 52mo con 220

10.37: Piccolo passo indietro degli azzurri dopo 72 frecce. Sono quinti con 672 punti. In testa balzano Francia e Usa che raggiungono la Russia con 676, quarta piazza per la Germania con 673. Alle spalle degli azzurri la Malesia con 670 e il Bangladesh con 657

10.27: Nella gara individuale di qualificazione olimpica: Ellison in testa con 175.5, secondi De Smedt e Tsybikzhapov con 172, quarto Bazarzhapov con 170

10.24: Nella gara individuale lo statunitense Ellison con 175.5, Paoli è quarto con 172, Nespoli è 25mo con 168, Musolesi 29mo con 167

10.22: Russia in testa con 509, secondo posto con Usa a 508, terza piazza per Italia e Germania 507, Malesia e Francia con 504, Ucraina 503

10.20: L’Italia raggiunge la Germania e sale al terzo posto nella classifica a squadre dopo 54 frecce. Ricordiamo che il totale sarà su 228 frecce

10.13: Nella gara individuale valida come qualificazione olimpica in testa lo statunitense Ellison con 117, davanti al belga De Smedt 115, al russo Bazarzhapov con 114, all’ucraino Ivanytskyy, al rappresentante del Tajikhstan Nam, al lussemburghese Henckels e al russo Tsynguev con 113

10.09: Nella gara individuale sempre primo il turco Gazoz con 118, Paoli è settimo con 114, Musolesi e Nespoli sono 38mi con 111

10.07: Dopo 36 frecce di squadra l’Italia è quarta con 336 punti. In testa la Russia e la Germania con 339, poi la Malesia con 338. Alle spalle degli azzurri Indonesia, Usa, Francia e Spagna con 334, Turchia con 333, Ucraina, Brasile e Messico con 332

10.05: Nella gara individuale (dove non sono ammessi azzurri perchè Nespoli è già qualificato) in testa c’è l’ucraino Hunbin con 59, secondo lo statunitense Ellison con 58.5 e terzi con 58 il bielorusso Tsiareta e i russi Tsybikzhapov e Tsynguev

10.00: Forse da Brasile (164) e Canada (165) si poteva attendere una partenza più incisiva ma la strada è ancora lunga

9.59: A seguire la Turchia con 168, nonostante il primo posto individuale di Gazoz, poi Messico, Francia e Spagna con 167. Le più forti sono tutte davanti

9.57: la classifica a squadre dopo 18 frecce vede l’Italia al quinto posto con 169 punti. In testa c’è la Russia con 172, seguita dalla Malesia con 171, poi Belgio e Germania a 170, azzurri assieme a Ucraina e Usa

9.55: Arrivano i primi risultati: Paoli dopo 6 frecce è il migliore degli azzurri con 58 che significa sesto posto. 37mo posto per Nespoli con 56, 54mo per Musolesi con 55

9.50: Dopo i tiri di qualificazione inizierà la fase ad eliminazione diretta con il tabellone tennistico. Si gareggia al meglio dei 4 set, nel quale ogni tiratore scocca 2 frecce (6 in totale). La vittoria di un set viene ottenuta dalla squadra che totalizza il punteggio più alto e dà 2 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0. Vince chi arriva per primo a 6 o è in vantaggio dopo i 4 set.

9.37. Siamo sempre in attesa dei tiri di qualificazione, sono in corso i tiri di allenamento

9.25: proseguono i tiri di allenamento. Fra poco inizierà la gara vera e propria con i primi tiri di qualificazione

9.15: Austria, Polonia, Russia e Mongolia saranno le prime squadre impegnate ai tiri di qualificazione. In base ai risultati ottenuti in mattinata si definirà il tabellone “tennistico” ad eliminazione diretta

9.10: Gli azzurri saranno in pedana non prima di 40 minuti, essendo nel nono, decimo e undicesimo round di tiri

9.05: Iniziati i tiri di allenamento, appena finiti inizieranno le qualificazioni

8.59: Si incomincia alle 9.00 con il ranking round

8.57: Paoli e Musolesi hanno spodestato Galiazzo e Pasqualucci grazie ad un bel percorso di crescita, culminato tra fine 2020 e inizio 2021 con degli exploit importanti a livello individuale che hanno rimesso in discussione le convocazioni per Parigi.

8.54: Lo staff tecnico azzurro ha convocato per il Preolimpico di Parigi i seguenti atleti: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi. Rispetto alle ultime due edizioni dei Campionati Mondiali cambiano di fatto due elementi su tre del terzetto, con Nespoli unico punto fermo chiamato a trascinare i due nuovi giovani compagni verso il grande obiettivo olimpico.

8.51: Al momento, in campo maschile, il Bel Paese sarebbe qualificato per Tokyo con un solo atleta per la competizione individuale (e per la gara a coppie mista), ma l’obiettivo è quello di guadagnare la carta olimpica di squadra per aggiungere altri due elementi alla spedizione tricolore in Giappone.

8.49: Le insidie più pericolose per gli azzurri sono sulla carta rappresentate da Spagna, Francia, Germania, Russia, Turchia e Stati Uniti, ma non vanno sottovalutate anche Paesi come Brasile, Canada, Colombia, Malesia, Messico, Polonia e Slovenia.

8.46: L’Italia punta sul terzetto formato da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi (reduce dal terzo posto in Coppa del Mondo a Losanna) per salire sul podio nella competizione odierna e di conseguenza guadagnare un posto per l’Olimpiade

8.43: L’Italia, a due anni dalla delusione del Mondiale 2019 in cui non riuscì a centrare la qualificazione, ci prova in un contesto molto complicato, visto che solo le prime tre squadre strappano il pass per i Giochi di Tokyo in programma fra poco più di un mese

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gara del torneo di qualificazione olimpica su scala mondiale di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Parigi.

Foto: World Archery