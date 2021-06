A Parigi si è aperto il torneo preolimpico di tiro con l’arco, dove vengono messi in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi l’Italia insegue la missione con la squadra maschile, bisogna salire sul podio per centrare l’obiettivo e presentarsi ai Giochi per cercare il colpaccio.

La nostra Nazionale ha iniziato bene la competizione, chiudendo al terzo posto il ranking round che ha delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta. Il veterano Mauro Nespoli e i giovani Federico Musolesi e Alessandro Paoli hanno totalizzato 2023 punti, concludendo alle spalle di USA (2031) e Germania (2028), davanti a Francia (2022) e Russia (2021). Più distaccate Indonesia (1999), Malesia (1998) e Canada (1997).

Gli azzurri torneranno in pedana nel pomeriggio per dare l’assalto alle Olimpiadi. La loro avventura incomincerà agli ottavi di finale contro la vincente dell’incontro tra Turchia e Croazia. Non si tratterà di un confronto semplice per i nostri portacolori, perché gli anatolici possono contare sul talentuoso Mete Gazoz (primo in qualifica a livello individuale) e partiranno favoriti contro i balcanici.

In caso di accesso ai quarti allora il possibile incrocio con la non impossibile Indonesia, attesa comunque dal match con una tra Bangladesh e Portogallo. La possibile semifinale dell’Italia potrebbe essere contro la Germania, chiamata all’esordio contro la vincente di Ucraina-Finlandia e poi attesa dal quarto con Malesia, Svizzera o Mongolia. Dall’altra parte del tabellone sono favorite USA e Francia, ma può succedere davvero di tutto. Mauro Nespoli ha chiuso al terzo posto individuale con 684 punti, alle spalle del turco Gazoz (698) e dello statunitense Ellison (689). Alesandro Paoli 19mo con 671, Federico Musolesi 26mo con 668.

TABELLONE PREOLIMPICO TIRO CON L’ARCO MASCHILE

USA vs Belgio/Slovenia

Canada vs Spagna/Polonia

Francia vs Brasile/Bielorussia

Russia vs Messico/Iran

Germania vs Ucraina/Finlandia

Malesia vs Svizzera/Mongolia

Italia vs Turchia/Croazia

Indonesia vs Bangladesh/Portogallo

Foto: World Archery