Tiro con l’arco, Mauro Nespoli batte Gazoz a casa sua e vola in finale agli Europei!

Arriva la certezza di una seconda medaglia per l’Italia (dopo quella nel compound femminile a squadre) al termine della sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento ad Antalya. Mauro Nespoli si è fatto largo nel tabellone individuale del ricurvo, superando anche lo scoglio della semifinale e accedendo alla finalissima con in palio il titolo continentale che andrà in scena domenica.

L’esperto arciere pavese, argento olimpico in questo format a Tokyo 2021, era stato ammesso direttamente ai sedicesimi di finale (saltando quindi i primi due turni preliminari a eliminazione diretta disputati mercoledì) grazie al sesto posto nel ranking round e quest’oggi si è reso protagonista di un percorso esaltante vincendo quattro match consecutivi e staccando il pass per l’ultimo atto.

Nespoli ha sconfitto nell’ordine il britannico Johhny Smart (6-2), il belga Jarno De Smedt (6-2) ed il bulgaro Ivan Banchev (6-4) prima di fare il colpaccio regolando in semifinale il fenomenale padrone di casa turco Mete Gazoz per 6-4 con i parziali di 29-28, 27-27, 29-29, 26-27 e 29-26 nella riedizione della finale olimpica di Tokyo. In finale il 38enne nativo di Voghera se la vedrà con il neerlandese Willem Bakker, che ha avuto la meglio nell’altra semifinale del giovane talento francese Baptiste Addis.

Niente da fare per tutti gli altri italiani impegnati nella sessione mattutina odierna, con Federico Musolesi battuto da Gazoz (6-2) ai sedicesimi e Matteo Borsani eliminato da Bakker (7-3) agli ottavi. Nel compound femminile Elisa Roner, unica azzurra presente ai sedicesimi, si è fermata agli ottavi perdendo allo shoot-off con la spagnola Alexa Misis Olivares (9-9, ma freccia dell’iberica più vicina al centro del bersaglio) regalando comunque all’Italia una quota per gli European Games 2027 in questa specialità.