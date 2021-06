Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’evento più importante del quinquennio per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco, che si giocherà a Parigi sabato 19 giugno l’ultima chance a disposizione per strappare il pass olimpico nella gara a squadre maschile.

Al momento, in campo maschile, il Bel Paese sarebbe qualificato per Tokyo con un solo atleta per la competizione individuale (e per la gara a coppie mista), ma l’obiettivo è quello di guadagnare la carta olimpica di squadra per aggiungere altri due elementi alla spedizione tricolore in Giappone.

Lo staff tecnico azzurro ha convocato per il Preolimpico di Parigi i seguenti atleti: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi. Rispetto alle ultime due edizioni dei Campionati Mondiali cambiano di fatto due elementi su tre del terzetto, con Nespoli unico punto fermo chiamato a trascinare i due nuovi giovani compagni verso il grande obiettivo olimpico.

Fa rumore l’esclusione di Marco Galiazzo, veterano del movimento azzurro capace spesso e volentieri di salire di colpi proprio in occasione delle prove a squadre, ma i risultati dell’ultimo biennio hanno rimescolato le gerarchie all’interno della Nazionale maschile.

Paoli e Musolesi hanno spodestato Galiazzo e Pasqualucci grazie ad un bel percorso di crescita, culminato tra fine 2020 e inizio 2021 con degli exploit importanti a livello individuale che hanno rimesso in discussione le convocazioni per Parigi.

Decisione finale che è arrivata però in seguito all’ottimo terzo posto raccolto in Coppa del Mondo a Losanna lo scorso 21 maggio proprio dal trio Nespoli-Musolesi-Paoli, subito competitivo e convincente alla prima apparizione ufficiale in campo internazionale.

Foto: World Archery