LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre affrontano la capolista

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, sfida valida per la nona giornata della VNL femminile in programma a Rimini. E’ forse la partita più complicata di questa VNL contro la formazione allenata da Karch Kiraly che è la favorita numero uno per la vittoria finale e che finora guida la classifica a punteggio pieno. .

La squadra statunitense si è presentata agguerrita e con tante star in campo a questa VNL: Kiraly sta utilizzando la VNL come banco di prova in vista dei Giochi, scegliendo un percorso diverso da quello che hanno scelto le più importanti Nazionali europee fra cui l’Italia. Vedremo dunque in campo alcune protagoniste della serie A1 italiana presente e futuro come Micha Hancock, Kimberly Hill o Chiaka Ogbogu o vecchie conoscenze del campionato italiano come Kelsey Robinson o Lauren Carlini, tanto per fare qualche nome.

L’Italia prosegue nel suo percorso di crescita. La giovane squadra allenata da Giulio Bregoli si è sbloccata contro la Corea del Sud e sta esprimendo una buona pallavolo, in linea con quelle che erano le aspettative della vigilia. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico azzurro per la “serata di gala” della sfida con la capolista della VNL.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-USA, sfida valida per la nona giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

