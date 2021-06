Italia-Usa oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League volley femminile

L‘Italia di volley femminile è pronta a tornare in campo a caccia del terzo successo in Nations League. Le azzurre affronteranno una vera e propria corazzata ovvero gli USA. La compagine statunitense ha trionfato in tutte le otto le partite disputate in questa manifestazione.

Giulio Bregoli, in particolare nelle ultime due partite, ha ricevuto dalle tante giovani che ha scelto per la Nations League le risposte che si attendeva. Nonostante qualche match al di sotto delle aspettative, le azzurre hanno saputo ritrovarsi esprimendo un ottimo livello di gioco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, match valido per la Nations League 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su LA7d e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-USA, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDì 8 GIUGNO

21.00 Italia-Germania

ITALIA-USA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7d

Diretta streaming su la7.it.

Diretta streaming su Volleyball TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB